31 августа текущего года Соединённые Штаты, как и обещали запрещенным в России талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинули Кабул после 20-летнего присутствия в Афганистане «ограниченного контингента», американского вкупе с натовским. Закончилась очередная попытка очередного самозваного благодетеля осчастливить страну, границы которой на карте региона были наспех очерчены неким британским чиновником в XIX веке. И разделили племена пуштунов — большинства, в основном и населяющего ту территорию — как, собственно, Афганистана, так и Пакистана. Что уподобило пуштунов курдам — их ближневосточным собратьям по несчастью, впрочем, пока так и не сумевшим воссоединиться в собственной независимой стране. Понять чувства как одних, так и других упомянутых народов как нельзя лучше можем лишь мы, русские — самый большой разделенный народ в мире. Что и нашло своё отражение в результатах опроса, опубликованного 31 августа сего года АНО «Левада-Центр» (НКО, выполняющая функции иностранного агента).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

По данным опроса, проведенного 19−26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке объемом 1619 в 50 субъектах РФ, в августе россиянам больше всего запомнились события в Афганистане (17%). Даже природные катаклизмы, такие как наводнения и пожары, произвели на россиян меньшее впечатление (16%), коронавирус с сопутствующими неудобствами набрал 6%, а Украина, сплошь населенная самыми родными для нас людьми (по версии первых лиц РФ), — замкнула рейтинг с исчезающе низкой привлекательностью в 1%. Скорее всего, потому, что вновь пахнуло войной и неизбежными «черными тюльпанами». Либо коллективный разум выделил из информационного «белого шума» главное и пришёл к наиболее близкому к истине выводу, что в обиходе называют интуицией либо озарением. По этой причине попробуем вскользь рассмотреть основные виды угроз, исходящих с того направления. Не претендуя, впрочем, на полноту их охвата: уж больно велики и стары проблемы, как поражающие тот регион, так и порождаемые им.

Levada.ru Запоминающиеся события последних 4 недель

Во-первых, следует понять: кому именно ведущей мировой державой было уступлено поле боя и, с учётом реалий новейшего времени, было ли уступлено вообще. Судя по канонам европейского военно-исторического мифотворчества, полагающего победу свершившейся при занятии противником столицы государства, — да, победа одержана «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — организацией, запрещенной в России и по решению Совбеза ООН. Правда, это не организация, а движение — национально-освободительное движение пуштунов, в которое входят как племена, так и множество различных организаций и групп. На этот факт призвал обратить самое пристальное внимание Андрей «Константинов» Баконин — подполковник запаса МО, специалист по Ближнему Востоку, переводчик группы советских военных советников в Ливии (он же — журналист и писатель, автор «Бандитского Петербурга») в передаче «Итоги недели с Андреем Константиновым» от 27 августа этого года. Также следует иметь в виду, что север Афганистана заселен потомками бежавших из советской Средней Азии басмачей, отношения которых с прочим населением страны ровными и мирными не назовёшь. Стоит вспомнить, кому противостоял созданный узбекскими и таджикскими антисоветскими моджахедами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Северный альянс» после гибели просоветского правительства Наджибуллы и кто оказывал поддержку альянсу — а это была Россия.

Ныне единственной неподконтрольной талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Национального фронта сопротивления (НФС) Афганистана является этнический таджик Ахмад Масуд. Это сын покойного (убитого конкурентами) главы «Северного альянса», полевого командира и бывшего министра обороны Афганистана Ахмад Шаха Масуда — бывшего врага советских войск, а затем — союзника России. Представители вошедших в Кабул победителей уже просили посольство России выступить посредником на мирных переговорах с Севером, то есть — с Панджшером. Но планы НФС пока неясны. Очевидно одно: Ахмад Масуд ищет поддержки, в том числе — на Западе. Каковая, будучи оказанной, поставит благодетеля перед лицом талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрозы. Если же поддержки не оказать — в ряды защитников Панджшера переберутся повсюду теснимые боевики таких запрещенных в России организаций, как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они и радикальные элементы с территории бывшего «Северного альянса» тёплых чувств к граничащим с Афганистаном Туркмении, Узбекистану и Таджикистану отнюдь не питают и при соответствующем вспомоществовании (а то — и вовсе без него — с голоду) пойдут устанавливать халифаты с джамаатами уже там. При этом в ОДКБ из упомянутых соседей Афганистана входит лишь Таджикистан (и поддерживается дислоцированной на его территории 201-й базой МО РФ) и всё более оппонирующая ему Киргизия, с «Афганом» не граничащая. А Туркмения и вовсе не является членом даже полузабытого СНГ. Границы указанных стран с отделяющих их от России Казахстаном практически не охраняются, а семитысячная (самая длинная в мире) с РФ — тем более. И это — при активнейшем проникновении в регион эмиссаров (военных, деловых, финансовых и прочих) натовской Турции — включая не только упомянутые страны с Афганистаном вкупе, но и российское Поволжье, Алтай с Якутией и не только.

