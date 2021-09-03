Отмечается, что во многих городах Турции сирийские беженцы становятся жертвами нападений. Рабочие места и дома сирийцев были забросаны камнями. После того как распространилась новость о том, что сирийцы нанесли ножевые ранения двум молодым людям в районе Алтындаг в Анкаре, жители этого района вышли на улицы. В результате потасовок погиб один человек. Силы быстрого реагирования остановили толпу, якобы атаковавшую магазины и автомобили сирийцев. Многочисленные полицейские дежурили в этом районе, чтобы контролировать въезды и выезды из района и пресекать возможные инциденты. В районе Батталгази с населением около 50 тысяч человек проживает не менее 10 тысяч сирийцев. 76 человек были задержаны в связи с расистскими нападениями на сирийских иммигрантов. В заявлении, обнародованном Управлением безопасности Анкары, отмечается, что среди 76 задержанных человек были также люди, которые поделились этой информацией в социальных сетях. В Управлении безопасности отметили, что из числа арестованных 38 имели судимость за «грабеж, умышленное нанесение телесных повреждений, кражу, хранение/торговлю наркотиками».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В социальных сетях были опубликованы многочисленные видеозаписи сирийцев.

Журналист, публицист и телеведущая Невшин Менгю опубликовала следующую информацию в своем аккаунте в социальной сети:

@nevsinmengu:Нарастает гнев против сирийцев и афганцев. События, произошедшие в районе Алтындаг в Анкаре, один из примеров этого. После того как два молодых человека получили ножевые ранения, напряжение лишь усилилось. Полиция предприняла меры по предотвращению нападений на сирийцев. В переулках люди выкрикивали лозунги «полицию вон».

@nevsinmengu: В некоторых городах в течение дня молодежь этих городов начала вот так (как показано в видеороликах) прогуливаться группами, чтобы «обеспечивать порядок». Молодые люди ищут сирийцев. По некоторой информации, разгневанные граждане нападали на некоторые сирийские магазины, и полиция не вмешивалась.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу публикует следующие комментарии:

@kilicdarogluk:Дорогие мои люди, совершенно очевидно, что происходящее в последнее время с афганскими и сирийскими беженцами в нашей стране является провокацией. Поднятие афганского флага, сообщения псевдожурналиста-провокатора, призывы сирийского парня «объединиться против РНП», нападения и гибель людей…

@kilicdarogluk: Я вижу, к чему это может привести; я не позволю дворцовой власти погрузить страну в огонь. Мы решим эту проблему беженцев; и, конечно, будем делать это со здравым смыслом. Мы проводим наших гостей со всеми почестями. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и доверьтесь нам.

Угур Гёкчебай отвечает следующим образом:

@ugurgokcebay:Они уже сделали все, о чем вы говорили, что не допустите этого. А вы ничего не смогли сделать, кроме как внести предложения, которые были отклонены. Какое конкретное решение вы предлагаете??? @kilicdarogluk

Пользователь с ником İZMİRLİ LAİK BÜKÜCÜ публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@KANLINEVZAT35:Кылычдароглу вещает о том, что выпроводит обратно сирийских беженцев, что он переговорит с Асадом и обеспечит безопасность тех, кто вернется, что он создаст рабочие места, открыв завод в Сирии, а деньги получит из стран ЕС. Кылычдароглу этими словами проводит избирательную кампанию в Сирии?

Мэр Анкары Мансур Яваш публикует следующую информацию:

@mansuryavas06:Молю Аллаха об упокоении нашего сына Эмирхана, которого мы потеряли в трагическом инциденте в Алтындаге. Я надеюсь, что власти разработают план действий в чрезвычайной ситуации и обеспечат возвращение гостей на их родину до того, как эта проблема приобретет неконтролируемый характер во многих частях нашей страны.

Сирийские беженцы

@mansuryavas06: От имени мэрии Анкары заявляю, что мы выполним взятые на себя обязательства, усилив меры безопасности в районах и парках, в рамках наших законных полномочий.

Пользователь с ником Bull & Bear публикует следующее предложение:

@_Bull_Bear: Уважаемый мэр, назначьте минимум по 2 охранника на каждый парк, каждые 3−5 дней в парке с маяком (Deniz Feneri parkı) происходят драки, от этого страдают семьи и дети, обратите, пожалуйста, внимание.

Пользователь с ником Mehmet Meletonine отвечает на это следующим образом:

@melotonine: Это проблема не Анкары, а проблема всей страны. Ее не решить двумя охранниками.