В День знаний принято поздравлять школьников и их родителей, студентов и педагогов. Однако, судя по комментариям в соцсетях в этот день, 1 Сентября является праздником далеко не для всех.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Многих пользователей расстраивает то, что закончилось лето, и начались нелёгкие учебные будни.

«С Днём знаний и боли!!!» — иронизирует подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Евгений С.

«С возвращением в ад», — пишет Мария Я., которая, судя по всему, является школьницей или студенткой.

«Радостный день сегодня», — шутит Гриша Н. Свой комментарий он проиллюстрировал фотографией грустного школьника с букетом.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

«Родителей с началом поборов в школах!!! Готовьте кошельки», — комментирует Максим А.

«Это не праздник. Тут только матом описать, какой это «праздник», — считает подписчица паблика «Я живу в Красноярске» Елена О.

Впрочем, не все комментарии — негативные. Кто-то действительно от души поздравляет школьников и студентов.

«С Днём знаний, дорогие наши учителя и дети!» — пишет Соня И.

«С праздником!» — радуется Женя Б.

А Татьяна Т. в комментариях удивляется тому, что лето пролетело очень быстро и уже настал сентябрь.

Активные обсуждения по поводу 1 Сентября развернулись и на странице губернатора Омской области Александра Буркова в Instagram. В День знаний он выложил фотографию со своим сыном-школьником.

«Сегодня счастливый день для всех школьников — время возвращения к занятиям и встреч с друзьями после долгих каникул. Вова (сын Александра Буркова. — прим. ред.) пошёл в третий класс. Пожелал ему быть стойким, жадным до знаний и уверенным в своих силах!» — пишет Бурков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Губернатор Омской области Александр Бурков

В комментариях губернатора спросили, какую школу посещает его сын — государственную или частную? Ответа не последовало.

«А мне интересно, в вашей школе тоже есть поборы, как и в остальных?» — спросил Буркова один из его подписчиков. На этот комментарий губернатор также не ответил.