Инфляция в Еврозоне достигла десятилетнего максимума. Потребительские цены выросли в августе на три процента. Самым высоким с 2008 года стал показатель в Германии — 3,4 процента. В Испании цены подскочили на 3,3 процента, а инфляция во Франции также достигла рекордного уровня за три года. Рост цен связан с подорожанием электроэнергии в Европе, а также с перебоями поставок из-за локальных локдаунов. На высокой инфляции сказываются и меры по поддержке экономики — например, программа по покупке облигаций частного сектора, которая обеспечивает пострадавшим от пандемии рынкам более легкий доступ к деньгам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блумберг

9 сентября состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), в рамках которого управляющий совет обсудит возможность отмены ряда стимулирующих мер, которые были приняты во время пандемии. Но уже сейчас, как пишет 1 сентября Bloomberg, в Европе разгораются дебаты о необходимости прекращения стимулирующих мер, направленных на борьбу с пандемией, в связи со скачком инфляции в еврозоне до 3%, что является выше установленного европейским центральным банком (ЕЦБ) показателя. Издание также указывает на то, что ЕЦБ занял более осторожный подход к прекращению поддержки, чем другие глобальные центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, которая может свернуть стимулирование уже в этом году. Суть дебатов сводится к тому, что большинство аналитиков считают нынешний всплеск инфляции временным явлением, тогда как некоторые другие высказывают опасения по поводу того, что если стимулирующая политика ЕЦБ будет продолжаться слишком долго, то ситуация может выйти из-под контроля. Два ястребиных члена совета управляющих Европейского центробанка Роберт Хольцман и Клаас Узел, как пишет издание, заявили, что прогноз по инфляции требует отступления от стимулирующей политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Главный стратег Danske Bank Пит Кристиансен в свою очередь отмечает, что «ястребов» на протяжении последних полутора лет устраивала политика ЕЦБ, тогда как теперь на фоне восстановления экономики они решили подать свои голоса, и, вероятно, по его прогнозам, «ястребы» выиграют решение о замедлении темпов экстренных покупок активов, которые были ускорены в начале этого года. Глава Банка Греции Яннис Стурнарас сообщил агентству Bloomberg, что, по его мнению, ЕЦБ должен быть осторожен в оценке хода инфляции: рост заработной платы пока не идет по тому же пути, что и недавние скачки цен. Согласился с этой точкой зрения и член правления европейского регулятора — глава центробанка Словении Бостьян Васле. Глава центробанка Германии Йенс Вайдманн отметил необходимость отслеживать риски инфляции для прогноза цен, подчеркнув, что «риски роста преобладают», и добавив, что стимулирование должно быть сокращено постепенно, чтобы при этом избежать внезапной остановки, когда кризисная программа подходит к концу. Также в дебатах о денежно-кредитной политике некоторые эксперты высказывают опасения, что слишком долгая стимулирующая политика может послужить ложным сигналом правительствам об их обязательстве любой ценой снизить стоимость заимствований. А это означало бы, что бремя поддержки экономики снова ляжет на плечи крупных центральных банков, повторяя несбалансированную ситуацию после долгового кризиса в еврозоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобус

В Польше и вовсе ожидают катастрофы. Бывший глава Национального банка Польши Марек Белька считает меры, принимаемые в стране для борьбы с инфляцией, «экономически неграмотными». Как пишет Bloomberg, Белька выражает недовольство повышением зарплат в ответ на рекордный за последние двадцать лет рост цен. По его мнению, «зарплаты, которые растут быстрее, чем цены, приведут к еще большей инфляции в будущем». Судя по словам экономиста, он предполагает, что правительство страны «довольно» запуском зарплатно-ценовой спирали, а между тем это, по его мнению, ведет к катастрофе.

