Под конец лета несколько районов Бурятии оказались во власти наводнения. Из-за сильных осадков в Монголии и на юге республики Селенга вышла из берегов и начала топить населённые пункты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фредерик Морган. Наводнение

Первыми пострадали жители посёлка Наушки и села Хоронхой в Кяхтинском районе Бурятии. Там оказались подтоплены около 100 домов и более 200 приусадебных участков. Жители остались без урожая и дров, которые унесло водой. Спустя несколько дней высокая вода дошла до расположенной ниже по течению столицы Улан-Удэ.

По состоянию на 2 сентября уровень Селенги в районе города превысил отметку в 260 см, более чем на 30 см превысив уровень выхода на пойму. Многие дома и участки в пригороде оказались подтоплены. В республике был объявлен режим ЧС регионального масштаба.

«Ужас, скоро зима», — пишут пользователи соцсетей.

«Как это потом всё сушить и просушивать? Кошмар какой. А вот впереди морозы, зима. Людей жалко. Нищий регион. И вон как нынче попали», — сочувствует Елена К.

03.mchs.gov.ru Наводнение в Бурятии

«Левый берег все время считался затопляемой зоной. Жалко людей, как они будут сушить дома. Холода скоро», — пишет пользователь с ником Una.

«Как жалко людей, бедный регион, высокие цены на всё, а тут еще одна беда», — добавила Татьяна К.

Впрочем, есть те, кто считает, что жители подтопленных домов сами виноваты, что построились в такой местности.

«Вот я не понимаю, почему люди жалуются, что их топить начинает? Знали, где строятся, а потом кто-то виноват! Вопрос, где ваш ум?» — спросил Даниил Б.

«Все знали, куда селятся. Кто в пойме реки дом строит? На вывоз кто будет продавать, говорите, куплю, пока не уплыл», — добавил Павел Д.

«Если сами построились на опасном участке, рано или поздно это неизбежно произошло бы. Люди сами приводят себя к этому, не снимайте ответственности с людей», — призвал pulsemed03.

«Это нахаловка, соответственно, сами строились, так что виноваты сами и только сами!» — категорично заявил Цырен.

Добавим, нахаловкой в Бурятии называют дома, построенные на самовольно занятом участке земли. С 90-х годов в пригороде Улан-Удэ выросли целые посёлки на формально сельскохозяйственных землях, что в итоге превратилось в огромную социальную проблему. Попытка её решения путём сноса домов ни к чему не привела, в результате часть самоволок была узаконена.

«О какой нахаловке идёт речь?! Левый берег и все ДНТ оформлены документально. Участки размежеванные же продавались», — возмутилась Дугарова.

«Так виноваты жители, которые купили такие участки, или виновата администрация, которая выдала разрешение на стройку и т.п., раз ДНТ и СНТ существуют?» — спросил Алдар Б.

03.mchs.gov.ru Наводнение в Бурятии

«Какие умные, зачем купили, очень думали. У людей нет возможности купить в другом месте дороже. И квартиру позволить», — написала Олеся М.

«А чего все накинулись на пресловутый частный сектор? Школу затопило, тоже не знали?» — также недоумевает Елена Д.

«Все, кто пишет, не надо было покупать в затопляемой зоне! Желаю вам никогда не испытать то, что испытывают люди, живущие в этих местах. И самое главное, желаю, чтобы в тяжёлой ситуации никто не сказал вам: сами виноваты», — отметила Диана К.

«Администрация Иволгинского района здорово нажилась на этих землях. Создавали ДНТ на сельхозземлях, резали на участки и получали огромную прибыль. С другой стороны, а по-другому нельзя было решить проблему массового переселения из-за экономических проблем. Это мы сейчас видим, к чему привела рыночная экономика», — рассудила Мария Б.