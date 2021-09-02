Заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой о том, что в России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, который начнётся 15 января и продлится до конца апреля, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

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"В России действительно много интересных и красивых мест, просто многие о них не знают. Все ездят в распиаренные места за границей, а ведь вся красота у нас под носом», — пишет Геннадий Щ.

Многие пользователи считают данную инициативу прекрасной идеей, позволяющей популяризировать внутренние направления туризма.

«В любом случае должна быть альтернатива Турции! Да и что вы там увидите: отель и море? Россия разнообразна и прекрасна, есть в ней самые невероятные места на любой вкус», — указывает Ева А.

«Для любителей отельно-пляжного отдыха — отлично подходит Турция или Египет, но для любителей погулять, потусить, покататься свободно, не забывая при этом пузо погреть, — это российские курорты. Ну, а для разнообразия человеку подойдёт весь мир, включая необъятные просторы красоты нашей — Родины», — считает Дмитрий Ф.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в отеле в Турции

Некоторые комментаторы отмечают, что не все жители будут готовы устроить себе зимний отпуск, потому что температура воздуха в большинстве регионов России зимой не поднимается выше нуля.

«К сожалению, никакой кешбэк не поможет согреть косточки на пляже, если температура воздуха +10 градусов, а не +25, как в Египте или ОАЭ. Увы, но зимний отдых в России очень ограничен. На лыжах можно и у себя дома покататься», — отмечает Вячеслав О.

Часть людей считает, что пока Ростуризм не наладит ситуацию с ценами и сервисом, ни о каком полноценном отдыхе на территории Российской Федерации говорить не придётся.

«Проблемы внутреннего туризма в несоизмеримо высоких ценах как на транспорт, так и сам отдых. Где более-менее сносный сервис, там цены, как в Монако. Хамство, старание любой ценой раздеть отдыхающего до трусов при минимуме комфорта. После такого отдыха потом на работе отдыхаешь. Но у кого денег немерено, потому как на них люди работают, у тех проблем таких нет, отдыхают за бугром», — поделился своим мнением Булат Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что пляжный отдых у граждан России ассоциируется скорее с двухнедельным запоем, поэтому зимний отдых в России станет отличным оздоровительным решением.

«Зачем нашему человеку куда-то ехать вообще? Многие как из самолёта пьяными вылезают, так через две недели такими же в самолет и заходят. «Отдохнули» за барной стойкой, заливая бесплатное пойло. Отдых ли это? Не похоже что-то», — написал Дмитрий Б.

За барной стойкой

Нашлись и те, кто посетовал на скромные доходы граждан России, которые не позволяют им путешествовать и зимой, и летом.

«Стоит напомнить, что люди в России не очень богатые, поэтому копят на отпуск целый год. Поэтому могут позволить себе поездку куда-либо только один раз в год. Естественно, люди выбирают летний период, так что осенью или зимой они работают», — напомнил Иван К.

Напомним, 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в кулуарах Восточного экономического форума, что в России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, который начнётся 15 января и продлится до конца апреля.