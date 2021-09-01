Информация о том, что власти США не вывезли при эвакуации из Афганистана служебных собак, которые находились на службе в армии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 1 сентября в социальной сети Facebook.

(сс) U.S. Army. Spc. Tyler Meister Служебная собака и солдат армии США в Афганистане

«Это ужасно! Не хочу в это верить! По-моему, показывали ролики с собаками в самолёте. Оказывается, что вывезли не всех! Кошмар!» — пишет Нина Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобная информация звучит просто ужасно. Люди не хотят верить в то, что американские военные способны на столь циничные поступки даже по отношению к верным им собакам.

«О Господи! Этого не может быть! Думаю, с ними история ещё не закончена, о них позаботятся. Разве американцы не могли забрать с собой собак? Они же часть как бы команды! Что-то тут не чисто», — подозревает Лариса М.

Некоторые комментаторы отмечают, что США не заботят не только животные, но и любые граждане чуждых государств.

«Бравым воякам из-за лужи нет разницы, кого бросать: служебных собак или иных новообращенных прислужников по типу украинцев. Это же не рядовые Райяны, за которых необходимо беспокоиться», — отмечает Victoria P.

(сс) U.S. Army. Spc. Kimberly Trumbull Служебная собака и солдат армии США в Афганистане

«Пентагон там людей, как собак, бросил, что уж о животных говорить? А вот англичане ещё циничнее — они собак с кошками вывезли, а людей, на них работавших двадцать лет, кинули! Даже и не знаю, что лучше. Собачек жалко», — пишет Александр Н.

Часть людей считает, что информация может не иметь под собой реальной основы. Данные собаки действительно находятся в Афганистане, но правда ли они принадлежат американским военным — большой вопрос.

«Это могут быть фото от зоозащитника, который вначале не мог вывезти приют свой, но потом ему предоставили транспорт. Так что информация не подтверждённая, стоит подходить к ней со скепсисом!» — считает Полина Л.

«Пентагон уже опроверг, что это их собаки. Местные они, не американские. Просто кто-то решил привлечь к проблеме внимание не очень честным путём. Тем не менее ситуация в Афганистане настолько критическая, что даже собаки будут страдать», — поделился своим мнением Иван Б.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные события крайне сильно бьют по авторитету США, что, в свою очередь, повышает популярность радикальных настроений среди бывших союзников Америки.

(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara Эвакуация из Афганистана

«Соединённые Штаты бросили, как собак, вообще всех жителей Афганистана. Так что они там теперь все в одной тарелке. Не удивлюсь, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют такие вот информационные вбросы ради роста ненависти к американцам и, соответственно, для повышения своего авторитета среди населения. Приходят такие радикалы и спасают собачек. Вот это была бы пиар акция!» — написал Евгений Ч.

Напомним, 31 августа американская НКО American Humane, защищающая права животных, распространила заявление, согласно которому власти США не вывезли при эвакуации из Афганистана служебных собак, которые находились на службе в армии. Позже Пентагон поспешил опровергнуть данную информацию, отметив, что собаки, запечатленные на фотографиях, распространяемых в социальных сетях, принадлежат афганскому приюту и не имеют отношения к вооружённым силам США.