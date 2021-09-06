Украина ожидает прибытия более пяти тысяч беженцев из Афганистана. Об этом, как сообщает NewsOne, говорится в письме министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

Afghanistan Matters Афганистан

Как сообщает источник, глава МВД Украины обеспокоился тем, что страна не справится с таким количеством беженцев. В министерстве внутренних дел посчитали, что имеющиеся пункты приема беженцев смогут принять максимум полторы тысячи человек.

Дополнительные места для размещения беженцев планируют создать с помощью палаточных городков на 300 мест и депортационных центров в Волынской, Черниговской и Николаевской областях. Но, так, как этих мест также будет недостаточно, в МВД решили разместить остальных беженцев на территории законсервированных тюрем, которые на данный момент требуют капитального ремонта. В свою очередь, в министерстве юстиции предложили направить беженцев в Черкасскую колонию № 62, Черниговскую колонию № 44 и Кременчугскую колонию № 69.

Afghanistan Matters Афганистан

Новость обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Первый независимый». Многие отметили, что Украина собирается принять беженцев с Афганистана, при этом людям из Донбасса нормально помочь не смогли. Иные также задались вопросом о том, почему такая бедная страна, как Украина, принимает афганских беженцев.

«Читаю про такие мудрые решения и диву даюсь. Они хотят поселить людей в палаточные городки. А не забыли, что очень скоро зима, а осенние дожди и холода ещё раньше? Как скоро этих людей потом переселят в более тёплое жильё? А про тюрьмы читать еще «веселее». Бедные люди: убегут от одной беды, а попадут в не менее «весёлую» ситуацию. А работу кто им даст? А медицину? Свои едут за тридевять земель в поисках работы и нормальной зарплаты, а тут ещё беженцы. Да и еще с совсем другим культурным кодом. В общем, ситуация аховая», — отметил Владимир С.

«Партнёры подкинули подарок. Вот вам и договоренности про сотрудничество», — написала Надежда.

«О, итоги визита в США пошли», — добавил «Вмир».

"Мы что, готовы их принять и всем обеспечить? Мы со своими беженцами уже семь лет не можем разобраться. Для нищей страны это непозволительное мероприятие и совершенно необдуманное», — пишет Володя Х.

«Правильно, Европа уже хлебнула с беженцами, решили, что на Украине проблем мало, надо добавить», — добавил Валентин Х.

«Кто их кормить будет? Заберут деньги у своих нищих и отдадут им? Пускай в Америку едут, отсюда им никто не будет мешать их эвакуировать», — отметил Евгений К.

«Поселить не проблема. Дать работу, нормальное жилье, медицинское обеспечение, школу и прочее… Если этим не заниматься — будет беда», — написал Сергей М.

Afghanistan Matters Афганистан

«Кто их будет кормить, одевать? Украинцы за чертой бедности…» — отреагировала Вероника И.

«А что значит принять?! Власть даст рабочие места? Власть видит перспективу переселения беженцев из палаток в дома? Власть имеет необходимое количество садиков, школ, больниц, подготовленных сотрудников для социальной реабилитации этих людей?! Власть не может до сих пор решить проблему сограждан с восточных областей (ДНР и ЛНР. — О. П.), бежавших от войны!» — подытожил Vladimir B.

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