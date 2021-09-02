Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он забыл детально поговорить с лидером США Джозефом Байденом о его возможном визите на Украину, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Забыл поговорить об игре на пианино?» — задаётся вопросом Сергей К.

Многие пользователи решили поиздеваться над украинским президентом и вынесли свои предположения том, что на самом деле Зеленский забыл спросить у американского лидера.

«Забыл спросить о своём политическом убежище после того, как закончится его срок президентства», — считает Ден Б.

Некоторые комментаторы считают утверждение Зеленского нелепым, ведь украинская политика курируется из-за океана, а значит, встреча с Байденом проходила по заранее очерченному пути и содержала специально подготовленные вопросы.

«Забыл? Мне кажется, что все решения и указания Зеленскому спускаются спецслужбами и непосредственного разговора с Байденом вообще не требуется. Незачем старика беспокоить», — указывает Никита Щ.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

Часть людей отмечает, что Зеленский выглядит попросту нелепо, забывая свои вопросы на встрече с американским президентом.

«Это уже не смешно. Приехал к Байдену, как своему дедушке в деревню, чтобы тот завещание внуку переписал. Столько сладких речей в сторону американского президента ещё ни от кого не звучало. А тут он, видите ли, ещё не всё спросил. Какой-то скромный мальчик. Я напомню, что это президент, и он позорит свою страну, продавая суверенитет государства», — пишет Игнат Ф.

«Клоун, он и в Африке клоун. Президенты к таким встречам готовятся основательно и заранее записывают все вопросы, которые будут обсуждать. Если сами не в состоянии грамотно излагать текст, то для этого у них есть помощники», — отмечает Данияр Б.

Ряд пользователей уверены, что Зеленский не обладает достаточным уровнем компетенций, чтобы занимать кресло главы государства.

«Это показывает уровень его профессионализма на посту «избранника народа». К встрече он явно не готовился, да ещё и публично об этом сообщает. А зачем его тогда выбрали? В бирюльки играть и кататься туда-сюда за счёт налогоплательщиков?» — задаётся вопросом Константин С.

Отдельные комментаторы отмечают, что у Зеленского есть возможность задать свой забытый вопрос. Ему необходимо прибегнуть к опыту своего предшественника и просто подкараулить Байдена.

«Пускай ещё недельку возле байденовского туалета посидит, покараулит и вновь напросится на встречу, как это делал предыдущий президент Украины. Схема-то рабочая!» — указывает Евгений А.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

Нашлись и те, кто считают украинскую политику нелепой в целом, а Зеленского лишь ярким показателем наступления в среде киевской элиты эры идиотизма.

«Дебильнее новости после встречи президентов ещё не читала, но уже понятно, что это не предел дебильности. Впрочем, какие президенты, такие и новости. Теперь логично будет, если появится следующая новость: «Байден рассказал, о чём забыл поговорить и с кем», — написала Рита К.

«Эта укуренная физиономия уже порядком надоела. Может быть, хватит столько внимания уделять соседним банановым республикам? Что ни новость, то образец идиотизма», — пишет Роман Г.

Напомним, 2 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне, что забыл детально поговорить с лидером США Джозефом Байденом о его возможном визите на Украину.