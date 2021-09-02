Компания Westinghouse Electric, с которой ранее украинская сторона подписала меморандум о строительстве пяти энергоблоков, не построила ни одного энергоблока за последние несколько лет. Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил аналитик Валентин Землянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Его (Westinghouse Electric. — О. П.) проект в Китае был провальный, его проект в Соединенных Штатах не закончен по сей день. Более того, руководство компании находится под следствием ФБР и компания пошла на сотрудничество с ФБР… Вот… наши контрагенты за тридцать миллиардов долларов», — сказал эксперт.

Заявление Землянского обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что Киев фактически за свой счет будет «выручать» обанкротившуюся компанию.

«Вы не понимаете! Украина возьмет у США кредит в $30 миллиардов на строительство новых энергоблоков, потом заплатит их «Вестингаузу», чтоб тот построил. Потом «Вестингауз» расплатится по своим долгам, уйдя от банкротства, а потом суп с котом. Всем хорошо и весело», — отметил Anatoli Z.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Причина банкротства [Westinghouse] — неспособность… строить новые АЭС. Он в самих США 15 лет строит и никак не может достроить два энергоблока, а так-то американцы новых АЭС уже 30 лет не строят. Откуда взяться компетенции? И тут еще зрада (неудача. — О. П.). «Вестингауз» топливные сборки продает, но его основа, обогащенный уран — российский. Нет у американцев своего обогащения. Потому Росатом все равно заработает свои бабки на поставке даже американских сборок. И зрада номер два. ТВЭЛ забирает отходы с АЭС к себе на переработку, а «Вестингауз» — нет. Все отходы будут хоронить в могильнике в Чернобыле (а в перспективе туда повезут отходы и из Европы и США — киевская власть за доллары маму родную продаст). Что там со стоимостью предполагаемой АЭС — непонятно. Но точно одно — американцы за счет Украины захотят поддержать падающие штаны у своего «Вестингауза». Украине в принципе не привыкать выполнять любые желания хозяина…» — написал Geo Bro.

«Строить АЭС на Украине — подвергать опасности всю планету. Мы же обезьяны с гранатами — будем шантажировать весь мир, как заявил Арахамия», — отреагировала Екатерина.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Никто не будет инвестировать 30 миллиардов в Украину. Если Зеленский оплатит с бюджета 30 миллиардов долларов, тогда, может быть, эти мошенники из США сделают вид, что что-то делают. Зеленский поехал сдавать национальные интересы Украины США, а не делать благо», — добавил Serega P.

«Украина готова рискнуть 30 млрд, чтобы выручить американского банкрота. Невиданная щедрость нищего попрошайки», — пишет Mikhail P.

«Из весёлого. Westinghouse действительно использует в своих реакторах топливные элементы, отличные по форме от российских ТВЭЛ, но сами урановые вставки используют российские. Это как покупать российский газ в Словакии… Теперь, получается, «слезем с российской урановой иглы». Вопрос один: насколько дороже заплатим и кто получит разницу?» — поинтересовался Valeriy L.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская компания Westinghouse Electric построит новый энергоблок для Хмельницкой атомной электростанции. Строительство данного энергоблока станет пилотным проектом. В дальнейшем Westinghouse построит на Украине еще четыре энергоблока.