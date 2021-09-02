Заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что украинский лидер Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с президентом России Владимиром Путиным, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 2 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский, конечно, готов, но он путает государственную политику с эстрадой. Ничего не будет, временами головами надо думать, а не задницами, фильтровать свою речь. Пока что Украина выглядит как театр одного актёра. Раз так, то никому не интересно, к чему там готов Зеленский», — пишет Valerij H.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никакого смысла устраивать встречу с Зеленским, если он до сих пор не осознал свою неспособность к нормальному диалогу.

«О чём с клоуном можно говорить? Он ведь никаких проблем не решает! За него это делает хозяин. Зеленский же может прочесть только по написанному, которое ему присылают! Страной ведь руководят извне, это уже всем понятно. Так что, с ним встречаться — только время терять!» — написала Наденька И.

Некоторые комментаторы отмечают, что с Зеленским не хотят встречаться потому, что он не выполняет достигнутые ранее обязательства. Поэтому новые договоры не представляются возможными.

«Прекратить войну, вести переговоры с народом ДНР и ЛНР, отстроить разрушенное, просить прощения за погибших. Потом можно и рассматривать общение с верхушкой власти в стране. Копируете политику «Штатов», берите от них лучшее. Только тогда, когда вы начнёте жить своим умом и достижениями, с вами начнут разговаривать по достоинству», — обращается Gala Y.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Часть людей считают, что Украина мало что значит как в плане экономики, так и геополитики, поэтому Зеленский может спасть спокойно, ему никто встречу предлагать не станет.

«Всё это лишь слова. Зеленский, по сути, мало сделал для развития экономики государства, а, скажем, в Азербайджане или Узбекистане именно на это и был сделан упор. В хозяйственном отношении независимость — залог того, что на международной арене тебя будут уважать и учитывать твои интересы. Вот с Украиной никто и не хочет разговаривать по достоинству», — отмечает Алёна Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский лишь изображает желание поговорить с Путиным, но на самом деле он сам саботирует выстраивание диалога с Россией.

«Все эти заявления звучали и звучат только для того, чтобы выторговать у Запада очередные подачки и в то же время выставить президента России виновником всего того, что сегодня происходит на Украине. Не прокатит!» — считает Николай Ш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Отдельные комментаторы отмечают, что Путину достаточно обратиться к президенту Америки, чтобы решить те или иные вопросы касательно Украины.

«Да только Путину нет повода для встречи с таким «президентом». Что можно обсуждать с Зеленским? Он ничего сам не решает, лучше сразу позвонить Байдену и обговорить всё, что требуется», — поделилась своим мнением Людмила М.

Напомним, 1 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с президентом России Владимиром Путиным.