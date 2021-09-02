Создатель японских отрядов смертников-камикадзе, заместитель начальника главного морского штаба Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции Японии, заявлял на заседании правительства:

Атомный взрывов. Нагасаки. Япония. 1945

«Пожертвовав жизнями 20 миллионов японцев в специальных атаках, мы добьемся безусловной победы».

В Японии и США, стремясь замолчать вклад Советского Союза и его победоносной Красной Армии в разгром японского милитаризма, усиленно насаждают в народе представление о том, что Токио капитулировал в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а «советское вторжение было ненужной акцией с целью захвата японских территорий». Сторонники такой, искажающей действительные факты истории, есть и в нашей стране, которые еще недавно находились во властных структурах «новой демократической России». Для дискредитации всего советского, включая победы, им было важно представить события августа 1945 года на Дальнем Востоке и подвиг красноармейцев-освободителей как «вероломство», а то и «преступление».

В связи с этим на память приходит один из многочисленных дипломатических ляпов Бориса Ельцина, который, доверившись слабо подготовленным японоведам козыревского МИД, похвалил американцев за их якобы принесенные извинения за уничтожение Хиросимы и Нагасаки. Собираясь в октябре 1993 года сразу после расстрела из танков российского парламента с официальным визитом в Японию, тогдашний президент РФ изрек:

«Для нас, русских, преступление Сталина — это огромная черная яма, в которую была свалена вся история. Сибирские лагеря… японцы переживают почти так же тяжело, как трагедию Хиросимы. Американцы давно принесли извинения японцам. Однако мы этого не сделали…»

Борис Ельцин с президентом США Биллом Клинтоном на пресс-конференции в Вашингтоне

Не ведали горе-специалисты из российского МИД, подбивавшие Ельцина «покаяться со слезой», и о том, что идея использования труда японских военнопленных для восстановления разрушенной войной экономики СССР принадлежала не Сталину, а представителям японской политической элиты. Да и американское правительство никогда не приносило японцам извинения за испепеление в ядерном пожаре Хиросимы и Нагасаки сотен тысяч мирных жителей этих городов — детей, женщин и стариков. Не сделал этого, вопреки ожиданиям, и президент США Барак Обама, первым из американских лидеров посетивший Хиросиму.

Но вернемся к атомным бомбам, якобы заставившим японцев капитулировать в войне.

В большинстве работ американских и японских историков затушевывается тот факт, что японское правительство и военное командование не собирались капитулировать после разрушения атомной бомбой Хиросимы. Японские руководители скрыли от народа факт применения американцами обладающего огромной разрушающей силой атомного оружия и продолжали готовить население страны к решающему сражению на своей территории «до последнего японца». Вопрос о бомбардировке Хиросимы даже не был обсужден на заседании Высшего совета по руководству войной. Предупреждение американского президента Гарри Трумэна от 7 августа по радио о готовности США обрушить новые атомные удары было расценено японским правительством как пропаганда союзников.

Невзирая на атомную бомбардировку, сторонники «партии войны» продолжали развернутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу в случае вторжения — женщин, детей и стариков обучали приемам борьбы с применением бамбуковых копий, в горах создавались базы партизанской войны. Создатель отрядов смертников-камикадзе, заместитель начальника главного морского штаба Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции, заявлял на заседании правительства:

«Пожертвовав жизнями 20 миллионов японцев в специальных атаках, мы добьемся безусловной победы».

Жертвы собственного народа не смущали руководителей милитаристской Японии. Не пугали их и атомные бомбы. Ведь не капитулировали же они весной 1945 года, когда в результате массированных «ковровых бомбардировок» японских городов погибли, по разным подсчетам, от 500 до 900 тыс. их жителей, что превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Токио в 1945 году после американских ковровых бомбардировок

Вопреки утверждениям официальных японских историков о том, что нападение СССР было внезапным, в действительности в Токио своевременно получили разведданные о ялтинском соглашении по поводу предстоящего вступления Советского Союза в войну с Японией на стороне союзников.

Готовясь к вступлению в войну с Японией, советское правительство стремилось соблюсти нормы международного права. 5 апреля 1945 года правительству Японии было официально объявлено о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. В заявлении указывалось, что пакт был подписан до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Великобританией и США — с другой. Текст заявления гласил:

«С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза.

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным… В соответствии со статьей 3-й упомянутого пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет… о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года».

