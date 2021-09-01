Саммит, который состоится в Белом доме 1 сентября между президентом УкраиныВладимиром Зеленским и президентом СШАДжо Байденом, предоставит огромные возможности для американской дипломатии. Он обещает стать как символической, так и сущностной встречей, о которой украинский лидер умолял последние два с половиной года. Разговор двух лидеров также пройдет на фоне того, как администрация Байдена встала на сторону Берлина, а не Киева, и отказалась от дальнейших санкций против строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Трубопровод по-прежнему является серьезной проблемой для украинцев. Проект постройки, скорее всего, встретит серьезное сопротивление в Конгрессе США. Тем не менее в первую очередь вопрос, который волнует многих в Киеве, — это вывод афганских войск и то, что он сигнализирует о будущих отношениях Украины с США в сфере безопасности, пишет Владислав Давидзон в статье, вышедшей 30 августа в Foreign Policy.

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Байден был избран с пониманием того, что он представляет собой возврат от неустойчивого и транзакционного изоляционизма бывшего президента США Дональда Трампа к более зрелой и продуманной внешней политике. Многие считали его опытным и мудрым сторонником внешней политики, в рамках которой будет найден баланс между политической умеренностью и использованием силы США в мире.

(сс) Sgt. Charlotte Carulli Присяга Джо Байдена на инаугурации

Однако плохо организованный вывод войск из Афганистана — это ранний и, возможно, критический провал внешней политики. Естественный вопрос, который встает перед союзниками, в значительной степени зависящими от безопасности США, на фоне осуществленного в соответствии с холодным расчетом вывода войск заключается в том, является ли Афганистан уникальным случаем или же он продемонстрировал то, что от обязательств перед союзниками, находящимися в таком же состоянии, можно отказаться.

Этот вопрос особенно остро стоит в Киеве, где многие опасаются, что Белый дом может отказаться от второстепенных периферийных обязательств перед союзниками, чтобы минимизировать трения с Россией, сосредоточившись вместо этого на своем соперничестве с усиливающимся Китаем.

Что касается Украины, Байден демонстрировал миролюбивую позицию, которая прямо противоречит его заявлениям во время президентских выборов 2020 года и во время его пребывания на посту вице-президента. Скептики в отношении приверженности Вашингтона Украине также указывают на недавнюю встречу один на один с президентом России Владимиром Путиным, кардинальное изменение позиции по «Северному потоку — 2» и относительно слабое заявление НАТО в ответ на призывы Киева присоединиться к НАТО.

Поддержка вступления в НАТО внутри Украины находится на рекордно высоком уровне. Однако Вашингтон не желает заниматься этим вопросом из-за противодействия со стороны Парижа и Берлина, которые рассматривают предоставление таких обязательств Киеву как провокацию для Москвы. Американское руководство даже воздержалось от того, чтобы надавить на партнеров с тем, чтобы они предоставили Киеву план действий по вступлению в альянс, который не дает никаких гарантий возможного членства. Стране еще, безусловно, далеко до вхождения в блок с технической точки зрения. Кроме того, присоединение к альянсу потребует урегулирования территориальных споров в тех частях страны, которые в настоящее время «оккупированы» Москвой.

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На предстоящей встрече Байдена и Зеленского последний запросит более существенных гарантий безопасности, а также «возвращения» санкций против газопровода «Северный поток — 2», если Москва прекратит транзит газа в Европу через территорию Украины (что лишит Киев критически необходимых транзитных сборов). Украинцы также надеются получить дополнительную военную помощь в размере $100 млн, которая была предложена, а затем приостановлена, даже несмотря на то, что десятки тысяч российских военнослужащих остаются сосредоточенными вдоль украинской границы.

Один из острых аспектов этого нового скептицизма — его влияние на антикоррупционную работу в Киеве. Соединенные Штаты в течение многих лет уделяли пристальное внимание корпоративному управлению и борьбе с коррупцией на Украине, и борьба с коррупцией была одной из основных целей политики. Многие украинские активисты, в том числе стойкие борцы с коррупцией и реформаторы, воспринимают это как способ, с помощью которого Вашингтон может перевести разговор от проблем безопасности Киева, всепоглощающего беспокойства за страну и на те темы, говорить о которых американской команде удобно.

