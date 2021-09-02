После того, как ураган «Ида» прошелся по южным штатам США, вечером 1 сентября он «заглянул» на северо-восток, и уже утром 2 сентября Нью-Йорк стал опасным местом. Потоки ливней обрушились на Центральный парк, а метро быстро затопило. В соседнем городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, также выпало аномальное количество осадков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Такие темпы шторма застали врасплох как правительство Нью-Йорка, так и метеорологов.

«Это опасно. Мы видим такой ливень — мы почти никогда не видим такой скорости, с которой он идет», — сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, срочно призвав всех оставаться дома.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сказала, что не может гарантировать, что спасатели смогут спасти людей, которые застряли в своих машинах, «если они начнут уплывать, как лодка по реке».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили происходящее. При этом некоторые остались недовольны тем, что некоторые американские СМИ, в том числе CNN, связали ураган с изменением климата.

«Это ненормально, что ураганы стали появляться так часто», — отмечает @Gymnast19721.

«США лезут в другие страны и дестабилизируют их… но добрый Господь наказывает их напрямую, и у меня нет никакой жалости к тому, что с ними происходит», — злобно высказывается @TburgUg.

«Смешно, что кто-то скидывает это на изменение климата», — пишет @Dealking1984.

«Машину моих друзей затопило, они выбрались из нее и были вынуждены идти пешком в безопасное место, бросив машину. Совершенно дикая ситуация», — рассказывает @ResidentSky01.

«Я ставлю, что Нью-Йорк получит помощь быстрее, чем Луизиана», — @younglion3 имеет в виду штат, который пострадал одним из первых.

«Нью-Йорк также подвержен наводнениям и экстремальным погодным явлениям. Людям придется считаться с природой. Природа возьмет свое, независимо от того, где население будет строить или жить в будущем. Власти должны готовиться к таким вещам», — отмечает @SharonC69063882.

«Какая неожиданность! Как это могло произойти в сезон ураганов, установленный матушкой-природой?» — иронизирует @HispanoChucky.

Цитата из видео на YouTube Ливень в Нью-Йорке

«Чуваки, это остатки от урагана, который пришел в середине сезона ураганов! Да, это был плохой ураган, но мы не должны разыгрывать карту изменения климата из-за погодных условий, которые существовали сотни лет!» — подчеркивает @jesse56210265.

«Если в Кувейте стукнуло 150 градусов — это одно дело, но ураган на побережье Мексиканского залива в конце августа — это вполне нормально», — поддерживает @Thisway100.

«Ураганы обрушиваются на Юг: *СМИ спят*. Ураганы ударили по Северу: COVID спровоцировал усиленное изменение климата, вызвав ураган, и теперь это проблема», — сравнивает реакцию СМИ пользователь под ником @DynamisPUPSolo.

«Мне нравится, когда на Нью-Йорк или Нью-Джерси обрушивается «ужасная погода», которую остальная часть страны переживала на протяжении многих поколений, но вдруг именно Нью-Йорк страдает от экстремальной погоды. Да пошел ты, Нью-Йорк, ты не центр моей вселенной», — возмущается @jtholland76.

«А как насчет ураганов, вызвавших разрушения много лет назад? Чья это была вина? Тоже изменения климата? Вы слышали об урагане Галвестон 1900 года. Один из самых смертоносных в истории. Кто его вызвал?» — восклицает @JamesMangus11.

Напомним, что по меньшей мере два человека стали жертвами урагана «Ида», который обрушился на американский штат Луизиана. А 30 августа из-за урагана в штате остались без электричества более миллиона человек.

Ураган также поставил под угрозу нормальное функционирование атомной энергостанции (АЭС) Waterford.