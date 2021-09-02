В Воронеже разразился новый скандал в сфере городского общественного транспорта — с 1 сентября заезд на конечный остановочный пункт, расположенный в зоне платной парковки у железнодорожного вокзала в центре города, стал платным для водителей. В результате пассажиров, по словам очевидцев, высаживают прямо на проезжей части.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Воронеж

«Жесть! И куда смотрит администрация города? Дожили! Железная дорога (Воронеж-1) не дает маршруткам 108а, 49б, 75 осуществлять безопасную посадку пасажиров в том месте, где на моей памяти еще останавливались троллейбусы 1, 2 и 3. За каждый заезд для посадки пассажиров водитель должен заплатить 30 рублей, а делает он это за день до 12 раз! Теперь посадка осуществляется практически на проезжей части. Посмотрите, что происходит днем и в час пик. В общем, всё для людей!» — пост появился в популярном паблике «Мой и твой Воронеж».

В мэрии уже сообщили, что о нововведениях железнодорожники не предупреждали, в настоящее время с РЖД начаты переговоры.

Однако сам факт очередных проблем с общественным транспортом вызвал в социальных сетях шквал гневных комментариев.

«Молчим и терпим дальше!!! Заслуживаем той жизни, за которую не боремся. Всё просто…» — написал Руслан Ж.

«Только вот остановка в пяти метрах, почему водятлы производят посадку высадку пассажиров на проезжей части, неясно! И да, на кой им вообще заезжать на парковку? Так-то они там отстаиваются, а за это пусть платят», — не видит проблемы Андрей С.

«Территория принадлежит кому-то, и собственник устанавливает свои правила и порядки. Капитализм — он такой!» — написал Андрей П.

Fursov Andrey Троллейбус у вокзала Воронеж-1

Другие пользователи задаются вопросом, почему вообще водители сажают пассажиров на парковке и почему на этой территории «отстойник» для маршрутных автобусов.

«Ж/д вокзал — 1» и это остановка, прописанная в паспорте маршрута, которая находится на муниципальной земле, на которую их без оплаты въезда отказываются запускать. Т. е. идет блокирование транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств, а это уже 267 УК РФ», — считает Forrest B.

«Может, прокуратура хоть оштрафует водятлов и научит на остановке пассажиров сажать», — предполагает Андрей С.

«РЖД отжимает всё, а наша администрация ни на что не способна», — уверен Дмитрий С.

«А где же закон это регламентирующий, значит, опять частники орудуют??? Пусть не платят», — предлагает Татьяна П.

«Обожаю, когда маршрутки стоят там в два ряда… И еще начинают выворачивать у тебя перед носом без поворотника в третий ряд, чтобы не прямо поехать, а чтобы встать впереди другой маршруткой!!! Пусть хоть 1000р ставят, общественный транспорт должен ходить по графику, а не устраивать друг с другом гонки», — написал Александр В.

«Это не капитализм, это рэкет», — считает Forrest B.

Шалин Вокзал Воронеж-1

«Всю эту администрацию в шею уже давно пора гнать! И под суд! Ни одна из служб, ни один из департаментов в Воронеже и области не работает, не выполняет свои обязанности!» — считает Сережа Ч.

«Капитализм и свободный рыночек. Раздербанили 30 лет назад страну по частным рукам, и теперь каждый старается нажиться на остальных», — уверен Денис Б.

«Сделайте наконец-то нормальный общественный транспорт. Платная остановка это вообще что такое??? Ни в одном регионе России такого беспредела нет… Нужно в прокуратуру написать, насколько это вообще законно», — призывает Светлана С.