Заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что крупнейшим российским банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму — РНКБ и банк «Россия» полностью покрывают потребности населения и бизнеса в банковских услугах, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум – 2021: все новости»

«Так там не только банки! Там нет ни РЖД, ни связи, ни Почты России, не говоря уже о менее крупном бизнесе. Все почему-то не видят нужды работать в Крыму. Это вообще российский полуостров или ничейная серая зона?!» — возмущается Юра Д.

Многих пользователей совершенно не удовлетворил ответ Костина о причинах отсутствия крупных банковских структур на территории Крыма. Граждане уверены, что для бизнесменов важнее их личная прибыль, чем справедливость в отношении жителей полуострова.

Kremlin.ru Андрей Костин

«Российские финансовые мешки переживают за свои западные активы. Патриотизм патриотизмом, а денежки врозь. Это мы дуракам в телевизоре про патриотизм расскажем, а сами будем сидеть на золоте», — отмечает Daria K.

«Не нужда» заключается в том, что любой банк, начавший работать в Крыму, не сможет вести международные финансовые дела. Кому война, а кому мать родна, как говорится», — указывает Дмитрий Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что согласились бы с таким мнением, если бы руководство этих банков публично заявило о том, считают ли они Крым полноценной частью Российской Федерации.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Банк ВТБ

«Пусть председатели правлений всех российских банков, не желающих работать в Крыму, ответят в открытую через СМИ и телевидение на вопрос: чей Крым? Хотя бы будет понятна их гражданская позиция!» — считает Владимир С.

Часть людей считает, что, пока крупный бизнес не будет открыто работать на полуострове, ни о каком уважении и признании со стороны внешнего мира говорить не придётся.

«Лукашенко правильно сказал о признании! Вы сами себя не уважаете! Не думаю, что тот же президент не имел бы рычагов заставить кого-то сделать те или иные действия в данном вопрос

Антон Привальский ИА Красная Весна «Сбербанк. Всегда рядом!»

е. В других случаях, судя по всему, просто нет желания, последовательности и уважения к народу!» — написал Radlinskas R.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего ужасного в таком положении дел нет и все необходимые возможности в Крыму есть, и люди там живут полноценной жизнью, наравне с другими гражданами России.

«А что за дешевый кипишь поднялся? Всё в Крыму работает: связь, банкоматы, полно продукции из Белоруссии, зарубежные инвестиции, магазины, делегации. Злопыхателям лишь бы пургу нагнать. Крымчане живут и не жалуются», — поделилась своим мнением Светлана Д.

«Так там ГенБанк работает всей мощностью Сбера! Комиссию за выдачу налички в банкоматах не берёт! Банкоматы в любом тёмном уголке любого населённого пункта в Крыму заправлены баблом 24 часа в сутки. Да и к тому же комиссия за оплату мобильной связи через терминалы всего лишь три процента», — пишет Sergei L.

Напомним, 2 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке, что крупнейшим российским банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму — РНКБ и банк «Россия» полностью покрывают потребности населения и бизнеса в банковских услугах.