Hamid Mohammadi Ахмад Масуд

И здесь мы видим полную гармонию и согласованность действий «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — организации, запрещенной не только в России, но и в США. Эксцессы вроде обстрела аэропорта, ситуация в котором больше напоминала сюжеты из севастопольского порта в кинофильме «Бег», а не что-то из жизни века XXI, в расчёт не идут: за теракты 26 августа в исполнении (якобы) ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американцы к запрещенным в России и также понесшим потери талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) претензий не предъявили. Более того, «брошенное» американцами в удивительно хорошем для районов боевых действий состоянии вооружение, транспорт (от БТР и «хамви» до вертолётов с самолётами) и прочее имущество, как выясняется, стоит около 85 млрд долларов — два годовых военных бюджета РФ. Таких подарков спокойно и без особых проблем убывшие домой Штаты раньше никогда никому не делали: за «ленд-лиз» СССР и Россия отдавали всё, вплоть до последнего куска хлеба, а членам Евросоюза та помощь и по сей день остаётся неоплатной, хоть и тщательно, до цента учтённой. Если не ходить вокруг да около, то можно сказать совсем коротко: американцы вложились в какое-то общее дело с новыми хозяевами той страны. И дело это выходит за рамки собственно Афганистана: так, новый режим Кабула и руководство КНР уже обменялись любезностями и намёком на долгое и плодотворное сотрудничество. Которое со времен ввода в ДРА советского ограниченного контингента и не прекращалось: Китай вооружал и поддерживал «вызванных к жизни» Штатами «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как непосредственно, так и через Пакистан, фактически отошедший впоследствии под крыло КНР. И вот ещё в июле этого года представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахин заявил изданию SCMP, что «Китай для нас дружественная страна, а уйгуры — это сепаратисты». Сухель заверил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволят уйгурским сепаратистам, часть которых искала убежища в Афганистане, обосноваться там. Также Шахин напомнил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволят какой-либо иностранной группировке использовать территорию Афганистана для подготовки атак за рубежом, о чём ещё в феврале 2020 года была достигнута договоренность с США. На этом фоне становятся понятными резко раскритикованные в СМИ действия американцев, передавших новым кабульским властям список своих граждан, а также афганцев и прочих лиц, в безопасности которых с последующим убытием на Запад Штаты крайне заинтересованы. При этом сохранять посольство в Кабуле, несмотря на просьбу и гарантии нового режима, американцы не стали и на неопределенный срок перенесли посольство в столицу Катара Доху. А если вспомнить, что Афганистан также граничит и с Ираном (и отчасти населен персами и хазарейцами — близкими к Ирану мусульманами-шиитами), к которому у США (и Израиля) накопилась масса претензий, то такой Кабул — пусть и находящийся под санкциями ООН — в плане стратегических расстановок на шахматной доске региона как партнёр весьма перспективен. Впрочем, доску ту в любой момент можно и сбросить со стола. Целиком.

В общем и целом анализ имеющихся открытых источников показывает на переформатирование глобальной силовой политики Вашингтона в целом, с упором на более тщательную информационную подготовку и (возможно) возврат к утраченному из-за низкопоклонства перед высокими технологиями искусству агентурной разведки. Так, ещё в марте 2015 года стало известно о «многонациональных усилиях под руководством США под названием операция «Галантный Феникс», направленных на отслеживание потока иностранных боевиков в Ирак и Сирию». Начавшись как инициатива в рамках Объединенного командования специальных операций (JSOC), она расширилась привлечением Центрального командования США и Европейского командования США… Хотя иногда его называют «оперативной группой специального назначения для зарубежных акций», у «Галантного Феникса» нет собственных войск, чтобы отправлять их в рейды или прямые нападения, и вместо этого он передает полученную информацию союзным странам. Уже в ноябре 2016 года администрация президента Обамы расширила полномочия Объединенному командованию специальных операций, позволив отслеживать, планировать и наносить удары по террористическим ячейкам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всему миру. Подразделение назвали «Целевой группой по противодействию внешним операциям (террористов. — Прим.)» В октябре 2017 года к участию в «Галантном Фениксе» подключилась Федеральная разведывательная служба Германии (BND). В настоящее время в это целевое разведывательное объединение входит 21 страна. Контролируется оно с военной базы США в Иордании. С учётом неизбежного формирования новых потоков беженцев в ЕС, с неизбежной инфильтрацией в них экстремистских либо профессионально-подрывных и террористических элементов, можно не сомневаться в том, что упомянутая выше структура начнёт вести (скорее — уже ведет) деятельность в сфере наших интересов, в нашем окружении либо уже и на нашей территории.

