Заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, сумма на 2022 год составит 503 237 рублей за первого ребенка и 665 009 рублей за второго, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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«Капитал — это, конечно, хорошо. Но нужно ещё, вырастить и ума ребенку дать. Что не у всех получается», — отмечает Евгений С.

Многие пользователи согласились с тем, что индексировать материнский капитал необходимо, но необоснованный рост цен на продукты и недвижимость в России нивелируют любые попытки властей помочь молодым семьям.

«Судя по темпам роста стоимости квартир в России, которые добавили 30 процентов к ценам за жильё в течение последнего года, вскоре материнский капитал брать будет незачем, толку никакого от него не будет», — предполагает Макс К.

«Рубль девальвировался на 25%, цены выросли в полтора раза. Вывод: «материнский капитал» не был капиталом и стал ещё меньше благодаря недальновидным решениям руководства нашей страны», — поделился своим мнением Вячеслав О.

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Некоторые комментаторы считают, что помощь должна оказываться более чётко и адресно, иначе многие пользуются материнским капиталом совсем не по назначению.

«Это, конечно, хорошо: помощь семьям и поддержка. Но у нас такой менталитет, что этот материнский капитал мгновенно пропивается, а дети остаются без должного внимания. Очень мало людей, кто планирует детей, исходя из своих доходов и возможностей их содержать. Большинство рожает как раз для того, чтобы этими деньгами отдать кредиты, напиться и прочее. Эта программа требует серьёзной доработки, чтобы помощь была точечная», — считает Анатолий В.

Другие уверены, что деньги, выделяемые государством на помощь семьям, столь небольшие, что только и могут быть направлены на поддержку ребёнка.

«Суммы, конечно, с первого взгляда внушительные, но в действительности их хватит разве что на то, чтобы прокормить ребёнка первые годы. Так что выплаты реально можно считать целевыми, но их мало», — указывает Нина Р.

Часть людей считает, что детям нужны не только деньги, но и будущие рабочие места, чтобы родители понимали, какая перспектива ждёт их ребёнка.

«А где в будущем будут работать выросшие дети? Или за 20 лет в России прибавятся тысячи предприятий? Чего-то не заметил такого за прошедшие 20 лет. Люди же не рожают не только из-за недостатка денег, но из-за того, чтобы не видят будущего для ребёнка в этой стране», — пишет Василий К.

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Ряд пользователей указывает на то, что руководству страны следует выдавать бесплатные квартиры тем, кто решился завести третьего ребёнка.

«Властям пора идти дальше: нужно за третьего ребёнка сразу квартиру давать от государства, а не вешать ипотеку. Как они её с тремя детьми выплачивать будут?! Даже с помощью материнского капитала это невозможно. Это отличный опыт из времён СССР, который необходимо возвращать!» — написала Ирина Ф.

Напомним, 2 сентября глава Минтруда Антон Котяков заявил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, сумма на 2022 год составит 503 237 рублей за первого ребенка и 665 009 рублей за второго.