ТАСС публикует мнение управляющего директора ИК «Алго Капитал» Михаила Ханова, который комментирует выступление председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. В условиях все еще не завершившегося экономического кризиса выступление Джерома Пауэлла 27 августа 2021 года было вдвойне важным для участников биржевых торгов, отмечает Ханов, подчеркивая, что от председателя ФРС ожидали ясности по поводу сроков и темпов сворачивания нынешней сверхмягкой монетарной политики в США. Однако Пауэлл избежал решительных тезисов, лишь выразив мнение о том, что ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в текущем году. Очевидно, по мнению Ханова, глава ФРС, памятуя о значимости своих слов, в очередной раз не стал раскачивать лодку, ограничившись весьма осторожными и взвешенными формулировками. Это сделано в угоду краткосрочной и среднесрочной стабильности финансовых рынков. Однако со стратегической точки зрения необходимость постепенного сворачивания действующих мер по поддержке экономики США уже явно назрела. Инфляция в США ускорилась, достигнув 4,2% при целевом показателе в 2%. Эксперт считает, что тезис о том, что текущее ускорение инфляции в США не носит угрожающего характера, все же не стоит относить к аргументам в пользу сохранения действующих мер по накачке экономики США ликвидностью: это скорее попытка успокоить рынки и заранее обосновать возможные еще более решительные действия на случай радикального ухудшения состояния экономики, которого пока всерьез не ожидается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Портал Finmarket.ru пишет, что в июле потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4% месяцем ранее. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце осталась на уровне 3,1%. В странах G20 потребительские цены в июле увеличились на 4,6% после подъема на 4,3% в предыдущем месяце. Инфляция в Бразилии — усилилась до 9% с 8,3%, в Индонезии — до 1,5% с 1,3%, в Аргентине — до 51,8% с 50,2%. В то же время в Саудовской Аравии инфляция замедлилась до 0,4% с 6,2% — столь резкое изменение обусловлено тем, что на показатель прошлого года повлияло повышение налога на добавленную стоимость в стране в июле 2020 года. Инфляция в Индии в июле замедлилась до 5,3% с июньских 5,6%, в ЮАР — до 4,7% с 5,1%, в Китае — до 1% с 1,1%.

Что касается российской экономики, то ее рост в начале третьего квартала замедлился, приблизившись к докоронавирусной траектории, отмечает ЦБ РФ в своем свежем выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды». По расчетам аналитиков департамента исследований и прогнозирования Банка России, в июле-августе появились признаки уменьшения устойчивого инфляционного давления на потребительском рынке, которое между тем всё же остается повышенным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса, несмотря на некоторое снижение, все еще высоки — это создает риски усиления вторичных проинфляционных эффектов от роста цен. Как и ожидалось ранее, в июле — первой половине августа отмечалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

«После исчерпания действия «плодоовощного» фактора динамика потребительских цен, судя по всему, вернулась на траекторию роста около 6% в пересчете на год. В этих условиях возврат годовой инфляции на траекторию замедления к 4% произойдет после усиления дезинфляционного влияния повышений ключевой ставки на устойчивые компоненты роста цен — на это требуется определенное время», — говорится в документе.

Замедление же роста российской экономики аналитики Банка России связывают как с сохраняющимися ограничениями на стороне предложения в виде проблем с поставками сырья и материалов, так и с постепенным исчерпанием потенциала восстановления спроса во все большем количестве отраслей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Просите

Пандемия позволила России нарастить запас прочности национальной экономики, заявил ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Центра политических технологий доктор экономических наук Никита Масленников.

«Экономика России никуда не свалится — рисков повторения дефолта нет, так как государственный долг не превышает ВВП, позволяя России оставаться в мировых лидерах по наименьшему значению долга. Профицит федерального бюджета за семь месяцев текущего года составил почти 900 млрд рублей, благодаря чему власти могут стимулировать экономику. Прогнозы позволяют в течение ближайших трех лет профинансировать инфраструктурные и инвестиционные проекты. К тому же Минфин России предлагает до 2025 года все доходы от управления активами зачислять на резервный правительственный фонд — это позволяет оперативно решать многие проблемы», — заверил эксперт.

Между тем заметим, что данные по экономике могут улучшиться к концу года, в том числе и за счет единовременных выплат пенсионерам и военнослужащим. Эти деньги, так или иначе, поддержат потребительскую активность.