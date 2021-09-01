Заявления президента России Владимира Путина на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке нашли живой отклик в Telegram. Авторы публикаций и аналитических заметок справедливо отметили, что российский лидер не побоялся говорить о проблемах и неудобных для власти вещах. Этот факт подчеркивает, что глава государства нацелен на развитие региона, убеждены администраторы популярных телеграм-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«В ходе своего продолжительного визита на Дальний Восток Путин, несмотря на предвыборные риски, не побоялся озвучить самую больную проблему макрорегиона. Речь об оттоке населения. Это не самая выигрышная тема для властей, но, как ни крути, она является самым наглядным индикатором качества жизни на восточных рубежах России», — написал телеграм-канал «Темник».

Также он сообщил своим читателям о доводах российского лидера относительно того, что темпы оттока населения из ДФО стали меньше, но не прекратились, а также рассказал о позиции президента, согласно которой историческая задача современных властей страны состоит в приумножении населения Дальнего Востока.

«Учитывая, что Путина не замечали в том, чтобы он просто так разбрасывался словами, можно ожидать, что в самое ближайшее время правительство отреагирует на столь категорическую формулировку первыми «дорожными картами». И не только правительство. Не исключены и отставки. Во всяком случае, такой вывод напрашивается сам собой после фразы президента о том, что «ресурсы выделяются немалые и нужно их эффективно использовать», — делится своими выводами автор публикации.

Проблемы Дальнего Востока, которые российский лидер признал во время своего выступления, не являются его упущениями. Вина за них лежит на либералах, которое длительное время пребывали на высоких должностях в органах исполнительной власти страны, убежден телеграм-канал «Клуб Двинского».

"Вначале отметим, что президент не боится брать на себя ответственность за подобные просчеты. Хотя здесь в чистом виде имеется ошибка сислибов (системные либералы. — прим. ИА REGNUM). В первой половине 2000-х Путин впервые инициировал проект расширения БАМа и Транссиба. Разумеется, просчетом и его разработкой занялось правительство, которое в тот момент кишело сислибами. Что уж говорить, если премьер-министром был Михаил Касьянов. Разумеется, расчеты, которые легли на стол президенту, имели один вывод: строить инфраструктуру нецелесообразно», — отмечает ТГ-канал.

Dhārmikatva Михаил Касьянов

Сейчас уже сложно понять, действительно ли тогдашние либералы во власти проводили расчеты или просто занимались вредительством. Ведь в той системе координат Россия еще оставалась сырьевым придатком Запада в системе мирового разделения труда, не имея своей суверенной внутренней, внешней и экономической политики, отмечает автор публикации. По его мнению, развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока означало не то чтобы переориентацию, но некий разворот России на Азиатско-Тихоокеанский регион, который начал бурно расти.

«Риски ухода России из лап глобалистов если и не были очевидны, то проглядывались. Когда-то Егор Гайдар сказал, что строительство БАМа было нецелесообразно. Якобы эта дорога не окупится никогда. Сейчас мы видим, что уже даже «советская» версия БАМа не справляется с нагрузкой. В 1992-м Гайдару на стол был положен проект развития алюминиевой промышленности. Ответ был следующим: зачем нам это развивать, когда мы продадим нефть и газ, а взамен купим все необходимое?» — отмечает телеграм-канал.

Как следствие, либералы сумели сорвать многие направления развития Дальнего Востока, в том числе расширение транссибирской магистрали. Тем не менее сейчас действия властей показывают, что экономический курс России сменился кардинально и позитивные результаты этого уже есть.

Politicalhotwire.com Борис Елцьин и Егор Гайдар

Телеграм-канал «Главный политический» уделяет внимание просьбе к Путину зампреда правительства — полпреда президента в ДВО Юрия Трутнева о снятии возрастных ограничений для участия в льготной дальневосточной ипотеке учителей и врачей. Сейчас ставкой в 2% годовых могут воспользоваться только семьи возрастом до 35 лет, что снижает эффект от нее.

«Возможно, это действительно поможет если не привлечь кого-то в ДФО, так хоть удержать. Проблема-то существует», — считает «Главный политический».

На другую просьбу Трутнева к главе государства обратил внимание телеграм-канал «Временное правительство». Речь идет об инициативе начать в населенных пунктах Дальнего Востока программу реновации по аналогии с Москвой.

«Сегодняшняя просьба Трутнева к Путину рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока — калька с аналогичной просьбы Собянина о реновации в Москве. Кто вложил такую мысль в голову Юрию Петровичу, можно даже не гадать — у него уже сложился альянс с Хуснуллиным. Отличие кальки от оригинала в том, что Собянин предоставил Путину уже готовый проект, а Трутнев пока просто хайпует», — написал автор публикации.

В то же время ТГ-канал признает, что подобная инициатива является востребованной, поскольку во всех крупных городах Дальнего Востока до сих пор красуются десятки и сотни бараков, где люди живут с удобствами на улицах.

«Их нужно расселять в первую очередь, однако в угоду возможной реновации под снос пойдет малоэтажная застройка в центральных районах с ее заменой на высотки. А учитывая последние тренды, заселять новые жилплощади будут за счет переселения жителей малых городов и поселков в погоне за званиями городов-миллионников и бюджетными триллионами», — подытоживает «Временное правительство».