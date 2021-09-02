Заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова о том, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемийный уровень, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум – 2021: все новости»

«Вполне хорошая новость. Если ещё по итогу сейчас начнут заниматься развитием сельскохозяйственной промышленности и постройкой новых городов, то безработица вообще уйдет с концами», — предрекает Родион Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое положение на рынке труда стало результатом деятельности правительства страны, которое не бросило своё население в тяжёлое время пандемии.

«У нас государство работает не покладая рук, чтобы у людей была работа и все необходимые удобства. Хорошо, что у нас даже в ковидное время всё держится под контролем», — поделилась своим мнением Аполлинария С.

Некоторые комментаторы отмечают, что безработица в России ещё далеко не побеждена и не стоит радоваться лишь возращению на прежний неудовлетворительный уровень.

«Конечно, это хорошо, но безработица в России всё ещё остается проблемой, так как на рынке реально не хватает рабочих мест. Особенно это ярко наблюдается в малых городах. В Москве или Санкт-Петербурге ещё можно куда-то устроиться, тем же доставщиком, к примеру, но в регионах с этим туго», — пишет Ефим Л.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь! В России пандемия ещё не закончилась. Вон, уже следующую волну пророчат. Не удивляйтесь, если безработица в стране вновь поползёт вверх. Это пока что переменчивая ситуация, радоваться нет смысла», — написал Василий Т.

Часть людей и вовсе усомнилась в том, что государственная структура исследует рынок труда в России правильными методами, потому что граждане до сих пор наблюдают далеко не радостную картину с безработицей.

«Безработица измеряется по официальным обращениям на биржу труда? Тогда это липа, а не статистика. Большинство людей даже не пытаются встать, потому что это практически бессмысленно в нашей стране», — считает Михаил К.

Ряд пользователей отмечает, что множество категорий граждан до сих пор не могут полноценно работать в связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

«Как показатели могут вернуться на прежний уровень, когда в сфере культуры, искусства и отчасти образования действуют всё те же ограничения? В школе тоже никто запрет на концерты и другие мероприятия в зале не отменял. Там до 2022 года Санэпиднадзор всё запретил. Работы уже два сезона нет. Все сидят без копейки денег в кармане», — отмечает Алла Г.

Дарья Драй ИА REGNUM Отмена концерта в период пандемии

Отдельные комментаторы отмечают, что людям не только нужна работа, но и такая работа, которая будет по достоинству оплачиваться. Иначе, как бы государство ни старалось, люди не будут тратить свои силы впустую, устраиваясь на низкооплачиваемую работу.

«Беззарплатица куда страшнее безработицы. Она намного обиднее и является катализатором или возникновения мести, или депрессии у людей. Гражданам пора поднимать зарплаты, чтобы они чувствовали себя достойно», — указывает Сергей М.

Напомним, 2 сентября глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил журналистам на полях Восточного экономического форума о том, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень.