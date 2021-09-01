В результате поспешного вывода американских войск из Афганистана к власти в стране пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое развитие событий, помимо обострения террористической обстановки, может сказаться и на производстве героина, пишет политолог Анатоль Ливен в статье, вышедшей 1 сентября в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег

«В марте 2002 года во время визита в провинцию Нангархар к востоку от Кабула я спросил группу старейшин афганских деревень, как они отреагируют, если США и их союзники выполнят обещание уничтожить свои поля опийного мака. «Просто», — ответил их староста. «Сначала мы убьем каждого жителя Запада в Нангархаре, а затем присоединимся к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указал Ливен.

«У пуштунов сильно чувство гостеприимства, однако обладают они и особым чувством юмора. Он несколько подождал, прежде чем с улыбкой добавил: «Но, конечно, не тебя, потому что ты наш гость». Я тепло поблагодарил его, так как место и время не казались подходящими для того, чтобы читать лекции о пороках торговли героином», — добавил эксперт.

На протяжении двух поколений выращивание опийного мака и производство героина занимали центральное место в афганской экономике. За это время Афганистан поднялся и занял позицию в мировой торговле героином, ранее занимаемую «Золотым треугольником», образованным севером Мьянмы, Таиландом и Лаосом, после успешных государственных кампаний по борьбе с героином в этом регионе. Производился героин в Юго-Восточной Азии и Афганистане, по существу, по тем же причинам: здесь сочетаются правильный климат и местность, раздираемая гражданскими войнами, слабостью государственного управления или полным его отсутствием и общим беззаконием.

Моджахеды близ Герата, Афганистан, 28 февраля 1980 года

Объемы производства наркотика в Афганистане резко возросли в 1980-х годах, когда поддерживаемые Западом партии моджахедов, сражавшиеся против коммунистического государства Афганистана и Советского Союза, поощряли и облагали налогом торговлю героином так же, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), финансировавшие с помощью этих средств свои военные операции с 2001 года. ЦРУ обвиняли в том, что ведомство целенаправленно оказывало помощь моджахедам в производстве героина, как и в случае с антикоммунистическими мятежниками в Индокитае и Центральной Америке. Скорее всего, правда заключается в том, что, ЦРУ не оказывало активной помощи местным союзникам в торговле героином, а лишь закрыло на это глаза. Соединенные Штаты часто закрывали глаза на торговлю героином союзных афганских полевых командиров с 2001 года.

Партии моджахедов и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжали облагать торговлю налогами в рамках своих междоусобных гражданских войн в 1990-х годах, и к 1999 году производство афганского опия достигло примерно 4 тыс. тонн. В то время это было примерно три четверти героина в мире.

В июле 2000 года в рамках соглашения с Организацией Объединенных Наций лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Омар объявил выращивание опийного мака противоречащим исламу, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали кампанию по пресечению его производства, в результате чего площадь посевов сократилась более чем на 90%. Это была единственная успешная кампания по борьбе с героином, проводимая афганским государством за последние 50 лет, при этом посевные площади упали до крошечной доли от предыдущего уровня. «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось добиться этого благодаря сочетанию безжалостности, морального авторитета и своему присутствию в сельских районах Афганистана — тех же факторов, которые позволили им помочь Организации Объединенных Наций в чрезвычайно успешной программе вакцинации от полиомиелита.

Тогда многие говорили о том, что введенный радикалами запрет был просто попыткой манипулировать торговлей и что сами они сохранили большие запасы наркотика, планируя выпустить его на международные рынки после роста цен. Кажется вполне вероятным, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривали этот вариант в качестве своей резервной стратегии.

Президент США Рональд Рейган и делегация моджахедов. 1983

Однако их главные мотивы для введения запрета, похоже, были иными. Прежде всего, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со своей строгой идеологией коранического пуританства ненавидят употребление героина по моральным соображениям. Это подчеркивали все, кто имел с ними дело. На вопрос, как тогда радикалы могли разрешить и обложить налогом торговлю героином, ответ был прост: «Им нужны деньги. Они ведут войну». По различным оценкам, от 20 до 30% своего дохода талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получали от налогообложения торговли героином.

