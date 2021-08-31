Информация о том, что в России впервые за год зафиксировано заметное снижение цен на жильё, стало поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

"Я покупал квартиру полтора года назад за 1,540,000 в строящемся доме. Сейчас, в точно таком же соседнем доме, точно такая же квартира 2,460,000 на этапе котлована! И у нас цены не снижали вообще!» — отмечает Игорь Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная информация как-то не вяжется с реальным положением на рынке недвижимости в России. Граждане отмечают, что не видят, чтобы цены на жильё двигались вниз.

«Специально открыл сайт недвижимости. Ну и где там снижение? Всё, что связано со строительством — просто какой-то обман: накрученные спросы, отстойные предложения, якобы имеющие реальный спрос. У меня в районе однокомнатная квартира около года назад стоила 6−7, это еще с ремонтом, сейчас ценник от 9 млн! За убитую бабушкину квартиру!» — удивляется Дмитрий Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что нельзя говорить о снижении цен, если процент падения настолько низок по отношению к сильному росту, произошедшему недавно. «Правильно пишут: подорожали квартиры за год местами на 30%, а где-то и выше, а тут всего лишь жалкое снижение на пару процентов. Такое снижение цен притом, что сперва они подлетели в разы больше. Это никакое не падение цен!» — указывает Викентий З.

Часть людей считает, что лёгкое снижение цен связано с достаточно объективными вещами. К примеру, отмечают граждане, власти повысили ставку по ипотеке, что побудило рынок снизить цены на недвижимость.

«Логично, ставка по ипотеке поднимается, вот жильё и дешевеет! Иначе его просто никто не купит, и новостройки будут стоять полупустыми. Такое положение дел не выгодно даже строителям, которые имеют со строительства многоэтажных жилых домов сверхприбыль», — поделился своим мнением Михаил Б.

Mil.ru Жилые дома

Ряд пользователей указывает на то, что наступление осеннего периода традиционно сопровождается падением цен на жильё в Российской Федерации.

«Этого стоило ожидать — после летнего сезона почти всегда следует снижение цен на жильё. Ничего удивительного в этом нет. Правда снижение цен носит формальный характер, 1−2%, не более», — считает Астрид О.

Отдельные комментаторы отмечают, что народ России ждёт радикального снижения цен на все виды товаров и кардинальный рост реальных доходов населения.

«Когда в России уже действительно начнётся последовательное снижение цен на продукты, автомобили, стройматериалы? А когда доходы у населения наконец-то поползут вверх? Правительство вообще занимается этим вопросом? Не пора ли начать работать в интересах простых людей — налогоплательщиков, на деньги которых существуют чиновники и депутаты?» — задаётся вопросом Александр М.

Напомним, 31 августа газета «Известия» опубликовала материал, согласно которому участники рынка недвижимости сообщили, что в России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жильё. К примеру, средняя стоимость квадратного метра на «первичке» снизилась в Омске на полтора процента, в Челябинске — на один процент, а в Перми и Уфе — примерно на полпроцента.