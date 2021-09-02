Видео, на котором видно, как во время школьной линейки на территории одной из школ Хабаровска детям был продемонстрирован танец живота, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к увиденному 2 сентября в социальной сети Facebook.

Отто Пилни. Танцовщица

«Что, детям ничего другого не смогли придумать? Директора школы точно надо убрать. Надо же было до этого додуматься!» — возмущается Оля С.

Многие пользователи оказались возмущены подобным представлением. Люди считают, что такие танцы не должны быть увидены детьми.

«Позорище! Я сама в прошлом танцовщица этого направления, но если бы мне предложили выступить перед школьниками, то я ни за что бы не согласилась! Кому вообще в голову это пришло?!» — задаётся вопросом Екатерина Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство школы должно быть ответственно за то, какой репертуар предлагается на обозрение детям.

«Это что, ночной клуб или школа? Куда смотрит администрация школы? Детям, которые первый раз пришли школу, вот этого только не хватало увидеть. Далеко пойдёте!» — обращается Тугелбай К.

Дарья Драй ИА REGNUM Первоклашки

Часть людей считает, что директор школы и заместитель по воспитательной работе допустили огромную ошибку, которая должна быть изучена правоохранительными органами.

«Для первоклашек — самое то! Шучу. Вообще-то, ответственная за все школьные мероприятия — это заместитель по воспитательной работе. 100% директор была в курсе всех номеров. Окучивать их обеих нужно», — считает Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего страшного в том, что детям продемонстрировали танец живота, однозначно нет. Никаких развратных движений или пошлости данный вид танца не имеет и является культурной составляющей многих стран.

«А что, круто! Это точно повысит вовлечённость пап и дедушек в жизнь школы! Да и школа, как видите, хайпанула, появился информационный повод. Это всё в духе сегодняшнего времени», — поделился своим мнением Никола П.

«А мне понравилось. Девочки точно захотят заняться танцами и мальчикам приятно. Очень позитивно. Это простой день, ну первый учебный и что? Что такого произошло?» — удивляется Ирина К.

Нашлись и те, кто напомнил возбудившимся родителям о том, что танец живота — это самое консервативное, что зачастую видит подрастающее поколение. Современные дети, указывают граждане, имеют доступ к такой шокирующей информации, что никаким школьным линейкам и не снилось.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьная линейка 1 сентября

«У вас почти у всех на всех телеканалах, начиная с музыкальных и заканчивая мультиками, лучше что ли? А у детей ещё есть смартфоны с выходом в интернет. Следите ли вы затем, что там делает ваш ребёнок? Кругом сплошной разврат, а люди вдруг среагировали на самый обычный танец живота. Ну и народ», — пишет Умар А.

«Родители шокированы танцем живота, а их дети в этом время слушают Моргенштерна, который рассказывает малышам про женщин лёгкого поведения и наркотики. Очнитесь, граждане, мы теряем детей!» — обращается Пётр Б.

Напомним, 1 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как во время школьной линейки на территории одной из школ Хабаровска детям был продемонстрирован танец живота.