В 1999—2000 годах другой главной причиной запрета, похоже, была неуклюжая попытка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добиться международного дипломатического признания и получения международной помощи. Компенсация, предоставленная через правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помогла бы афганским фермерам и укрепила бы контроль движения в сельской местности и Афганистане в целом. Соединенные Штаты действительно отправили продовольственную помощь на $43 млн в Афганистан, контролируемый талибами, (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отчасти в ответ на этот запрет.

Невозможно сказать, сохранило бы правительство радикалов свой запрет на производство героина, потому что после 11 сентября они были свергнуты Соединенными Штатами и их афганскими союзниками из Северного альянса и бывшими моджахедами. Результатом стал взрывной рост выращивания опиума и производства героина.

В 2014 году специальный генеральный инспектор США по Афганистану сообщил, что площадь посевов опийного мака в Афганистане с 2001 года увеличилась более чем на 200 тыс. гектаров и что на долю Афганистана приходится около 83% мировых объемов производства героина. Производство опия выросло с примерно 180 тонн в 2001 году до более 8 тыс. к 2007 году.

Основными рынками сбыта афганского героина были Европа, страны бывшего СССР, Иран и Пакистан, в меньшем количестве — США, Китай и другие страны. По разным оценкам, героин обеспечивает более 50% реального ВВП Афганистана (без учета международной помощи).

Afghanistan Matters У колонки

Столь резкий рост производства героина после 2001 года был обусловлен сочетанием защиты со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), всеобщего беззакония, слабости правительства и активной торговли героином высокопоставленными членами созданного США афганского государства. Среди многих других ведущих фигур в причастности к торговле героином многие обвиняли Ахмеда Вали Карзая, брата президента Хамида Карзая.

«Местные жители, с которыми я разговаривал, повсеместно считали, что в провинции Нангархар все четыре клана военачальников, восстановленных к власти Соединенными Штатами в 2001 году, получают выгоду от торговли, прибыль от которой они делили между собой. В провинции Гильменд конкуренты в торговле героином не только переходили от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сторону правительства и обратно в зависимости от местных преимуществ, но и манипулировали американцами и британцами, настраивая их друг против друга», — подчеркнул Ливен.

В переговорах с США, Россией и Ираном, а также в заявлениях, сделанных после завоевания власти, руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно обещало, что они снова запретят производство опиума и героина в Афганистане. Взамен — как и в 2000 году — они хотят международного признания и международной помощи. Если они сдержат свое обещание предотвратить международный терроризм и соблюдать права шиитов, то со стороны России, Китая и Ирана, вероятно, стоит ожидать признания. Финансовая компенсация должна поступить в основном из Европейского союза и Китая.

Соединенные Штаты могут внести свой вклад в эти международные усилия и использовать их для достижения других позитивных целей. Существенная гуманитарная помощь США, направленная на сокращение бедности простых афганцев, должна продолжаться, учитывая американские обещания за последние 20 лет. Кроме того, помощь может быть связана с выполнением талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещаний как в отношении героина, так и в отношении международного терроризма, а также как способ воздействия на радикалов в сторону умеренности в их внутренней политике.

Afghanistan Matters Пастух

Наконец, борьба с мировой торговлей героином — это то, с чем искренне согласны Соединенные Штаты, Европейский союз, Россия, Иран и Китай. Таким образом, совместные усилия по борьбе с афганским героином могут стать важной частью более широкой стратегии ограниченного, но ценного сотрудничества между Соединенными Штатами и этими странами в достижении жизненно важных общих целей. Администрация Байдена заявляет, что хочет сотрудничать с Москвой и Пекином, где это возможно. Борьба с наркотиками — хорошее место для начала.