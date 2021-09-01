Нефтескважина для Лукашенко — на рынке РФ произошли рокировки
В преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая запланирована в Москве 9 сентября 2021 года, госкомпания «Белоруснефть» обзавелась ещё одним весомым активом в России. «Дочка» минского нефтеактива приобрела 100% доли в ООО «Пурнефть».
Ранее ИА REGNUM уже писало о нефтяных активах Белоруссии на российской территории «Нефть для Лукашенко: белорусские «следы» на карте России».
Российские активы «Белоруснефти»
Добычей нефти в России государственное производственное объединение «Белоруснефть» занимается с 2013 года. В Ямало-Ненецком автономного округе РФ работает «дочка» «Белоруснефти» — ОАО «Нефтяная компания «Янгпур», зарегистрированное в Москве, но имеющее филиал на Урале.
Из отчёта компании «Янгпур» за 2020 год следует, что связанными сторонами для неё являются ООО «Белоруснефть-Сибирь» и её дочерний актив — «БН-СпецТранс». Ранее в списке также было ООО «БН-Энергосервис», которое прекратило деятельность в результате присоединения в апреле 2020 года.
На 31 декабря 2020 года в совет директоров нефтекомпании «Янгпур» входили исключительно граждане Белоруссии, а возглавлял его Сергей Владимирович Потупчик (из Гомеля) — заместитель генерального директора по экономике «Белоруснефти».
Примечательно: с 2013 года по май 2018 года министром энергетики Белоруссии был Владимир Потупчик, который до этого занимал различные посты, в том числе был во главе Гомельского облисполкома, а также помощником президента и главным инспектором по Минску. В 2009 году Потупчик стал вице-премьером, в 2013-м перейдя на министерский пост, но в 2018 году его освободили от занимаемой должности. Белорусские СМИ сообщали, что у Александра Лукашенко были претензии к Потупчику в связи с семейным бизнесом последнего.
За 2020 год компания «Янгпур» указала выручку в размере 7,571 млрд рублей против 6,83 млрд рублей годом ранее. При этом чистая прибыль в пандемийном году составила 1 065 042 000 рублей (в 2019 году — 757,97 млн рублей). Налог на прибыль в отчётности 2020 года фигурировал в размере 275 млн рублей.
Фирма с белорусским владельцем была поставщиком по 15 российским госконтрактам на общую сумму более 8 млрд рублей. К примеру, в 2017 году она оказала услугу по оптовой торговле сырой нефтью на сумму 2,69 млрд рублей. Второй стороной по этой сделке было ООО «Зарнестсервис». Способ размещения заказа — «закупка у единственного поставщика».
Для справки: ООО «Зарнестсервис» на 80% принадлежит «Зарубежнефти». Последнее на 100% актив РФ.
ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» занимается разработкой месторождений на трёх участках — Известинский, Южно-Тыдэоттинский, Усть-Пурпейский. На конец 2020 года у акционерного общества было шесть кредитов. Среди кредиторов был и Сбербанк.
В середине июля 2021 года Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор подал сразу три иска к нефтекомпании «Янгпур». По одному из них 22 сентября 2021 года будет решаться вопрос о привлечении ответчика к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию»). Детали дела пока не сообщались.
Между тем в мае 2020 года по заявлению Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора фирму уже привлекали к ответственности по этой же статье и оштрафовали на 250 тыс. рублей.
«В ходе проведенной проверки прокуратурой установлено, что в нарушение данных требований градостроительного законодательства объект капитального строительства — газопровод площадки скважины № 829 — Метельного месторождения эксплуатируется ОАО «НК «Янгпур» без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — отмечалось в материалах дела.
Сделка
31 августа 2021 года стало известно, что нефтекомпания «Янгпур» ещё в конце июля 2021 года приобрела 100% доли в ООО «Пурнефть». Таким образом, белорусская госкомпания через свою «дочку» получила под контроль 2 тыс. кв. км территорий с нефтеместорождениями в РФ.
Из официального сообщения «Белоруснефти» следует, что после сделки «Янгпур» существенно увеличит годовую добычу нефти. В 2021 году она суммарно должна составить 316 тыс. тонн нефти и газоконденсата, а также 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа. А уже с 2022 года начнётся поисково-разведочное бурение на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке.
К 2025 году российский актив Лукашенко планирует довести уровень добычи углеводородов в нефтяном эквиваленте в РФ до «объёма, который нефтяники получают в белорусском регионе».
О приобретённом активе
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пурнефть» было создано через реорганизацию в форме преобразования в январе 2007 года. Она занимается разведкой и добычей попутного нефтяного газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке.
Из открытых источников известно, что у фирмы в активе 69 скважин.
В финансовой документации ООО за 2020 год уточняется, что ранее оно было в собственности кипрской фирмы «Некаренто холдингз ЛТД», а бенефициаром числился гражданин Венгрии Александр Кисель.
С 27 июля 2021 года собственником «Пурнефти» является ОАО «Нефтяная компания «Янгпур». Доля последней находится в залоге у Сбербанка, который, вероятно, и профинансировал покупку.
За 2020 год компания «Пурнефть» получила выручку в размере 1,05 млрд рублей против 1,88 млрд рублей годом ранее. При этом чистая прибыль в пандемийном году была на уровне 778 млн рублей, а в 2019 году фирма указала чистый убыток — 501 млн рублей.
В пояснительной записке к бухотчётности «Пурнефти» за 2020 год уточнялось, что на 31 декабря чистые активы имели отрицательное величину в размере 1 891 505 000 рублей. Такая же ситуация была и по состоянию на 31 декабря 2019 года.
«Эти события свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «Пурнефть» продолжать непрерывно свою деятельность», — говорилось в документе.
В свете этого предыдущий собственник нарастил уставный капитал, внеся дополнительно 3,2 млрд рублей.
Цена продажи «Пурнефти» белорусской компании не сообщалась.
Стоит отметить, что на встрече 9 сентября высокие стороны планируют подписать 28 «союзных программ». По имеющейся информации, к августу 2021 года было согласовано 27 из них, а несогласованной осталась лишь нефтегазовая сфера.