В прошедшие выходные в Уфе завершился финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021. Это самое масштабное соревнование профессионального мастерства среди студентов колледжей и школьников. По результатам общекомандного зачёта победителем соревнований признана сборная Москвы. Второе место разделили команда хозяев и сборная Санкт-Петербурга. На третьем месте оказались ребята из Московской области. В десятку также попали команды из Красноярского и Краснодарского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Самарской, Тюменской областей, Якутии. Эксперты отмечают, что с каждым годом популярность и массовость движения WorldSkills Russia растёт, а регионы жёстко конкурируют между собой за право проведения всероссийского финала.

Glavarb.ru Победители финала чемпионата WorldSkills Russia

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Высшее образование больше не социальный лифт?

Движение WorldSkills возникло в России в 2012 г. как часть международного проекта, главной задачей которого является популяризация рабочих профессий. Именно по этой причине чаще всего участниками соревнований становятся студенты средних специальных учебных заведений — колледжей и училищ. При этом было бы заблуждением считать, что WorldSkills ориентирован исключительно на профессии, связанные с физическим трудом, в конкурсную программу сегодня входят и робототехника, и IT-направление. Это свидетельствует о том, что даже традиционные рабочие специальности становятся все более технологичными, а нынешний рынок труда в значительной мере трансформируется. Эксперты убеждены, что рост популярности WorldSkills является отражением крупных структурных сдвигов как в системе образования, так и на рынке труда.

Тем не менее проведение финала чемпионата в Уфе вызвало неоднозначную реакцию в республике. Главную озабоченность вызывала непростая эпидемиологическая ситуация в регионе. Тем более что финал российского WorldSkills — уже не первое крупное событие в республике этим летом: в начале июля Башкирия принимала у себя Всемирную фольклориаду.

Glavarb.ru Церемония закрытия финала чемпионата WorldSkills Russia

Политолог Дмитрий Михайличенко отмечает, что массовые мероприятия в регионах сегодня воспринимаются гиперкритично, но мы должны научиться жить в новых условиях.

Дмитрий Михайличенко «Общество буквально вкладывает всю ненависть и обвиняет власти в регионах в двойных стандартах («Алые паруса» в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль в Липецке, Фольклориада и WorldSkills в Уфе и т. д.). Между тем жизнь продолжается, и нужно вырабатывать свои алгоритмы реагирования. Нужно не отменять массовые мероприятия, а создавать условия, при которых они будут максимально безопасными. Если власти или организаторы способны выполнять эти условия — мероприятия можно и нужно проводить. Коронавирус — это надолго, следовательно, в выигрыше окажутся те регионы, которые быстрее научатся проводить массовые мероприятия максимально безопасно. Ведь жизнь не стоит на месте, и нужно двигаться вперёд».

Эксперты достаточно единодушны в объяснении причин того, почему именно WorldSkills привлекает интерес и региональных властей, и самих граждан даже в период пандемии. Так, политолог Александр Семёнов связывает рост популярности проекта с тем, что высшее образование в России перестало выполнять функцию социального лифта.

Александр Семёнов «Ситуация, когда специалист с высшим образованием получает в два-три раза выше, чем все остальные, что характерно для развитых стран, у нас не наблюдается. Напротив, в последние годы можно видеть сплошь и рядом, что выпускники сферы СПО по рабочим специальностям получают в два-три раза больше, чем выпускники высшей школы. И молодежь реагирует на такие тенденции рынка труда и делает выбор в пользу рабочих специальностей. Сложно сказать, насколько это является долгосрочной тенденций. Думаю, что в первую очередь это зависит от сферы высшего образования, от способности высшей школы вновь приобрести прикладной характер обучения. Потому, как мы видим, ежегодно вузы выпускают сотни тысяч юристов, экономистов или тех же политологов, но из них лишь единицы готовы к практической профессиональной деятельности».

Glavarb.ru Церемония закрытия финала чемпионата WorldSkills Russia

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что в последние несколько десятилетий в стране наблюдался резкий «гуманитарный» уклон, в результате чего на рынке труда образовался переизбыток юристов, экономистов, переводчиков и, как следствие, возник дефицит рабочих профессий.

«Можно вспомнить (особенно в 90-ые годы), что юридический и экономический факультеты создавались даже в тех вузах, которые совершенно не имели отношения к этим областям знаний. Поэтому сейчас экономика «почувствовала» дефицит специалистов рабочих профессий, так называемых «синих воротничков», причем дефицит именно специалистов высококвалифицированных, с серьезными навыками. Нехватки разнорабочих нет — здесь вполне справляются трудовые мигранты, но они не могут заменить мастеров высокого уровня квалификации, специалистов высокого разряда.

Олег Иванов Уклон в сторону гуманитарных профессий резко проявился именно с распадом Советского Союза, когда наблюдалась прямо противоположная ситуация — переизбыток рабочих и нехватка «белых воротничков». Но с той поры прошло уже более 30 лет. Высококвалифицированные рабочие, которым тогда было по 30−35 лет, сейчас уже вышли или готовятся выйти на пенсию. И кто придет им на смену? Поэтому сейчас настало то время, когда рынок ощутил дефицит высококвалифицированных рабочих и отреагировал ростом зарплат таких специалистов. Как следствие, возникла заинтересованность и у выпускников школ: не секрет, что средний уровень зарплаты играет для них не последнюю роль при выборе будущей профессии».