Денонсировав пакт о нейтралитете, советское правительство за четыре месяца до вступления в войну фактически информировало японское правительство о возможности участия СССР в войне с Японией на стороне союзных США и Великобритании. В Токио это хорошо понимали. Уже этот факт делает малоубедительными и беспомощными потуги современных японских пропагандистов и обнаружившихся их сторонников в нашей стране, пытающихся обвинять СССР в «вероломстве и коварстве». А ведь можно было вступить в войну без всяких предупреждений, как это традиционно делала Япония. Вспомнить хотя бы коварные ночные нападения на Порт-Артур и Пёрл-Харбор.

Вместо того чтобы прекратить бессмысленное сопротивление, на заседании представителей высшего руководства страной было решено продолжать войну:

«Империя должна твердо придерживаться курса на затяжной характер войны, не считаясь ни с какими жертвами. Это не может не вызвать к концу текущего года значительных колебаний в решимости противника продолжать войну».

В Токио все еще рассчитывали на принятие США и Великобританией компромиссных условий мира, которые, в частности, предусматривали сохранение за Японией Кореи и Тайваня. С другой стороны, предпринимались дипломатические меры по использованию Советского Союза в качестве посредника в деле прекращения военных действий на устраивавших Токио условиях. Однако в представленных советскому правительству «мирных предложениях» напрямую вопрос о прекращении Японией войны не затрагивался. В СССР, естественно, не могли согласиться на какие-либо переговоры, кроме капитуляции, и потому японские предложения о посредничестве были отклонены. Не увенчалась успехом и попытка японского правительства направить в июле 1945 года в Москву в качестве специального эмиссара императора влиятельного политика, бывшего премьер-министра Японии князя Фумимаро Коноэ. 12 июля в НКИД (МИД) СССР было передано послание императора Хирохито, в котором говорилось о его желании «положить конец войне». Однако в нем вновь был обойден вопрос о прекращении Японией военных действий. 18 июля НКИД информировал Токио:

«Советское правительство не видит возможности дать какой-либо определенный ответ по поводу послания императора, а также миссии князя Коноэ…»

Коноэ Фумимаро

26 июля 1945 года была опубликована Потсдамская декларация находившихся в состоянии войны с Японией государств, в которой излагались условия ее безоговорочной капитуляции. Накануне ее текст был передан по радио и стал известен в Японии. Советское правительство сочло целесообразным присоединиться к декларации, но объявить об этом позже. Отсутствие подписи Советского Союза под Потсдамской декларацией породило у японского руководства надежду на продолжение войны, ибо в Японии неизбежность поражения связывали лишь со вступлением в нее СССР. После обсуждения текста декларации на совещании Высшего совета по руководству войной министр иностранных дел Японии Сигэнори Того телеграфировал 27 июля японскому послу в Москве Наотакэ Сато:

«Позиция, занятая Советским Союзом в отношении Потсдамской совместной декларации, будет с этого момента влиять на наши действия…». Послу предписывалось срочно выяснить, «какие шаги Советский Союз предпримет против японской империи».

В связи с этим есть основания считать, что отказ Японии сразу капитулировать на условиях Потсдамской декларации был продиктован все еще сохранявшимися надеждами на то, что вступления в войну СССР удастся избежать или, по крайней мере, оттянуть его решительными дипломатическими шагами. В частности, предусматривалось предложить Москве серьезные уступки, включавшие возвращение ранее отторгнутых от России Южного Сахалина и Курильских островов. По некоторым данным, рассматривался и вопрос «передачи» Советскому Союзу японского острова Хоккайдо, на который советское правительство не претендовало.

28 июля на пресс-конференции премьер-министр Японии Кантаро Судзуки заявил по поводу Потсдамской декларации:

«Мы игнорируем ее. Мы будем неотступно идти вперед и вести войну до конца».

Отказ Японии капитулировать на условиях Потсдамской декларации развязал американцам руки, был использован ими как оправдание применения против не желающего капитулировать противника всех имеющихся сил и средств. И в этом вина за применение атомных бомб лежит не только на американцах, но и на японском политическом и военном руководстве.

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»)

Занятая японским правительством позиция затягивала окончание Второй мировой войны, вела к новым жертвам. Поэтому в строгом соответствии с определенными в Ялтинском соглашении сроками Советский Союз 8 августа 1945 года объявил Японии войну. В заявлении советского правительства говорилось:

«После разгрома и капитуляции Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.

Требование трех держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая — от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение Японского Правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем самым сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года.

Советское правительство считает, что… его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.

Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».

Перед советскими войсками была поставлена задача в кратчайшие сроки и с минимальными потерями разгромить Квантунскую группировку, а также японские войска в Корее, освободить Южный Сахалин и Курильские острова. Эта задача была с честью выполнена.

(Окончание следует)