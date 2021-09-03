Крупный недропользователь Урала попал в центр налогового скандала — ему доначислили почти 27 млн рублей недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), свыше 10 млн рублей пени и штраф в 5 млн рублей. Оспорить в суде претензии налогового органа «Уралдоломит» не смог. Более того, в ходе слушаний стало известно, что группой компаний используется «схема взаимоотношений по уменьшению налоговой базы по НДПИ». «Вишенкой на торте» является то, что владелец компании является членом общественного совета при УФНС по Свердловской области. Подробнее о налоговом «схематозе» — в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

В ближайшее время в апелляционной инстанции продолжится спор ООО «Уралдоломит» и налогового органа, который по результатам выездной проверки в 2020 году привлёк недропользователя к ответственности за совершение налогового правонарушения. Компании доначислили налог на добавленную стоимость — 307 080 рублей, налог на прибыль организаций — 341 120 рублей, налог на добычу полезных ископаемых — 26 889 392 рубля, пени — 10 099 345,18 рубля. Также компанию обязали выплатить штрафы.

О фигуранте

По данным ЕГРЮЛ, компания «Уралдоломит» создана в апреле 2014 года с основным видом деятельности — добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Директор компании и её единственный владелец — крупный свердловский бизнесмен Сергей Мазуркевич.

Он является председателем правления Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, а также членом генсовета «Деловой России», участником ряда общественных советов при различных ведомствах. На сайте ФНС Мазуркевич числится членом общественного совета при УФНС России Свердловской области.

Nalog.gov.ru Сергей Мазуркевич

По открытым данным, Сергей Мазуркевич выступал учредителем и владельцем почти 30 компаний Свердловской области. Среди них — «Галкинский карьер» (в ноябре 2020 года стал владельцем 99%), охотхозяйство «Ница», «Коноваловский рудник», ООО «ТД Уралдоломит» и другие. Помимо этого, бизнесмен является председателем московской ассоциации производителей нерудных материалов «Недра».

По итогам 2020 года ООО «Уралдоломит» указало выручку 856,505 млн рублей против 913,8 млн рублей годом ранее и чистую прибыль — 521 тыс. рублей и 8,9 млн рублей соответственно.

Судебный спор

Привлеченная ИФНС к ответу компания «Уралдоломит» посчитала действия налогового органа неправомерными и обратилась с иском в суд. Она потребовала признать недействительным решение инспекции в части доначисления недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 26 889 392 рублей, а также штрафа за это в 5,3 млн рублей. Оспаривалось и начисление небольших недоимок по налогу на прибыль и пени.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щебень

В материалах дела уточнялось, что «ООО «Уралдоломит» и иными организациями, входящими в группу компаний (ООО «Камнедробильный завод», ООО «Уральский рудник», ООО «ТД Уралдоломит»), используется схема взаимоотношений по уменьшению налоговой базы по НДПИ», а также уточнялось, что участники схемы взаимозависимы и отношения «влияют на результаты заключенных ими сделок и свидетельствуют о существовании между ними согласованных действий, направленных на уклонение от уплаты НДПИ».

Также суд подтвердил, что обстоятельства, которые были установлены в ходе проверки, «в совокупности свидетельствуют о формализации документооборота по поставке горной массы, посредством чего создается лишь видимость действий, влекущих правовые последствия», а «включение в единый неделимый производственный процесс посредников ООО «Уральский рудник» и ООО «Камнедробильный завод» нацелено на искажение фактов хозяйственных операций».

Фирме Мазуркевича вменили то, что «посредством формального дробления бизнеса» были созданы условия для оптимизации налоговой нагрузки по НДПИ «путем включения в единый производственный процесс посредников и оформления с ними формального документооборота с целью создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности по реализации горной массы, которая фактически товарной продукцией не является».

Цитата из видео «Добыча щебня и металлургического доломита — карьер Билимбай — ТД “УралДоломит”» пользоват Карьер Билимбай

Истец же заявлял, что налоговый орган сделал неверные выводы, что щебень — продукт горнодобывающей промышленности и разработки. Представитель фирмы настаивал на том, что тот всего лишь продукт переработки доломитов Чернореченского месторождения и, по мнению налогоплательщика, не может рассматриваться как полезное ископаемое. Помимо этого, представители компании «Уралдоломит» заявляли, что довод инспекции, что «учредительский и руководящий состав организаций (ООО «Уралдоломит», ООО «Камнедробильный завод», ООО «Уральский рудник», ООО «ТД «Уралдоломит») создан одни и теми же учредителями», не имеет правового значения для целей исчисления НДПИ.

В итоге доводы налоговой службы оказались весомее, и претензии компании Мазуркевича были отклонены. 26 августа 2021 года ООО подало апелляционную жалобу, но дата слушаний пока не назначена.

Схема, упомянутая в этом деле, отнюдь не нова. Систематически налоговые службы доначисляют миллионы любителям налоговых схематозов. Вот, к примеру, на днях к ответу привлекли директора одной из коммерческих фирмБашкирии.