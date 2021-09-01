31 августа президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ — «самый грязный в мире».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Российский газ является самым грязным в мире — из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», — отметил он, подчеркнув важность создания «эффективных предохранителей» от использования Россией газа в качестве оружия. В этом контексте Зеленский также отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

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Заявление украинского президента обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие указали на абсурдность заявления Зеленского, удивляясь тому, что официальный Киев, делая данное заявление, настаивает на том, чтобы этот самый газ транспортировался через Украину.

«Зеленский на встрече с министром энергетики Штатов назвал российский газ самым грязным в мире из-за выбросов метана. А ещё из-за коррупции, шантажа и манипуляций. Так это именно поэтому мы так боремся за право сохранить за собой транзит этого газа?..» — задался вопросом автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм

«Не нужен нам грязный газ, только реверсом будем покупать. Проходя через Европу, российский газ впитывает в себя европейские ценности и очищается», — с сарказмом отреагировал один из читателей.

«Дохихикаемся, когда будем… [ворованными] заборными досками топить буржуйку», — отметил Krutus.

«Украина станет первой страной в Европе, которая полностью перейдёт на зелёную энергетику. Кстати, очень перспективное направление для инвестиций здесь, кроме шуток», — написал один из читателей.

«Как природный газ может быть при сжигании источником горючего газа метана, входящего в его состав? Или у вас тут горит — тут не горит, или гуманитариев от власти отгонять пора», — добавил Александр.

«Супер. Требуем от Европы и Америки помочь нам продолжить прокачивать «грязный» газ в Европу. При этом не забываем, якобы реверсом, покупать «грязный» газ для богатой Украины», — пишет Анатолий П.

«В болезненном желании угодить хозяину это придурочное теряет любую логику и здравый смысл», — отметил Oleg.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Как газ может делать выбросы метана, если он состоит из метана 90%? Не понимаю, особенно при транспортировке? Через неплотности трубопровода? И вообще, какие выбросы?» — задалась вопросом Иринка.

«Получается, Украина — государство-мазохист. Мало того, что поставляет «грязный», «вонючий» газ из країни-«агресора» (страны-«агрессора». — О. П.) в конфорки своих граждан по завышенным «патриотичным» ценам, так ещё жаждет транзита этого «вонючего», «опасного» продукта через всю нашу святую землю. Признаюсь, когда неделю назад услышал это от Зеркаль (советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. — О. П.), был уверен — подобного бреда Зеленский себе не позволит. Ошибался — позориться надо до конца», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Максим Назаров.

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