В Южной Корее нарастает возмущение поведением человека, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

zgl19931111 Девушка

По сообщениям южнокорейских СМИ, 25 июля 25-летняя девушка подверглась жестокому нападению возле своего дома. Нападавшим был 30-летний мужчина, с которым у неё были романтические отношения.

Предполагается, что мужчина напал на неё по причине того, что девушка рассказала другим об их встречах.

Известно, что после избиения у девушки был зафиксирован сильный отёк лица, внутреннее кровотечение, перелом ребер и повреждение легких. Через три недели после инцидента она скончалась в результате возникших осложнений.

Мать девушки обнародовала видеозапись нападения, сделанную камерой видеонаблюдения у входа в дом её дочери и на которой зафиксирован акт нападения. Позднее женщина разместила на официальном сайте Голубого дома петицию, призывая к суровому наказанию преступника. Петицию подписали более 350 тыс. человек.

Камера видеонаблюдения

Отмечается, что после инцидента мужчина позвонил в «службу 119» (аналог 911 в США и 112 в РФ) и сообщил о том, что он случайно ударил девушку головой о дверь лифта, когда пытался сопроводить её до дома, и что девушка якобы была пьяна.

Несмотря на то, что обвинение запросило орден на арест через два дня после нападения по обвинению в нанесении телесных повреждений, местный суд отклонил данный запрос.

Журналисты отмечают, что подобные случаи в Южной Корее не редкость. По данным Национального полицейского агентства, в 2017 году в стране было зафиксировано 14 136 случаев жестокого обращения или насилия между партнёрами, в 2018 году — 18 671 случай, в 2019 году — 19 940 случаев, в 2020 году — 18 945 случаев.

«Верните смертную казнь. Или купите остров, как сделали в Америке, и сошлите на него всех преступников», — предлагает rome***.

Wiros Смертная казнь

«Красивая и умная девушка встретила не того парня. Не представляю, каково было её родителям, смотрящим запись избиения их дочери. Надеюсь, этого подонка накажут», — пишет park***.

«Нужно срочно внести правки в закон, чтобы не защищать такой мусор», — отмечает amsi***.

«Судья отклонил ордер на арест после того, как человека забили насмерть? Он сумасшедший? Принял бы судья такое решение, если бы на месте этой девушки оказался его племянник или собственная дочь?» — интересуется wooc***.

«Полиция действительно поверила в то, что девушка была пьяна и парень «случайно» ударил её?» — вопрошает ssan***.

«Ей было всего 25… Если бы у нас в стране вернули смертную казнь…» — пишет dkfm***.

«Домашнее насилие и насилие во время свиданий необходимо искоренить!» — отмечает idsp***.

Цитата из к/ф «Заводной апельсин». реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Насилие

«Раскройте личность этого подонка!» — требует hjli***.

«Он что, был женат, раз так отреагировал на то, что девушка кому-то рассказала об их встречах?» — спрашивает free***.

«Доказательства налицо. Почему его не привлекут к ответственности? Его нужно поймать и сурово наказать!» — пишет yhk6.

«Он псих, раз поднял руку на женщину», — отмечает hami***.

«Кажется, наша полиция, прокуратура и даже суд отлынивают от работы», — отмечает rudr***.

«Женщины не должны встречаться с мужчинами, которые уступают им в образовании, внешности, уверенности и профессии», — пишет herb***.