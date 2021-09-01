В преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая запланирована в Москве 9 сентября 2021 года, госкомпания «Белоруснефть» обзавелась ещё одним весомым активом в России. «Дочка» минского нефтеактива приобрела 100% доли в ООО «Пурнефть».

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Ранее ИА REGNUM уже писало о нефтяных активах Белоруссии на российской территории «Нефть для Лукашенко: белорусские «следы» на карте России».

Российские активы «Белоруснефти»

Добычей нефти в России государственное производственное объединение «Белоруснефть» занимается с 2013 года. В Ямало-Ненецком автономного округе РФ работает «дочка» «Белоруснефти» — ОАО «Нефтяная компания «Янгпур», зарегистрированное в Москве, но имеющее филиал на Урале.

На 31 декабря 2020 года в совет директоров нефтекомпании «Янгпур» входили исключительно граждане Белоруссии, а возглавлял его Сергей Владимирович Потупчик (из Гомеля) — заместитель генерального директора по экономике «Белоруснефти».

President.gov.by Владимир Потупчик (в белой каске) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

За 2020 год компания «Янгпур» указала выручку в размере 7,571 млрд рублей против 6,83 млрд рублей годом ранее. При этом чистая прибыль в пандемийном году составила 1 065 042 000 рублей (в 2019 году — 757,97 млн рублей). Налог на прибыль в отчётности 2020 года фигурировал в размере 275 млн рублей.

Фирма с белорусским владельцем была поставщиком по 15 российским госконтрактам на общую сумму более 8 млрд рублей. К примеру, в 2017 году она оказала услугу по оптовой торговле сырой нефтью на сумму 2,69 млрд рублей. Второй стороной по этой сделке было ООО «Зарнестсервис». Способ размещения заказа — «закупка у единственного поставщика».

Борис Мавлютов Главный офис ГПО «Белоруснефть»

В середине июля 2021 года Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор подал сразу три иска к нефтекомпании «Янгпур». По одному из них 22 сентября 2021 года будет решаться вопрос о привлечении ответчика к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию»). Детали дела пока не сообщались.

Между тем в мае 2020 года по заявлению Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора фирму уже привлекали к ответственности по этой же статье и оштрафовали на 250 тыс. рублей.

«В ходе проведенной проверки прокуратурой установлено, что в нарушение данных требований градостроительного законодательства объект капитального строительства — газопровод площадки скважины № 829 — Метельного месторождения эксплуатируется ОАО «НК «Янгпур» без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — отмечалось в материалах дела.

Сделка

31 августа 2021 года стало известно, что нефтекомпания «Янгпур» ещё в конце июля 2021 года приобрела 100% доли в ООО «Пурнефть». Таким образом, белорусская госкомпания через свою «дочку» получила под контроль 2 тыс. кв. км территорий с нефтеместорождениями в РФ.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Из официального сообщения «Белоруснефти» следует, что после сделки «Янгпур» существенно увеличит годовую добычу нефти. В 2021 году она суммарно должна составить 316 тыс. тонн нефти и газоконденсата, а также 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа. А уже с 2022 года начнётся поисково-разведочное бурение на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке.

К 2025 году российский актив Лукашенко планирует довести уровень добычи углеводородов в нефтяном эквиваленте в РФ до «объёма, который нефтяники получают в белорусском регионе».

О приобретённом активе

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пурнефть» было создано через реорганизацию в форме преобразования в январе 2007 года. Она занимается разведкой и добычей попутного нефтяного газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке.

В финансовой документации ООО за 2020 год уточняется, что ранее оно было в собственности кипрской фирмы «Некаренто холдингз ЛТД», а бенефициаром числился гражданин Венгрии Александр Кисель.

(сс) Neznayka АЗС «Белнефтехим»

С 27 июля 2021 года собственником «Пурнефти» является ОАО «Нефтяная компания «Янгпур». Доля последней находится в залоге у Сбербанка, который, вероятно, и профинансировал покупку.

За 2020 год компания «Пурнефть» получила выручку в размере 1,05 млрд рублей против 1,88 млрд рублей годом ранее. При этом чистая прибыль в пандемийном году была на уровне 778 млн рублей, а в 2019 году фирма указала чистый убыток — 501 млн рублей.

В пояснительной записке к бухотчётности «Пурнефти» за 2020 год уточнялось, что на 31 декабря чистые активы имели отрицательное величину в размере 1 891 505 000 рублей. Такая же ситуация была и по состоянию на 31 декабря 2019 года.

«Эти события свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «Пурнефть» продолжать непрерывно свою деятельность», — говорилось в документе.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

В свете этого предыдущий собственник нарастил уставный капитал, внеся дополнительно 3,2 млрд рублей.

Цена продажи «Пурнефти» белорусской компании не сообщалась.

Стоит отметить, что на встрече 9 сентября высокие стороны планируют подписать 28 «союзных программ». По имеющейся информации, к августу 2021 года было согласовано 27 из них, а несогласованной осталась лишь нефтегазовая сфера.