«Попытки? Это преступления». США окончили попытки переустройства иных стран
Уход американских военных из Афганистана является свидетельством окончания эры попыток Соединенных Штатов по переустройству других стран. Об этом 31 августа заявил президент США Джо Байден в своем обращении к согражданам.
«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — сказал он.
Также Байден добавил, что в настоящее время США нужно сконцентрироваться на новых вызовах, включая связанные с Россией и Китаем.
«Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия», — сказал американский лидер.
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Заявление американского президента обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие скептически отнеслись к словам Байдена и задались вопросом: оставят ли США Украину?
«Попытки?! Да это преступления!!! Ирак, Ливия, Сирия после этих «попыток» превратились в руины. Тысячи людей погибли, миллионы оказались беженцами. Где успех этих попыток?! И где ответственность за них!?» — задался вопросом Рон Б.
«А с Украины желания нет отчалить???» — спросила Вера К.
«Да неужели, а как же Украина???» — добавила Светлана А.
«Гораздо проще расставлять или приобретать своих людей в странах мира и с их помощью на законодательном уровне присваивать земли и недра, либо же в обмен на кредиты», — написал Майский Барин.
«Может, и Украину оставит в покое?» — поинтересовалась Валентина Ш.
«Вы еще не изо всех стран свалили, это только начало», — пишет Александр Г.
«Где богатые природные ресурсы, там и США со своей доктриной о помощи, или навязывания так называемой демократии. Куда бы они ни вошли, последствия — тысячи жертв, разрушение местной инфраструктуры… Я бы их охарактеризовала — как убийц народов мира…» — отметила Светлана Т.
«Да шо вы говорите! Как лезли, так и будут лезть. Просто оставили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) море оружия с заданием идти в Среднюю Азию, а оттуда — в Россию… А эксперименты с Украиной куда ведут? Они не пытаются, они везде ломятся. Не верю им, ни одному слову. Вавилон — страна безбожников и разврата», — написала Нина Р.
«Как там у классика — «не верю». А куда денете сотни военных баз по всему миру с техникой и солдатиками, получающими приличное жалование и ни *рена не умеющими делать? Да они по возвращении разорвут любого, кто лишил их халявы», — отреагировал Иван П.
«А что, этому можно верить? Неужели они в очередной раз не попрутся в какую-нибудь страну с полезными ископаемыми учить демократии?.. Украину не оставят. Надо, чтобы здесь тлело вечно, на границе с Россией, а вдруг да загорится. Им Россия нужна, а мы так — раздражитель», — отметила Зоя С.
«Теперь будет переустраивать Китай и Россию?» — задался вопросом Сергей З.
«Сидите в своей стране и не лезьте в другие. Вы уже наперестраивались, развалив Союз и угробив Украину», — пишет Наталия М.
«Значит, теперь ещё с большим рвением возьмутся за Украину. Хотя они уже полностью оккупировали…» — подытожил Viktor V.
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