27 августа группа из 51 уважаемого реформатора, парламентария и активистов гражданского общества направила Байдену открытое письмо, в котором они заявили, что «решение его администрации пойти навстречу Германии в вопросе «Северного потока — 2»» подрывает ее усилия по «сплочению демократического мира против авторитаризма и глобальной коррупции». Тогда Вашингтон ответил, что Украина делает недостаточно для выполнения своей программы реформ.

Отчасти это связано с продолжающимися спорами по поводу корпоративного управления украинской газовой компании «Нафтогаз». Предыдущий генеральный директор-реформатор Андрей Коболев был уволен кабинетом министров Украины, который является де-юре владельцем государственной компании, а не наблюдательным советом, и весь процесс осуществлялся с использованием юридических лазеек. Соединенные Штаты настаивали на том, что его увольнение идет вразрез с передовой международной практикой. Однако «Нафтогаз» и его защитники заявили, что Коболев председательствовал в неконтролируемом совете директоров, при котором украинское государство понесло в 2020 году огромные убытки, а также тайно выплачивал бывшему топ-менеджеру и другим руководителям десятки миллионов долларов премий в течение полутора лет.

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И новый генеральный директор Юрий Витренко так же, как и предыдущий, имеет солидную репутацию компетентного реформатора, и, каковы бы ни были заслуги каждого, связь этого вопроса с более широким утверждением о том, что Украина не выполнила свои антикоррупционные обязательства, вызвала беспокойство. Некоторым активистам в Киеве такая критика кажется удобным способом избежать обсуждения «Северного потока — 2» и оборонных нужд Украины и представляет собой несправедливое повторение навязчивой идеи неудач Киева.

«Для народа Украины безопасность имеет решающее значение, и несколько тысяч человек уже погибли, защищая наш суверенитет», — заявила подписавшая открытое письмо исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

«Исчерпывающий список конкретных целей реформ должен привести Украину к членству в НАТО, что станет самым мощным стимулом для процесса реформ на Украине. Если бы Государственный департамент серьезно относился к помощи Украине в борьбе с коррупцией и поддержанию верховенства закона, реформы, необходимые для борьбы с коррупцией, были бы частью карты в сторону НАТО», — добавила она.

Выступая на условиях анонимности, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США отрицал наличие какой-либо связи между соображениями безопасности и борьбой с коррупцией. Но моралистический тон лекций Вашингтона по-прежнему раздражает многих украинцев. В прошлом страна, безусловно, вела себя не идеально, однако несомненно, что Киев приложил последовательные и заметные усилия в антикоррупционном процессе за последние семь лет.

К ним относятся национализация и восстановление прибыльности «ПриватБанка», который, по утверждениям украинских властей, причастен к коррупционным действиям; очищение экономики от так называемых зомби-банков; создание открытого и прозрачного процесса торгов по государственным контрактам; принятие строгих мер по замедлению роста активов для членов правительства и создание нового специализированного антикоррупционного суда, судей которого проверяют неправительственные организации и западные арбитры.

TheLotCarmen Отделение банка в Киеве

Украинцам явно предстоит сделать еще многое, но в равной степени верно, что они добились ощутимого прогресса как в реформах, так и в прозрачности.

Риторика Байдена о выводе войск из Афганистана, обвинения афганцев в том, что они не борются за себя, также вызвали беспокойство в стране, которая яростно сопротивлялась иностранной агрессии. Безусловно, в отличие от Афганистана, украинское государство функционирует и обладает собственными организованными и боеспособными вооруженными силами, которые до упора боролись с силами, поддерживаемыми Россией.

Однако опасения по поводу готовности США выполнять свои обязательства остаются. Таким образом, встреча с Зеленским станет лакмусовой бумажкой для определения того, будет ли администрация Байдена и впредь уделять приоритетное внимание предыдущим обязательствам США перед Киевом или у украинцев есть реальная причина для беспокойства.