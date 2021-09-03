После того как Верховный суд США отказался препятствовать закону о запрете абортов в Техасе, американцы начали бурно обсуждать в социальных сетях, какой станет жизнь, если у женщин не будет возможности прервать незапланированную беременность.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременость, новая жизнь

Нужно отметить, что отказ Верховного суда выступить против запрета на аборты шокировал многих. Ведь аборты в США были разрешены с 1973 года, и сейчас американцы удивляются, как «полная свобод, демократии и феминизма Америка» может запрещать операцию, ставшую нормой во многих странах.

Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу высказала мысль, что раз женщинам теперь нельзя «отвернуться» от незапланированной беременности, то этого нельзя позволять и мужчинам.

«Если они делают аборты незаконными, они должны сделать незаконной ситуацию, когда мужчина бросает женщину, сделав ее беременной. Если женщинам нельзя отвернуться от беременности, то и мужчинам не должно быть позволено отворачиваться от беременности», — заявила ведущая.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию и выразили разные точки зрения на то, как должна разделяться ответственность между мужчиной и женщиной в случае невозможность прекратить незапланированную беременность.

«И если мужчина хочет воспитывать ребенка, а мать хочет его убить, он тоже должен иметь легальную опору», — пишет @WinebrennerStev.

«Значит, вы будете принуждать людей к браку? А если отец уже женат?» — восклицает @SteveBenedict17.

«Давайте называть вещи своими именами: принудительная беременность», — пишет @KarenBlumentha1.

«При этом игнорируется другая сторона истории, когда мужчина в отношениях хочет оставить ребенка, но не имеет права голоса в вопросе о том, может ли женщина сделать аборт», — отмечает @NekoNinja6.

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«Презервативы. Воздержание. В противном случае мужчины не могут диктовать женщине, что ей делать с неожиданной беременностью», — отвечает @hollyhargraves.

«Дело не в том, чтобы позволить мужчине диктовать. Если вы хотите, чтобы мужчины взяли на себя ответственность, хорошим началом будет прекращение демонизации мужчин и предоставление отцам места за столом», — объясняет @NekoNinja6.

«Как отец, выступающий за выбор, я понимаю вас. Во время беременности и кормления мы не участвуем в процессе, но в то же время мы становимся ответственными за жизнь ребенка. Независимо от того, делаем мы шаг или нет, мы в этом участвуем. В этом смысле я думаю, что ведущая просто ошибается», — комментирует пользователь moderaterepublican726.

«Вы имеет в виду, что «по закону» вы должны будете оставаться с женщиной и ребенком в их доме, даже если вы не живете вместе как пара? Вас будет принуждать к этому закон?» — недоумевает @chrisjsmit.

«Ну, по закону мужчины обязаны обеспечивать ребенка. Так что нет никакой речи о том, чтобы отворачиваться», — пишет @Sarah40641732. И получает ответ от Saoirsecat: «Ведь наша правовая система так хорошо работает, защищая бесправных от более могущественных?»

«То, что вы называете убийство ребенка «отворачиванием» от беременности, говорит все, что нужно знать об этом человеке», — указывает @Mike78277076.

«Подождите… Вы хотите сказать, что существуют разные полы!!!», — иронично восклицает @djsallee, делая отсылку к идее о том, что человек может определять свой пол вне зависимости от врожденного пола.

«Да, черт возьми, полный абсолютизм брака. Государство будет принуждать всех! Тогда твоя жена никогда не сможет бросить тебя!» — осуждает @holidayinniraq.

(сс) Ondrej P. Vanecek Жертва оборта

«Это коснется только бедных, любой, у кого есть деньги на поездку, все равно сможет сделать безопасный аборт. Но для тех, кто не может, Америка может и будет предлагать черный рынок», — считает @jasonro68567761.

«Да-а-а-а… потому что я совершенно точно могу представить себе закон, который заставит мужчину оставаться в отношениях, в которых он не хочет быть. Звучит вполне реалистично. Представляю, как взрываются головы мужчин, пытающихся обдумать эту концепцию», — размышляет @laurimar.

Напомним, что закон в Техасе вступил в силу с 1 сентября. Он запрещает прерывание беременности после шести недель, а также предполагает штраф для тех, кто знал или помогал женщинам в прерывании беременности.

Так как сердцебиение обнаруживается примерно через 5−6 недель беременности, данный закон стал одной из самых жестких ограничительных мер в США в отношении абортов. Ранее он был принят в штате Огайо. В штате Миссисипи аборты запрещены после 15 недель.

ИА REGNUM напоминает, закон принят на фоне развернувшейся в США горячей дискуссии в отношении абортов на самых поздних сроках беременности. Так, в штате Нью-Йорк был принят закон, позволяющий прервать беременность на любом сроке.