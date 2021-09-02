Pathfinder: Wrath of the Righteous от российской студии Owlcat Games уже готовится к своему релизу в сервисе Steam. Как и Kingmaker (первая часть франшизы), она является попыткой перенести опыт настольной ролевой игры Pathfinder в виртуальное пространство: с бравыми героями, головокружительными приключениями и зашкаливающим количеством различных механик и характеристик персонажей. Всего через несколько часов игроки со всего мира смогут сделать первые шаги по фантастическим землям Голариона, а пока корреспондент ИА REGNUM разбирается с первыми оценками проекта от критиков.

Owlcat Games Pathfinder: Wrath of the Righteous

Ввиду внушительной продолжительности (на полное прохождение Wrath of the Righteous может уйти от 80 до 130 часов реального времени) у сиквела Pathfinder пока мало рецензий. На агрегаторе Metacritic средняя оценка игры составляет 85 баллов из 100, и все имеющиеся отзывы — исключительно положительные. Критики отмечают, что разработчикам из Owlcat Games успешно удалось перенести увлекательную кампанию из настольной игры на компьютер и при этом превзойти успех Kingmaker.

«Wrath of the Righteous ощущается как эпическая кампания в настольной игре. Owlcat Games проделали фантастическую работу, адаптируя сюжетную кампанию Pathfinder в качестве видеоигры. Более сфокусированная история, прямолинейный геймплей и эпический размах делают её куда лучшей отправной точкой для знакомства с серией, чем Kingmaker», — Screen Rant.

«Для тех, кто соскучился по длинным настольным кампаниям или ищет новую изометрическую RPG, Pathfinder: Wrath of the Righteous станет настоящим открытием. Она не идеальна, но в ней есть всё лучшее, чего ждёшь от хорошей настольной ролевой игры. Owlcat Games использовала все свои знания, полученные от разработки Kingmaker, и предложила нечто новое и очень весёлое — и для получения удовольствия здесь даже не понадобится игральный кубик», — Worth Playing.

Скриншот из игры Pathfinder: Wrath of the Righteous

Издания также отмечают, что Wrath of the Righteous точно понравится фанатам настольной Pathfinder.

«Pathfinder: Wrath of the Righteous — это эпическое приключение со множеством битв и новой эпической системой ведения войны с демонами. Если вам нравится Pathfinder, то вы обязательно полюбите и это приключение», — SpazioGames.

Отдельно критики похвалили доступность игры для новичков и обилие подсказок.

«Owlcat Games сделали всё возможное, чтобы игра стала дружелюбной для новичков. В ней настолько много обучающих ресурсов и различных настроек сложности, что глубина игрового опыта просто пугает. Однако те, кто смогут преодолеть замешательство в первые минуты игры, обнаружат для себя одну из лучших RPG за последние годы», — Wccftech.

Впрочем, не обошлось и без критики. Так, некоторые рецензенты отмечают, что проект страдает от обилия багов и технических неточностей.

Скриншот из игры Pathfinder: Wrath of the Righteous

«Это замечательная игра, похороненная под множеством технических неудач. Тем, кто всё же захочет пройти её целиком, нужно быть готовыми противостоять раздражающим багам и глюкам», — Screen Rant.

Дать Wrath of the Righteous более точную оценку можно будет уже через несколько дней, когда появятся первые отзывы от геймеров и ценителей настольного первоисточника. А пока лишь остаётся надеяться, что команда Owlcat Games успеет в кратчайшие сроки исправить все технические неполадки и порадовать игроков большой и качественной ролевой игрой, которых так не хватает в период засилья всевозможными «королевскими битвами» и пустыми приключениями в открытом мире.