По мнению руководителя центра «Региональные исследования», социолога Дмитрия Лобойко, наличие высшего образования больше не дает преимуществ при поиске высокооплачиваемой работы.

Дмитрий Лобойко «Ценность образования девальвирована обилием «корочек», выданных многочисленными вузами низкого качества. Для многих вакансий, где в качестве требований обозначают наличие высшего образования, на самом деле оно не требуется. Менеджерами по продажам, по закупкам, по рекламе, офис-менеджерами и прочими офисными специалистами могут быть люди и без «корочки», но с развитыми soft skills. При этом все вышеперечисленные профессии, с одной стороны, очень распространены, с другой — не слишком высоко оплачиваются. Квалифицированный каменщик, рукастый кровельщик, опытный автомеханик или повар могут зарабатывать значительно лучше. Хорошо, что понимание необязательности высшего образования приходит и к работодателям, и к работникам», — считает эксперт.

Регионы бьются за финал

Финал чемпионата России в Уфе собрал 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. Очевидно, что проведение столь массового соревнования делает регион узнаваемым, способствует привлечению информационного внимания и может увеличить туристический поток в субъект. Это заставляет регионы жёстко конкурировать за право получения всероссийского финала или даже международных соревнований. Так, в 2019 г. чемпионат мира WorldSkills проходил в Казани, а в 2023 г. Санкт-Петербург примет европейское первенство, к которому уже началась серьёзная подготовка, ожидается большое количество участников и туристов. Во время закрытия российского чемпионата глава Башкирии Радий Хабиров высказал предложение проводить всероссийские финалы в Уфе ежегодно. Между тем эксперты сомневаются в возможности такой инициативы.

Glavarb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров и министр просвещения России Сергей Кравцов на церемонии закрытия финала чемпионата

Александр Семёнов отмечает: «Действия Хабирова вполне логичны, так как любой регион хочет быть столицей финала такого престижного конкурса. Это своего рода маркер для региона, который демонстрирует достижения региона в сфере СПО и молодежной политики в целом. Но именно из-за этого, предполагаю, федеральный центр вряд ли поддержит предложение Хабирова. А будет использовать ситуацию для создания конкуренции между регионами в праве стать столицей финала такого престижного конкурса».

Действительно, WorldSkills Russia уже объявил конкурс на проведение чемпионата в 2022 г. и в данный момент собирает заявки. Скептически к перспективам «прикрепления» национального чемпионата к одному городу относится и Дмитрий Лобойко.

«Возможно ли проводить финалы WorldSkills Russia постоянно в одном городе — это вопрос к обладателям бренда WorldSkills. Скорее всего, они на это не пойдут, так как смена городов позволяет им постоянно обновлять как состав участников, так и состав спонсоров мероприятия. Но само по себе заявление главы Башкирии Радия Хабирова — отличный жест, обозначающий его интерес к развитию рабочей силы», — считает эксперт.

Между тем хотя в последние годы и наметился процесс ротации финалов WorldSkills Russia, но стоит отметить, что из восьми национальных чемпионатов (они проводятся с 2013 г.) три принимала Казань, причём в 2014 и 2015 гг. — два года подряд. В 2019 г. столица Татарии проводила не только мировое первенство, но и общероссийский финал WorldSkills. А в Екатеринбурге с 2014 г. ежегодно проходит отраслевой чемпионат WorldSkills Hi-Tech. В связи с этим Олег Иванов полагает, что предложение Хабирова не столь уж и бесперспективно.

Glavarb.ru Церемония закрытия финала чемпионата WorldSkills Russia

«Что касается заявления главы Башкирии о том, чтобы постоянно проводить в Уфе национальные финалы чемпионата WorldSkills, то это не что иное, как попытка повысить статус республики и ее столицы через ассоциацию с известным мировым движением, «брендом». То есть и с политической, и с экономической точки зрения это реклама, пиар. Хабиров говорит об этом открыто: «Петербург — это Санкт-Петербургский экономический форум, Екатеринбург — это «Иннопром», республика Татарстан — KazanSummit, и только у Башкортостана ничего нет». Кстати, этот вопрос обсуждается уже довольно предметно. Так, замглавы Минобрнауки и глава Минпросвещения публично заявили о возможности его проработки («почему нет?», «вопрос непростой, но вроде решаемый»)», — отмечает Олег Иванов.

Очевидно, что российские регионы, имеющие экономический потенциал для проведения крупных форумов и состязаний, ищут свою нишу, и WorldSkills может стать одной из них, равно как и другие заметные спортивные и культурные события. Однако проведение таких мероприятий даёт не только имиджевые преимущества, но и требует серьёзного напряжения финансовых и организационных ресурсов, что под силу только экономически устойчивым субъектам. Увы, но у небольших регионов шансы получить масштабное мероприятие с каждым годом становятся всё более призрачными.