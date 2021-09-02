В Южной Корее обсудили героический поступок собаки, спасшей жизнь своей пожилой хозяйки.

Alexis Собака

По сообщениям южнокорейских СМИ, собака по кличке Пэкку, порода которой не называется, спасла жизнь 93-летней хозяйки, поиски которой продолжались 40 часов.

Известно, что пожилая женщина вышла на прогулку с собакой 25 августа и пропала. После появления новостей о пропаже человека группа, в состав которой вошли представители органов правопорядка и местные жители, приступила к поискам пропавшей, однако найти пожилую женщину не удалось.

Тем временем погода ухудшилась и вероятность спасения пожилого человека, страдающего хроническими заболеваниями, становилась меньше. Тем не менее спасательная группа, не теряющая надежды, задействовала для поисков беспилотник с тепловизором. Спустя 40 часов женщину удалось обнаружить возле рисового поля, расположенного в 2 км от её дома.

Lars_Nissen_Photoart Дрон

Пожилая женщина упала в обморок прямо в воду, поэтому её тело сложно было заметить невооружённым глазом или с помощью тепловизора. Однако поисковой команде удалось зафиксировать тепловые показатели собаки, находившейся рядом с хозяйкой всё это время.

Известно, что три года назад Пэкку покусала собака. Он был на грани смерти, однако пожилая женщина нашла его и вылечила.

«Какой добрый и верный малыш. Надеюсь, бабуля в скором времени поправится», — пишет gksm***.

«Не зря же есть пословица: «Собака — друг человека»», — отмечает gksm***.

«Пэкку, хорошая работа!» — хвалит alpi***.

«Впечатляющая история. Желаю бабуле и Пэкку здоровья и счастья на долгие годы», — радуется moro***.

«Подобные истории согревают душу. Я рад, что бабушка выжила и чувствует себя хорошо благодаря собаке», — пишет sand***.

«Такими действиями Пэкку отплатил бабуле за свое спасение», — отмечает we34***.

«Собаки лучше людей», — утверждает wkds***

«Какая вдохновляющая история! Люди, задумайтесь о братьях наших меньших. Не выбрасывайте их на улицы!» — призывает alic***.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

«Вот почему люди не должны есть собачье мясо. Вы когда-нибудь видели, чтобы корова искала наркотики? Или свинью, что ищет пропавшего без вести? Или курицу, ждущую своего хозяина?» — интересуется ahgk***.

«Подскажите кто-нибудь адрес этой бабули. Я пришлю ей вкусняшек для Пэкку», — пишет cwho***.

«В мире не существует плохих собак. Животные испытывают стресс по вине хозяина или ведут себя очень активно или агрессивно из-за неправильного воспитания», — отмечает rani***.

«А почему дрон не использовали сразу? Если бы пожилая женщина пролежала в воде дольше, её бы, скорее всего, уже не спасли», — подытоживает myys***.

«Люди жестоки, они убивают и едят таких прекрасных существ. Надеюсь, настанет день, когда люди откажутся от употребления собак в пищу», — мечтает jaim***.