Боевики.Сирия

Таков был пункт первый про общие интересы «победителей» и «побежденных» в нынешней афганской кампании, 20-летием которой её продолжительность не ограничится, но наверняка продолжится — уже «под ковром», со свойственной американцам «деликатностью». Но на всё нужны деньги и связи, в том числе и особенно — на нелегальном, агентурном уровне.

То есть речь вполне предсказуемо пойдёт о героине. Вернее — о рынке опиатов, в котором, помимо собственно наркодилеров, кровно заинтересована «Большая фармацевтика» (Big Pharma), пока ещё сыто щурящаяся на горы банкнот стремительно растущей выручки. Но ведь ничто не вечно, даже COVID-19.

Тема героина и наркотиков в целом неисчерпаемо обширна, потому ограничимся лишь несколькими говорящими цифрами. Как сообщал 12 марта 2001 (!) года портал РБК, «цены на опиум возросли в 18 раз с момента введения афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрета на выращивание мака в стране в июле» 2000 года. При этом, пишет издание, еще «в 1999 году в Афганистане было произведено две трети всего мирового объема опия-сырца, из которого получают героин… Был собран рекордный урожай — более 4,5 тысячи тонн…» Понятное дело, что резкое обрушение рынка столь востребованного продукта незамеченным не осталось. И вот 11 сентября того же, что и публикация РБК, 2001 года в две башни-близнецы врезается по пассажирскому самолёту под управлением саудовских террористов.

Далее продолжает рассказ американский эксперт Дэвид К. Лифшульц (David K. Lifschultz), вовлеченный, с его слов, в так называемое «глубинное государство». Он приводит итоговый анализ «завершения опиумной войны США в Афганистане», поводом для которой стала, как он утверждает, провокация ЦРУ, организовавшего падение самолетов на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Глазьев для думающих людей». Третий небоскрёб, до которого самолёт не долетел, тоже падает, на что публично обратил внимание тогда ещё просто опытный девелопер и миллиардер Дональд Трамп.

Но оставим конспирологию конспирологам. В любом случае вопрос «почему за действия саудовцев к ответу привлекли целую страну, причём другую и под надуманным предлогом?», так и останется пока открытым — до следующего «Нюрнберга». Но вскоре «вести с полей» сменили тональность на оптимистичную: 83% всего героина в мире с 2015 по 2020 год снова было произведено в Афганистане. В рекордный 2017 год общий оборот афганского героинового бизнеса, по оценкам ООН, составил 6,6 миллиарда долларов. Тогда, как подсчитали эксперты, в производстве и обработке опиума были задействованы 400 тысяч человек — больше, чем во всей правительственной армии Исламской Республики Афганистан. По данным ООН на 2018 год, торговля наркотиками составляла до 11 процентов ВВП страны. При этом поля опийного мака расположены в основном в южной части страны, в провинциях, где боевики всегда имели наибольшее влияние. Под их охраной эта индустрия процветала.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Армия Афганистана на маковом поле

По данным ООН, чистая прибыль от наркобизнеса боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежегодно составляет 400 миллионов долларов. Как было сказано, общий оборот афганского героинового бизнеса составил 6,6 миллиарда долларов — это внутри страны и по оценкам ООН. При этом только на Россию приходится почти треть мирового рынка опиума, а это 20 млрд долларов в год.

В любом случае разница в выручке за произведенный опий «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его небольшая стоимость внутри Афганистана (6,6 млрд долларов) и вовне её (около 60 млрд долларов) весьма существенна. Стоимость фармацевтической продукции на его основе ещё выше. В чьи руки попадала и попадает разница? Не в счёт ли будущих доходов те инвестиции оружием на 85 млрд долларов?

Вместо послесловия. В августе 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившие власть в Афганистане, неожиданно заявили об амбициозной цели: покончить с героиновой индустрией. Допустим, но тогда встаёт вопрос: что столько дней вывозили американские самолёты вместо военной техники (которую бросили) и пары десятков тысяч коллаборантов из местных? Которых при тех транспортных возможностях, как утверждает упомянутый выше эксперт Андрей Константинов, даже имевшимися возможностями можно было вывезти дня за два. Или не смогли, так как места уже не было?

Вот почему Афганистан для нас так интересен и жизненно важен. Без преувеличения — со всех сторон.