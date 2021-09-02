WorldSkills в России: борьба и безопасность
В прошедшие выходные в Уфе завершился финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021. Это самое масштабное соревнование профессионального мастерства среди студентов колледжей и школьников. По результатам общекомандного зачёта победителем соревнований признана сборная Москвы. Второе место разделили команда хозяев и сборная Санкт-Петербурга. На третьем месте оказались ребята из Московской области. В десятку также попали команды из Красноярского и Краснодарского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Самарской, Тюменской областей, Якутии. Эксперты отмечают, что с каждым годом популярность и массовость движения WorldSkills Russia растёт, а регионы жёстко конкурируют между собой за право проведения всероссийского финала.
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Высшее образование больше не социальный лифт?
Движение WorldSkills возникло в России в 2012 г. как часть международного проекта, главной задачей которого является популяризация рабочих профессий. Именно по этой причине чаще всего участниками соревнований становятся студенты средних специальных учебных заведений — колледжей и училищ. При этом было бы заблуждением считать, что WorldSkills ориентирован исключительно на профессии, связанные с физическим трудом, в конкурсную программу сегодня входят и робототехника, и IT-направление. Это свидетельствует о том, что даже традиционные рабочие специальности становятся все более технологичными, а нынешний рынок труда в значительной мере трансформируется. Эксперты убеждены, что рост популярности WorldSkills является отражением крупных структурных сдвигов как в системе образования, так и на рынке труда.
Тем не менее проведение финала чемпионата в Уфе вызвало неоднозначную реакцию в республике. Главную озабоченность вызывала непростая эпидемиологическая ситуация в регионе. Тем более что финал российского WorldSkills — уже не первое крупное событие в республике этим летом: в начале июля Башкирия принимала у себя Всемирную фольклориаду.
Политолог Дмитрий Михайличенко отмечает, что массовые мероприятия в регионах сегодня воспринимаются гиперкритично, но мы должны научиться жить в новых условиях.
Эксперты достаточно единодушны в объяснении причин того, почему именно WorldSkills привлекает интерес и региональных властей, и самих граждан даже в период пандемии. Так, политолог Александр Семёнов связывает рост популярности проекта с тем, что высшее образование в России перестало выполнять функцию социального лифта.
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что в последние несколько десятилетий в стране наблюдался резкий «гуманитарный» уклон, в результате чего на рынке труда образовался переизбыток юристов, экономистов, переводчиков и, как следствие, возник дефицит рабочих профессий.
По мнению руководителя центра «Региональные исследования», социолога Дмитрия Лобойко, наличие высшего образования больше не дает преимуществ при поиске высокооплачиваемой работы.
Регионы бьются за финал
Финал чемпионата России в Уфе собрал 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. Очевидно, что проведение столь массового соревнования делает регион узнаваемым, способствует привлечению информационного внимания и может увеличить туристический поток в субъект. Это заставляет регионы жёстко конкурировать за право получения всероссийского финала или даже международных соревнований. Так, в 2019 г. чемпионат мира WorldSkills проходил в Казани, а в 2023 г. Санкт-Петербург примет европейское первенство, к которому уже началась серьёзная подготовка, ожидается большое количество участников и туристов. Во время закрытия российского чемпионата глава Башкирии Радий Хабиров высказал предложение проводить всероссийские финалы в Уфе ежегодно. Между тем эксперты сомневаются в возможности такой инициативы.
Александр Семёнов отмечает: «Действия Хабирова вполне логичны, так как любой регион хочет быть столицей финала такого престижного конкурса. Это своего рода маркер для региона, который демонстрирует достижения региона в сфере СПО и молодежной политики в целом. Но именно из-за этого, предполагаю, федеральный центр вряд ли поддержит предложение Хабирова. А будет использовать ситуацию для создания конкуренции между регионами в праве стать столицей финала такого престижного конкурса».
Действительно, WorldSkills Russia уже объявил конкурс на проведение чемпионата в 2022 г. и в данный момент собирает заявки. Скептически к перспективам «прикрепления» национального чемпионата к одному городу относится и Дмитрий Лобойко.
«Возможно ли проводить финалы WorldSkills Russia постоянно в одном городе — это вопрос к обладателям бренда WorldSkills. Скорее всего, они на это не пойдут, так как смена городов позволяет им постоянно обновлять как состав участников, так и состав спонсоров мероприятия. Но само по себе заявление главы Башкирии Радия Хабирова — отличный жест, обозначающий его интерес к развитию рабочей силы», — считает эксперт.
Между тем хотя в последние годы и наметился процесс ротации финалов WorldSkills Russia, но стоит отметить, что из восьми национальных чемпионатов (они проводятся с 2013 г.) три принимала Казань, причём в 2014 и 2015 гг. — два года подряд. В 2019 г. столица Татарии проводила не только мировое первенство, но и общероссийский финал WorldSkills. А в Екатеринбурге с 2014 г. ежегодно проходит отраслевой чемпионат WorldSkills Hi-Tech. В связи с этим Олег Иванов полагает, что предложение Хабирова не столь уж и бесперспективно.
«Что касается заявления главы Башкирии о том, чтобы постоянно проводить в Уфе национальные финалы чемпионата WorldSkills, то это не что иное, как попытка повысить статус республики и ее столицы через ассоциацию с известным мировым движением, «брендом». То есть и с политической, и с экономической точки зрения это реклама, пиар. Хабиров говорит об этом открыто: «Петербург — это Санкт-Петербургский экономический форум, Екатеринбург — это «Иннопром», республика Татарстан — KazanSummit, и только у Башкортостана ничего нет». Кстати, этот вопрос обсуждается уже довольно предметно. Так, замглавы Минобрнауки и глава Минпросвещения публично заявили о возможности его проработки («почему нет?», «вопрос непростой, но вроде решаемый»)», — отмечает Олег Иванов.
Очевидно, что российские регионы, имеющие экономический потенциал для проведения крупных форумов и состязаний, ищут свою нишу, и WorldSkills может стать одной из них, равно как и другие заметные спортивные и культурные события. Однако проведение таких мероприятий даёт не только имиджевые преимущества, но и требует серьёзного напряжения финансовых и организационных ресурсов, что под силу только экономически устойчивым субъектам. Увы, но у небольших регионов шансы получить масштабное мероприятие с каждым годом становятся всё более призрачными.