31 августа президент США Джо Байден отверг всю критику его решения вывести американские войска из Афганистана спустя 20 лет войны. Таким образом он завершил эру, в которой Соединённый Штаты использовали военные силы для «перестроения других государств».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Обращаясь к американцам, Байден заявил, что выход был единственным возможным решением, иначе пострадало бы еще больше людей, и война продолжалась бы еще несколько десятилетий.

Также американский президент предложил перейти к новой политике, отказавшись от наземных войн и перейдя к стратегии, основанной на конкуренции с Россией и Китаем в области экономики и кибербезопасности.

Некоторые пользователи отметили, что им идея выхода из Афганистана нравилась, но они надеялись, что он не разрушит 20 лет борьбы.

«Я был за вывод войск, но не за тот, который приведёт обратно «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал @theBahjat.

«Так выглядит провал, 20 лет провала», — считает @StoicalSophist.

Многие пользователи считают, что операция по выводу войск не удалась, потому что Америка просто всё бросила и убежала.

(сс) U.S. Central Command Public Affairs Погибшие американские солдаты на борту военного самолета в аэропорту Кабула

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«Оставив 500 тысяч единиц оружия, снаряжения, тысячи машин, воздушных судов «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вы помогли? Не говоря уже о том, что вы оставили сам Афганистан. Он станет государством-изгоем с исламисткими лагерями и преследуемыми жителями. Хорошая работа», — прокомментировал @pdpaolos.

Ряд пользователей отметили, что эвакуация не могла пройти успешно, и все прекрасно понимали, но Байден всё равно решил рискнуть жизнями своих же граждан. В комментариях не согласились с президентом, сказав, что любые действия в Афганистане нельзя назвать успешными.

«Три предыдущие администрации не могли контролировать страну. Как какая-либо эвакуация вообще могла стать успешной?» — написал @WWnderer.

«Чтобы назвать что-либо в сфере Афганистана успешным, нужно быть больным», — считает @justwat46571761.

«Даже если выход был необходим (а это должно было быть продумано лучше), он торопился с важными решениями. Это повлекло то, что афганские союзники и американцы были подвержены ненужному вреду», — отметил @MarkinDowgate.

(сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz Вооруженные силы США в аэропорту Кабула

Некоторые комментаторы считают, что своими заявлениями Байден показывает, что он не может взять на себя ответственность, к тому же он оскорбляет и унижает свою же страну.

«Вот так выглядит провал. Тот факт, что он говорит об этом с уверенным лицом, это оскорбление для страны», — отметил @LoraWMedis.

«Винить президента, который больше не президент, оставлять гражданских? Он сам себя поджигает», — написал @matthewburger.

Некоторые пользователи всё же согласились с мнением Байдена о том, что операция завершилась «своеобразно» успешно.

«Это успех. Война закончилась, нравится вам это или нет», — прокомментировал @konzowaise1.

Среди тех, кто поддерживает слова Байдена, многие считают, что его решение перейти к новой политике достаточно тяжелое для принятия.

«США пора запомнить, что война это плохо. Нет хорошего времени, чтобы её завершить. Он сделал это, когда никто не мог», — прокомментировал @UzmaC73.

«Тяжёлое, но здравое решение во времена, когда США и миру противостоят более важные препятствия, как пандемия, доминирование Китая, исламский терроризм и климатические проблемы», — отметил @algo 121 .

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Часть комментаторов не верят, что Америка действительно откажется от ведения войн, некоторые из них думают, что очередной «помощи» долго ждать не стоит.

«Он также заявил, что положит конец использованию военных сил США для «перестроения других государств». Смотрите, как США начнут очередную войну за «свободу» в течение месяца. США всегда видели себя в качестве «мировой полиции», и правительство найдёт страну, которую стоит бомбить, очень скоро», — предположил @MuRoRaketti.

«Это конец, но проблема в том, что мы любим воевать», — прокомментировал @Aishsuth.