Подарок министерства юстиции Южной Кореи афганским детям, эвакуированным вместе с родителями на прошлой неделе, вызвал бурное обсуждение среди южнокорейских пользователей интернета.

Hashoo Foundation USA Афганские дети в лагере беженцев

Когда в Сети появились фото афганцев, прибывших в международный аэропорт «Инчхон», многие заметили в руках детей мягкие игрушки. Позднее удалось выяснить, что такой подарок маленьким гражданам Афганистана преподнесли сотрудники министерства юстиции. Игрушки были куплены перед самым прилётом афганцев в страну.

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Отмечается, что сотрудники южнокорейского министерства старались приобрести те же игрушки, что нравятся их детям.

После консультаций с экспертом по исламской культуре представители министерства юстиции отказались от игрушек-щенков, отдав предпочтение зайчикам, котятам и медвежатам.

«Гуманность — это хорошо, а вы бы оказали такой радушный приём северокорейским беженцам?» — интересуется soda***.

«Дети, видевшие войну в лицо… С гуманитарной точки зрения это хороший жест. Однако когда правительство будет прислушиваться к мнению своего народа?» — спрашивает momi***.

«Позаботьтесь лучше о гражданах своей страны. На что уходят наши налоги?» — вопрошает ym08***.

stevepb Налоги

«Здорово. Были времена, когда другие страны оказывали помощь Южной Корее! Беженцев не так много, поэтому наш долг — тепло принять их и помочь жить дальше», — отмечает juou***.

«Надеюсь, что эти игрушки были куплены не на наши налоги», — пишет rlag***.

«Не выдавайте им долгосрочные визы! Почему администрация Мун Чжэ Ина позволяет им оставаться в нашей стране так долго? Пусть побудут несколько месяцев, а потом вернутся обратно!» — требует yoob***.

«Это пустая трата денег», — отмечает pfor***.

«Лучше позаботьтесь о молодёжи своей страны», — предлагает bohe***.

«Писали, что большая часть въехавших в страну афганцев приходится на детей и несовершеннолетних. Однако большая часть приходится на молодые семейные пары. Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) останутся у власти, этим людям ничего не останется, кроме как остаться в Южной Корее. Конечно, им повезло, что их эвакуировали в Южную Корею. Даже в Европе беженцев размещают в каких-то бедных районах, похожих на трущобы. А в Чинчхоне их поселили в место, напоминающее неплохой отель», — пишет blue***.

(сс) Lauras Eye Дети Афганистана

«Если наша страна обанкротится, найдётся ли кто-то, кто будет относиться к ним точно так же?» — интересуется skyj***.

«В нашем министерстве юстиции работают поистине хорошие люди», — отмечает k100***.

«Теперь ещё раздайте им Porsche и дома в престижном районе Каннам-гу», — пишет da55***.

«В этой стране к своим гражданам относятся, как к дерьму, зато к гражданам других стран — как к королям», — негодует nara***.

«Мне, конечно, жаль афганских детей, но давайте сначала позаботимся о наших детях», — отмечает baes***.