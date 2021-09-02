Президент Украины Владимир Зеленский не знает, возникла ли «химия» в результате его общения с главой США Джо Байденом. Об этом Зеленский сказал на брифинге 2 сентября по результатам переговоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Зеленский заявил, что встреча прошла «в продуктивной и конструктивной атмосфере», и обе стороны явно заинтересованы в результативном диалоге. Также он отметил, что вместо запланированного ранее часа встреча продолжалась два часа.

«Это свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной,… не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре», — сказал он.

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Заявление Владимира Зеленского, а также итоги его встречи с президентом США Джо Байденом обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале «112 Украина». Многие не сочли сенсационными результаты встречи Зеленского с Байденом.

«Химия», Карл! И это слова главы государства о встрече с президентом другой страны? Он вообще понимает, где он и что он?..» — спросил Роман Г.

«Какой ужас ужасный! Встреча ни о чём, стоило ли это мероприятие стольких приготовлений к нему?!» — недоумевает Антонина Д.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Если был мужской разговор, он тогда где был?..» — поинтересовался Vovan N.

«По итогу визит впустую, приехал, поклянчил и домой», — добавил Юрий.

«Магнитик хоть привези на Украину. Хоть что-то от хозяина возьми, а то так и приедешь как пустое место… Хотя и с магнитиком пустое место», — шутит Дмитрий Б.

«Как с Путиным, так Байден вместе выходил на встречу с журналистами, а тут Зеля один стоит и отвечает на вопросы… Всё понятно», — отреагировала Yuliya.

«Америка поддерживает и будет продолжать «поддерживать» весь этот нацистский беспредел на Украине, ибо ей нужна злая, нищая, голодная, но послушная колония. Голодными и злыми легче управлять, так как за мелкую подачку они готовы на всё», — отметил «Ваше Величество».

«Химия между людьми — это феромоны, гормоны, что-то отвечающее за сексуальную привлекательность. Между политиками понимание, прагматизм, обмен мнениями. Что имел в виду Зеленский?» — не понимает Ivan I.

«Новый формат отношений: тебе отказывают в совместном брифинге, а ты выходишь на крыльцо дома хозяина и… повествуешь о том, как хозяин дома внимал твоим речам и какая «химия» вырабатывалась у него…» — отметил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Михаил Чаплыга.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме

«Первая «перемога» (успех. — М. Р.) на встрече президентов Украины и США уже есть. Во время открытой для журналистов части встречи Байден не заснул. Правда, для этого президенту Владимиру приходилось пять минут изображать такую мимику, которой позавидовал бы сам Мистер Бин», — не без иронии добавила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова.

«Встреча длилась…». «Выразили взаимную поддержку и обеспокоенность…». «Поблагодарил за помощь…». «Пообещал помощь…». «С нетерпением ждёт…». «Обозначил приоритетные темы…». «Поддерживают право…». Пустота. Бутафория. Мишура. Мимикрия. Ложь и неискренность. Вся суть и самого Зеленского, и его поездки. P. S. Оплачиваем недешёвый концерт мы», — подвел итоги визита Зеленского в США украинский политолог Максим Гольдарб на своей странице в социальной сети Facebook.