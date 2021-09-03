Если Соединенные Штаты Америки «уйдут с Украины», то президент США Джо Байден будет возглавлять США до завершения процедуры импичмента, то есть примерно полгода. Для США уход с Украины является «более тяжелым поражением», нежели Афганистан. Об этом 2 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Альянс

«США не могут уйти [с Украины]. Представьте себе, что США уходят из Украины, Байден будет руководить, ну, с полгода максимум, пока процедуру импичмента не завершат. Это будет поражение еще более тяжелое, чем Афганистан. Украина слишком серьезная тема в американо-российских отношениях, чтоб одна из стран могла просто так уступить. России пришлось бы «уступать» Китай в обмен на Украину…» — отметил эксперт.

Заявление Бортника обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие раскритиковали украинского политолога за столь высокую, по их мнению, оценку значимости Украины на международной арене.

«Он [Байден] не просто вас сдаст. Он вообще не понимает, кто вы такие. Как успели навязаться ему на шею», — написала Наталия В.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

«Америка будет держать Украину, как кукловод куклу, и дёргать её за верёвочки против России, а как только у Америки поменяется курс, она выбросит куклу на помойку. Да Украина уже на помойке…» — отреагировала Татьяна С.

«Украинцы до сих пор считают, что они пуп земли и что всё вращается вокруг них. СМИ США даже не заметили визита Зеленского и встречали его на аэродроме посольские сотрудники Украины», — пишет Дед Саша.

«Просто неисправимы! Конечно-конечно! Украина — пуп Земли! Запомните… вы никому неинтересны и не нужны, кроме России. И той все меньше с каждым годом», — отметил Михаил П.

«Значит, вы всё-таки согласны, что вы холуи Штатов?» — спросил Игорь С.

«Да ну, США не сдадут Украину? Сдадут и Байдена ещё и на второй срок изберут», — считает Свой Татарин.

«Он хоть понимает, что говорит?» — спросила Леонидовна С.

«Какая высокая оценка значимости Украины», — добавил valeri7366.

«Ну да, на Украине весь мир держится, это центр галактики. Китай с Украиной сравнил…» — с сарказмом отметил «Джо Байден».

«А что значит — сдать Украину? Кому? Кому она нужна? Украину можно повесить кому-нибудь на шею. США пытаются сейчас немцам ее слить. Но тем она зачем? России даром не нужна», — отреагировал Maksim P.

«Глобус Украины. Вы не много ли о себе думаете?» — написал Алексей Д.

«Это же надо иметь такую манию величия! Так говорить о нищей, разворованной псевдостране», — смеется Niki7000.

President.gov.ua Владимир Зеленский выступил в Стэнфордском университете

«Ну, он прав в целом. Пока Украиной можно будет тыкать в Россию, как палкой, США её не бросят», — добавил Ryuuga.

«Они покинули Афганистан, куда вложили триллион долларов и несколько тысяч солдат и нищую Украину? Китай в обмен на Украину? Ни *рена себе эксперта занесло…» — отметил один из читателей.

«Украина является колотушкой для США, которой им очень удобно колотить по России. Чего ради США будут создавать России безоблачную жизнь? Так что этот инструмент они не кому не отдадут», — подытожил Sergey S.

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