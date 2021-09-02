Япония против человечества. Миллионные жертвы
Создатель японских отрядов смертников-камикадзе, заместитель начальника главного морского штаба Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции Японии, заявлял на заседании правительства:
В Японии и США, стремясь замолчать вклад Советского Союза и его победоносной Красной Армии в разгром японского милитаризма, усиленно насаждают в народе представление о том, что Токио капитулировал в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а «советское вторжение было ненужной акцией с целью захвата японских территорий». Сторонники такой, искажающей действительные факты истории, есть и в нашей стране, которые еще недавно находились во властных структурах «новой демократической России». Для дискредитации всего советского, включая победы, им было важно представить события августа 1945 года на Дальнем Востоке и подвиг красноармейцев-освободителей как «вероломство», а то и «преступление».
В связи с этим на память приходит один из многочисленных дипломатических ляпов Бориса Ельцина, который, доверившись слабо подготовленным японоведам козыревского МИД, похвалил американцев за их якобы принесенные извинения за уничтожение Хиросимы и Нагасаки. Собираясь в октябре 1993 года сразу после расстрела из танков российского парламента с официальным визитом в Японию, тогдашний президент РФ изрек:
Не ведали горе-специалисты из российского МИД, подбивавшие Ельцина «покаяться со слезой», и о том, что идея использования труда японских военнопленных для восстановления разрушенной войной экономики СССР принадлежала не Сталину, а представителям японской политической элиты. Да и американское правительство никогда не приносило японцам извинения за испепеление в ядерном пожаре Хиросимы и Нагасаки сотен тысяч мирных жителей этих городов — детей, женщин и стариков. Не сделал этого, вопреки ожиданиям, и президент США Барак Обама, первым из американских лидеров посетивший Хиросиму.
Но вернемся к атомным бомбам, якобы заставившим японцев капитулировать в войне.
В большинстве работ американских и японских историков затушевывается тот факт, что японское правительство и военное командование не собирались капитулировать после разрушения атомной бомбой Хиросимы. Японские руководители скрыли от народа факт применения американцами обладающего огромной разрушающей силой атомного оружия и продолжали готовить население страны к решающему сражению на своей территории «до последнего японца». Вопрос о бомбардировке Хиросимы даже не был обсужден на заседании Высшего совета по руководству войной. Предупреждение американского президента Гарри Трумэна от 7 августа по радио о готовности США обрушить новые атомные удары было расценено японским правительством как пропаганда союзников.
Невзирая на атомную бомбардировку, сторонники «партии войны» продолжали развернутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу в случае вторжения — женщин, детей и стариков обучали приемам борьбы с применением бамбуковых копий, в горах создавались базы партизанской войны. Создатель отрядов смертников-камикадзе, заместитель начальника главного морского штаба Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции, заявлял на заседании правительства:
Жертвы собственного народа не смущали руководителей милитаристской Японии. Не пугали их и атомные бомбы. Ведь не капитулировали же они весной 1945 года, когда в результате массированных «ковровых бомбардировок» японских городов погибли, по разным подсчетам, от 500 до 900 тыс. их жителей, что превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Вопреки утверждениям официальных японских историков о том, что нападение СССР было внезапным, в действительности в Токио своевременно получили разведданные о ялтинском соглашении по поводу предстоящего вступления Советского Союза в войну с Японией на стороне союзников.
Готовясь к вступлению в войну с Японией, советское правительство стремилось соблюсти нормы международного права. 5 апреля 1945 года правительству Японии было официально объявлено о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. В заявлении указывалось, что пакт был подписан до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Великобританией и США — с другой. Текст заявления гласил:
Денонсировав пакт о нейтралитете, советское правительство за четыре месяца до вступления в войну фактически информировало японское правительство о возможности участия СССР в войне с Японией на стороне союзных США и Великобритании. В Токио это хорошо понимали. Уже этот факт делает малоубедительными и беспомощными потуги современных японских пропагандистов и обнаружившихся их сторонников в нашей стране, пытающихся обвинять СССР в «вероломстве и коварстве». А ведь можно было вступить в войну без всяких предупреждений, как это традиционно делала Япония. Вспомнить хотя бы коварные ночные нападения на Порт-Артур и Пёрл-Харбор.
Вместо того чтобы прекратить бессмысленное сопротивление, на заседании представителей высшего руководства страной было решено продолжать войну:
В Токио все еще рассчитывали на принятие США и Великобританией компромиссных условий мира, которые, в частности, предусматривали сохранение за Японией Кореи и Тайваня. С другой стороны, предпринимались дипломатические меры по использованию Советского Союза в качестве посредника в деле прекращения военных действий на устраивавших Токио условиях. Однако в представленных советскому правительству «мирных предложениях» напрямую вопрос о прекращении Японией войны не затрагивался. В СССР, естественно, не могли согласиться на какие-либо переговоры, кроме капитуляции, и потому японские предложения о посредничестве были отклонены. Не увенчалась успехом и попытка японского правительства направить в июле 1945 года в Москву в качестве специального эмиссара императора влиятельного политика, бывшего премьер-министра Японии князя Фумимаро Коноэ. 12 июля в НКИД (МИД) СССР было передано послание императора Хирохито, в котором говорилось о его желании «положить конец войне». Однако в нем вновь был обойден вопрос о прекращении Японией военных действий. 18 июля НКИД информировал Токио:
26 июля 1945 года была опубликована Потсдамская декларация находившихся в состоянии войны с Японией государств, в которой излагались условия ее безоговорочной капитуляции. Накануне ее текст был передан по радио и стал известен в Японии. Советское правительство сочло целесообразным присоединиться к декларации, но объявить об этом позже. Отсутствие подписи Советского Союза под Потсдамской декларацией породило у японского руководства надежду на продолжение войны, ибо в Японии неизбежность поражения связывали лишь со вступлением в нее СССР. После обсуждения текста декларации на совещании Высшего совета по руководству войной министр иностранных дел Японии Сигэнори Того телеграфировал 27 июля японскому послу в Москве Наотакэ Сато:
В связи с этим есть основания считать, что отказ Японии сразу капитулировать на условиях Потсдамской декларации был продиктован все еще сохранявшимися надеждами на то, что вступления в войну СССР удастся избежать или, по крайней мере, оттянуть его решительными дипломатическими шагами. В частности, предусматривалось предложить Москве серьезные уступки, включавшие возвращение ранее отторгнутых от России Южного Сахалина и Курильских островов. По некоторым данным, рассматривался и вопрос «передачи» Советскому Союзу японского острова Хоккайдо, на который советское правительство не претендовало.
28 июля на пресс-конференции премьер-министр Японии Кантаро Судзуки заявил по поводу Потсдамской декларации:
Отказ Японии капитулировать на условиях Потсдамской декларации развязал американцам руки, был использован ими как оправдание применения против не желающего капитулировать противника всех имеющихся сил и средств. И в этом вина за применение атомных бомб лежит не только на американцах, но и на японском политическом и военном руководстве.
Занятая японским правительством позиция затягивала окончание Второй мировой войны, вела к новым жертвам. Поэтому в строгом соответствии с определенными в Ялтинском соглашении сроками Советский Союз 8 августа 1945 года объявил Японии войну. В заявлении советского правительства говорилось:
Перед советскими войсками была поставлена задача в кратчайшие сроки и с минимальными потерями разгромить Квантунскую группировку, а также японские войска в Корее, освободить Южный Сахалин и Курильские острова. Эта задача была с честью выполнена.
(Окончание следует)