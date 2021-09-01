Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином ситуацию в Донбассе и перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессии Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

"Это не тот шеф Пентагона, которого генералы отставные просят свалить в отставку?» — задаётся вопросом Тимур Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что нежелание американского президента тратить время на украинского лидера очевидным образом указывает на реальное отношение США к ситуации на Украине.

«Встречи с каким-то «шефом» из Пентагона — уровень взаимодействия племён дикарей с «лучшей нацией». Будут обещать кремниевых ружей и огненной воды, а папуасы отдадут за это последние штаны», — издевается Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что встреча Зеленского с министром обороны США не имела никакого смысла, потому что были подняты самые затёртые темы, которые уже звучат из года в год.

«Ну да, ну да… мы опять агрессоры и всё в таком духе. Просто уже стандарт. Они уже не могут не употреблять слово «Россия» по любому поводу. Не мог что ли съездить в США, обсудить проблемы экономики, социальные вопросы порешать? Других проблем-то нет?» — задаётся вопросом Иван Д.

Часть людей считает, что всё, что можно обсуждать президенту Украины по теме Донбасса, это только то, в какие сроки вооружённые силы его страны всё-таки покинут пределы линии соприкосновения.

«Там не обсуждать надо, а отводить войска от линии соприкосновения! Этого, судя по всему, Зеленский совершенно не понимает, а если понимает, то принципиально не делает. Уверен, ничего они там толком не обсуждали, делали вид, что решают серьёзные вопросы», — считает Раиса К.

Ряд пользователей указывает на то, что украинский президент демонстрирует полную потерю суверенитета своего государства.

«Украина стала Табаки. Президент — то, что надо: играет, читает подготовленные речи с выражением, строит гримасы, делает всё, чтобы говорящие на русском были чужими в родной стране и самое главное — делает так, чтобы конфликт не пошёл на спад, а дошёл до точки, когда Россию можно будет обвинить в прямом применении силы. Такова его роль в этом дешёвом спектакле», — поделился своим мнением Антон П.

Нашлись и те, кто убеждены, что Российской Федерации не стоит уделять много внимания поездке украинского президента в США.

«Может лучше уже не вспоминать «этих»? Пусть визжат по любому поводу. Это их проблемы, а нам будет жить будет спокойнее. Зима придёт холодная. Если что, то газ в трубе может закончиться и тогда труба дело. США же будут только рады, Украина будет покупать их мегадорогой газ», — предполагает Леонид М.

Напомним, 1 сентября пресс-служба офиса главы Украины сообщила о том, что президент страны Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином ситуацию в Донбассе и перспективы развития сотрудничества в целях противодействия «агрессии Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе».