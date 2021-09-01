Интервью российского блогера Алексея Навального New York Times, перепечатанное рядом итальянских изданий, не достигло, по всей видимости, своей цели. Реакция большинства комментаторов оказалась резко негативной как по отношению к интервьюируемому, так и к СМИ, называющим его главным противником Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блогер Алексей Навальный

«Хватит называть Навального главным оппозиционером Путина. Навальный — блогер и мошенник, набравший на последних выборах 2% голосов. И только для ЦРУ и прессы он главный противник Путина. Но на самом деле он марионетка-неонацист», — отметил пользователь Джо В.

«Главный оппозиционер» — это всегда очень смешно, учитывая состав российского парламента… Журналисты — клоуны», — добавил Стефано Ч.

«Учитывая его политическую несостоятельность, сможет ли Навальный представлять оппозицию? Простой политический наёмник, как видно, раскрученный западными СМИ», — написал Джанфранко Д, чей комментарий получил наибольшее число лайков.

«Настолько злобная диктатура, что заключённый может давать интервью американским СМИ», — иронизирует Даниеле Ф.

«Узники режима, дающие интервью в New York Times?» — недоумевает Антонио Э.

Americasroof New York Times. Штаб-квартира.

«Странно, что у него разрешают брать интервью», — также удивилась Элена Б.

«Знаменитая путинская диктатура», — ответил Марко Д.

«Навальный — это тот, который умер, а затем воскрес, и который хочет совершить селфи-революцию? И который хотел бы вакуума власти в Москве с тысячами смертей во имя западной демократии?» — спросил Джулиано Л.

Впрочем, некоторые комментаторы знают о блогере, возможно, слишком хорошо.

«Да, Навальный, тот самый, с ультраправыми националистическими маршами. Теперь вспомнил!» — отметил Габриеле С.

«Пропагандируете правого экстремиста. Позор вам», — добавил Альфредо Б.

«Но Навального называют неонацистом. Почему его защищают итальянские левые?» — возмутился Джи Эффе.

Большой друг Сальвини (Маттео, лидер партии «Лега Норд», прим. ИА REGNUM) и, как и он, историческая ошибка», — считает Альфио К., напомнив заявление итальянского политика, который назвал арест российского блогера неправильным.

Governo.it Маттео Сальвини

«Запад всегда делает ставку на кандидатов, у которых нет реальных перспектив», — заключил Никола Д.

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