Молчим и терпим? Воронежцы требуют «нормальный общественный транспорт»
В Воронеже разразился новый скандал в сфере городского общественного транспорта — с 1 сентября заезд на конечный остановочный пункт, расположенный в зоне платной парковки у железнодорожного вокзала в центре города, стал платным для водителей. В результате пассажиров, по словам очевидцев, высаживают прямо на проезжей части.
В мэрии уже сообщили, что о нововведениях железнодорожники не предупреждали, в настоящее время с РЖД начаты переговоры.
Однако сам факт очередных проблем с общественным транспортом вызвал в социальных сетях шквал гневных комментариев.
«Молчим и терпим дальше!!! Заслуживаем той жизни, за которую не боремся. Всё просто…» — написал Руслан Ж.
«Только вот остановка в пяти метрах, почему водятлы производят посадку высадку пассажиров на проезжей части, неясно! И да, на кой им вообще заезжать на парковку? Так-то они там отстаиваются, а за это пусть платят», — не видит проблемы Андрей С.
«Территория принадлежит кому-то, и собственник устанавливает свои правила и порядки. Капитализм — он такой!» — написал Андрей П.
Другие пользователи задаются вопросом, почему вообще водители сажают пассажиров на парковке и почему на этой территории «отстойник» для маршрутных автобусов.
«Ж/д вокзал — 1» и это остановка, прописанная в паспорте маршрута, которая находится на муниципальной земле, на которую их без оплаты въезда отказываются запускать.
«Может, прокуратура хоть оштрафует водятлов и научит на остановке пассажиров сажать», — предполагает Андрей С.
«РЖД отжимает всё, а наша администрация ни на что не способна», — уверен Дмитрий С.
«А где же закон это регламентирующий, значит, опять частники орудуют??? Пусть не платят», — предлагает Татьяна П.
«Обожаю, когда маршрутки стоят там в два ряда… И еще начинают выворачивать у тебя перед носом без поворотника в третий ряд, чтобы не прямо поехать, а чтобы встать впереди другой маршруткой!!! Пусть хоть 1000р ставят, общественный транспорт должен ходить по графику, а не устраивать друг с другом гонки», — написал Александр В.
«Это не капитализм, это рэкет», — считает Forrest B.
«Всю эту администрацию в шею уже давно пора гнать! И под суд! Ни одна из служб, ни один из департаментов в Воронеже и области не работает, не выполняет свои обязанности!» — считает Сережа Ч.
«Капитализм и свободный рыночек. Раздербанили 30 лет назад страну по частным рукам, и теперь каждый старается нажиться на остальных», — уверен Денис Б.
«Сделайте наконец-то нормальный общественный транспорт. Платная остановка это вообще что такое??? Ни в одном регионе России такого беспредела нет… Нужно в прокуратуру написать, насколько это вообще законно», — призывает Светлана С.