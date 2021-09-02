Опубликованная на анонимном форуме 2ch новая партия украденных личных данных граждан — сторонников осуждённого в России блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Лидеры мнений выразили свои соображения по данной теме 2 сентября в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Навальный

«Леонид, спасибо! Спасибо за всё! Тебя ждёт авторская программа на РенТВ. Возвращайся!» — написал журналист Илиас Меркури в своём телеграм-канале.

Как известно, рыба гниёт с головы, поэтому многие блогеры пришли к выводу, что главным виновником утечки информации является глава запрещённой в России организации Леонид Волков, который уже давно проживает за пределами своей Родины.

«В сети появилась база всех доноров ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), которую много лет собирал лично Роман Рубанов, а потом Леонид Волков. Уже какое-то избиение с унижением. Если на сторонников им всегда было откровенно наплевать, то эту базу защищали, как Форт-Нокс. Теперь люди оттуда на долгое время будут под самым пристальным вниманием, если не под микроскопом. А дыру в обороне ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) так и не нашли», — отмечает экс-координатор саратовского штаба Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Михаил Мурыгин в своём телеграм-канале.

Некоторые комментаторы отмечают, что жертвы утечки отныне находятся под угрозой уголовного преследования, ведь они принимали активное, а кто-то даже финансовое участие в деятельности экстремистской организации.

«В сеть слили базу обогащённых данных. 70 тысяч спонсоров-донаторов признанного экстремистской организацией ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента). Как оказалось, навальнисты в лице Волкова и Ко не только собирали информацию о сторонниках, но и хранили её, не обеспечив должной защитой персональные данные граждан. Стоит отметить, что за финансирование экстремистских организаций фигурантам этой базы грозит от 2 до 8 лет», — написал автор канала «Опер пишет» в Telegram.

Цитата из кф «1984», реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания Большой Брат

Часть блогеров указывает на то, что многие слитые в сеть донатеры Навального теперь могут столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями. Информация об их участии в финансировании запрещённой в Российской Федерации организации теперь находится в руках служб безопасности банковских структур.

«Инсайдеры сообщают, что по итогам слива базы донатеров ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) и сторонников «Умного голосования» списки были переданы в банки. Зачем? Причина проста — службы безопасности банков будут учитывать эти списки при скоринге — оценке кредитоспособности лиц. Соответственно, если сведения о человеке, его ФИО будут обнаружены в этих списках, то такое обстоятельство станет прямой преградой для получения им банковских услуг и кредитов. Стоит отметить, что подобный исход эксперты предполагали заранее, высказывая предположение, что спонсорство подобной организации может негативно сказаться на оценке кредитоспособности человека со стороны банков», — пишет автор телеграм-канала «Кролик с Неглинной».

Напомним, 2 сентября на анонимном форуме 2ch неизвестные лица опубликовали новую партию украденных личных данных граждан — сторонников осуждённого в России блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента).