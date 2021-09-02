В США на детей пришлась почти четверть зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за неделю, закончившуюся 26 августа. Число заболевших «растет экспоненциально», достигая уровня, которого Соединенные Штаты не видели с прошлой зимы, заявила 31 августа Американская академия педиатрии.

Освальдо Гуаясамин. Нежность. 1989

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При этом компании все еще проводят испытания вакцин от COVID-19 среди детей младшего возраста. Как только будут получены результаты, информация будет направлена в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, которое решает, давать ли вакцине разрешение на использование.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили, почему приходится так долго ждать детской вакцинации от COVID-19. При этом многие отнеслись к препарату скептически, выразив явное недоверие.

«Сколько еще осталось ждать? Родители настроены скептически и не пускают своих детей в школу, поскольку они более уязвимы перед вирусом», — пишет @satyajit20033.

«Если они попробуют это на моих детях, начнется ад. Детям вакцинация не нужна!» — считает @benfica1987.

Освальдо Гуаясамин. Мать и дитя

«Точно так же, как детям не нужны прививки от кори, ветрянки и все остальные вакцины, верно?» — отвечает @HaterMie.

«Правительство должно серьезно рассмотреть этот вопрос, так как это очень важный вопрос», — считает @aaaikhans.

«А как насчет всех этих случаев прорыва полиомиелита… Никто не говорит об этом», — комментирует @car_ramrod18.

«Но все равно давайте продолжим настаивать на вакцинации, даже если она не останавливает распространение вируса. Люди носят маски, а мы продолжаем настаивать на вакцинации», — пишет @atkt_podcast.

«Делают из них пожизненных клиентов медицинского бизнеса», — отвечает @eljayfiresign.

«Надеюсь, что вакцины дадут в форме мармеладных мишек», — комментирует @canmore2018.

«Почему мы долго ждем вакцины? Потому что они небезопасны», — уверен @CD3321.

«Случаи миокардита становится все труднее зарывать в данные, да?» — задает риторический вопрос @CindyLynn5678.

«2020: появился новый вирус, поэтому мойте, пожалуйста, руки. 2021: возьмите эту экспериментальную прививку или вы будете уволены с работы и потеряете зарплату. Да уж, вот это быстрая эскалация», — пишет @ThePoltician.

«Вакцина совершенно не останавливает распространение COVID. Нет разницы между вакцинированными и невакцинированными», — заявляет @mstevens68.

Освальдо Гуаясамин. Крик. 1983

Напомним, что США обещают разрешить проводить вакцинацию от COVID-19 детям уже к концу этого года. При этом в стране уже 50% детей от 12 лет и старше полностью вакцинированы от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Pfizer и BioNTech указали, что их вакцина от COVID-19 показала в ходе клинических испытаний 100%-ную эффективность для возрастной группы от 12 до 15 лет.