Небывалое оживление среди интернет-пользователей вызвали появившиеся в сети фотографии эпатажной свадьбы рэпера Моргенштерна.

Цитата из к/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР Какой срам

Активно обсуждают это «событие» и жители Красноярского края. Тем более, как сообщают местные массмедиа, наряды для свадьбы рэпера создал красноярский дизайнер Дмитрий Логинов. Для жениха — белое свадебное платье, а для невесты — смокинг.

«Какая срамота!!!» — комментирует подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Светлана П. фотографию жениха в платье и невесты в смокинге.

«А кто на ком женился-то?» — спрашивает Ирина К.

«Что-то я не могу понять одного, почему он-то в платье??? Должна же быть женщина…» — недоумевает Игорь А. «Конец света, наверное, скоро…» — добавляет он.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн в платье на своей свадьбе

«Лишний повод выпендриться, сделать не так, как должно быть… Сейчас тенденция, кто выдумал эти нормы и правила, все будут делать свои… Мир сходит с ума уже давно, и медицина тут бессильна», — считает Яна С.

«Куда катимсяяяяя? Очнитесь!» — призывает Татьяна Т.

«Невеста года», — иронизирует Бек А.

«Что они детям своим показывать будут, как будут объяснять свои наряды?!» — задаётся вопросом Александра В.

«Дно пробито!!!» — выразил своё мнение Антон К.

«Это просто кошмар какой-то», — комментирует Натали З.

«Куда мир катится», — пишет Андрей К.

«Российский шоу-бизнес уровня ***», — подчеркнул Владимир Г.

«С чем его и поздравляем! Не знаю, кто это, да и неважно. Но юмор и этот, как его… «эпатаж» на уровне восьмого класса средней школы, скучно», — не оценила поступок Моргенштерна Юлия Г.

В комментариях нашлись и те, кто эпатажного рэпера поддержал.

«Да вы на его поступки посмотрите, как он ребёнку несколько миллионов на лечение собрал, как он животным помогал, много ещё чего хорошего сделал. Или вы только внешне способны оценивать? Сами-то хоть раз собаку бездомную покормили или приюту помогли?» — возмущена Алиса М.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн в платье

«Боже, от зарева бомбежа в комментах хочется орать просто. Зашоренные стариканы-моралфаги. Ни юмора, ни иронии не воспринимаете», — высказался Kupidon K.

«Как минимум одно в этой новости хорошо: столько людей себе места не находят», — подытожил обсуждение Александр Ш.

Как сообщало ИА REGNUM, свадьба рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа в Москве.

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