Заявление главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова о том, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на её территории, в Североатлантическом договоре нет, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

"Ну да, готовиться украинцам надо. Оружие старое купить, ЛГБТ парады устаивать, кредиты брать. Готовьтесь! Президент Литвы уже сказала, что это долгий процесс и надо быть готовыми к нему. Готовьтесь! Афганистану НАТО уже помогло, значит, и вам поможет!» — издевается Ольга Т.

Многие пользователи были крайне удивлены, узнав о подобной точке зрения со стороны представителя Североатлантического альянса.

«Если это правда, то значит, пора Российской Федерации крепко взяться за Украину, пока еще не поздно. Хотя и потом ничего не помешает. В то же время надо понимать, что НАТО — домик из пазлов, где каждый кирпичик имеет свое мнение. Доверять этому представителю на сто процентов не стоит», — считает Роман К.

Некоторые комментаторы убеждены, что подобные нормы существуют и они напрямую запрещают странам, участвующим в войнах, а также имеющим территориальные проблемы, получить право являться членом НАТО.

НАТО

«Брехня! Устав НАТО прямо запрещает вступление в организацию стран, имеющих «территориальные проблемы»! Поэтому украинцам дуют в уши, а они, судя по всему, только и рады слышать сладкие рассказы», — предполагает Максим Г.

Часть людей считают, что Украине не видать членство в НАТО, потому что эта страна имеет за собой целый вагон проблем, которые не нужны альянсу.

«Украина — слишком проблемная для НАТО страна, такая же, как и Грузия, которая 15 лет мечтается, но всё никак не может вступить в НАТО. Им будут помогать финансово, но полноправными членами быть им не суждено», — указывает Витя К.

Ряд пользователей указывает, что НАТО не нужно впускать в свою дружную семью Украину, потому что та уже превратилась в верного пса, который исполняет любые команды Запада.

«Какой смысл Западу Украину брать в НАТО? Они и так её пользуют регулярно. Дать ярым воякам имя «почтичлен» и всё! И все счастливы! По зубам же не Столтенберг получит, а какой-нибудь Богдан. Идеальное положение дел для стран членов-НАТО. А вот украинцам стоило бы задуматься над тем, в какой позе они сейчас пребывают», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Отдельные комментаторы отмечают, что украинцам стоило бы задуматься над тем, куда ведёт их киевская элита под руководством Запада.

«В то время, как НАТО используют ради кровопролития в чужих странах, уничтожения правительств и убийства лидеров, Украина всеми силами старается туда протиснуться. Ну, давай, постигай бездну дальше. Ты первая будешь на прицеле!» — пишет Саша Ф.

Напомним, 31 августа глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил в интервью изданию «Европейская правда», что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на её территории, в Североатлантическом договоре нет.