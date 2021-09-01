На сайте Института археологии РАН вывешена Археологическая карта России. Специалисты института с 2014 года разрабатывали ее на основе базы данных из археологических отчетов. Всего нанесены данные о 42 000 объектах. Памятники, которые могут быть уничтожены даны без точной привязки к местности, а которым разграбление уже не грозит — с точной привязкой. Некоторые регионы Севера на карте испещрены значками памятников, но Архангельская область выглядит как белое пятно. На карту Карелии нанесено 407 памятников археологии, в Мурманской области — 153, в Вологодской — 357, в республике Коми — 365, в НАО — 166, а в Архангельской области всего 99, причем с островами Ледовитого океана, административно входящими в регион. Это очень удивительно, так как в 1980-е Архангельский педагогический институт возглавлял археолог А. А. Куратов, располагавший всеми финансовыми и человеческими ресурсами ВУЗа. В области работал выдающийся археолог О. В. Овсянников, наконец это — самый старый регион Русского Севера изученный вдоль и поперек. И тем не менее сейчас область — «терра инкогнита» российской археологии. Достаточно сказать, что до 2019 года ни разу не исследовались давший имя городу Михайло — Архангельский монастырь XIV века и деревянная крепость Ивана Грозного.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпицберген

На вопросы, что на Русском Севере исследовано, а что ждет своих первооткрывателей, ИА REGNUM рассказали старший научный сотрудник группы арктической археологии Института археологии РАН Виктор Державин и сотрудник Института археологии РАН Алексей Беличенко:

Владимир Станулевич: Одно из самого спорного в Арктике — кто пришел первым на Шпицберген — Баренц или русские?

Bjoertvedt Шпицберген

Виктор Державин: Датировка прибытия русских XVI веком определена археологом Н. Старковым с помощью дендрохронологии русских построек на архипелаге. Но для строительства домов использовалось не только привозное дерево, но и плавник. Этот плавник как раз дает более ранние датировки. Поэтому данные дендрохронологии достаточно сомнительны.

Вы что-то нашли в пользу версии, что русские на Шпицбергене сXVI века?

Виктор Державин: XVI века не нашли — ни по исследованиям поморских поселений, ни погребений. В основном данные свидетельствуют о том, что русские оказались на Шпицбергене в XVIII веке.

Шпицберген вXVIII веке называют чуть ли не русским островом, практически все поселения были русскими.

Виктор Державин: В XVIII веке да. Тогда Шпицберген осваивали старообрядцы Поповского согласия. Организовывали промысловую экспедицию для добычи моржового клыка — главной цели поморов, шкур животных, птичьего пуха. На медведя почти не охотились, они мало их интересовали.

Поморы на промысле

В серединеXIX века русские быстро ушли со Шпицбергена. Какие могут быть причины этого бегства?

Виктор Державин: Некоторые авторы считали, что норвежцы вытеснили русских со Шпицбергена. Это не так. Организовывали экспедиции на Шпицберген и Новую Землю в основном старообрядцы Даниловой Пустыни, ее в 1853 году при Николае I закрыли. И как раз на это время приходится прекращение русских экспедиций на Шпицберген.

Норвежцы помогают заниматься археологией Шпицбергена или препятствуют?

Виктор Державин: У нас хорошие отношения с сотрудниками норвежского музея на архипелаге. Если какие-то материалы необходимы, они их нам предоставляют. Но помощи никакой нет, они и не заинтересованы в нашей работе.

Почему не заинтересованы?

Виктор Державин: У них основная позиция, что Шпицберген был открыт В. Баренцем в XVI веке и отрицают хронологию, разработанную российскими специалистами. Норвежцы, поляки, голландцы, работавшие на Шпицбергене в 1980—1990-х, этой точки зрения придерживаются.

Расскажите об исследованиях на Новой Земле…

Виктор Державин: Мы там изучали так называемый Дом Баренца в Ледяной гавани, это север Новой Земли. Советские археологи не изучали русские памятники, потому что Новая Земля режимная территория, туда просто так не попадешь. Но вот Дом Баренца мы раскопали полностью, вместе с норвежцами, в 1990-е годы.

Что интересного нашли?

Виктор Державин: Это обыкновенное поселение с вещами голландской городской археологии. Раскопали зимовку Баренца. Он потерял во время экспедиции 8 человек, потом голландцы благополучно добрались через Кольский полуостров до Амстердама. Наша цель была найти эти захоронения, но не нашли ни одного. Хорошо изучили дневник Баренца, опубликованный на голландском и на русском языке, но не нашли. Археологи голландцы очень хотели найти захоронения, но не удалось. Сам Баренц скончался на обратном пути, в лодке, по морскому обычаю его опустили в море.

Кристиан Юлиус Лодевейк Портман. Смерть Виллема Баренца. 1836

На Новой Земле не исследованы поморские становища, хотя о них есть данные в английских документах еще XVI века. Англичане пытались открыть северо-восточный проход в Индию, но попали на Новую Землю, и там зафиксировали становища поморов.

Новая Земля — «терра инкогнита» археологии?

Виктор Державин: Да, она практически не изучена. Там работала московская Комплексная арктическая экспедиция археолога Петра Боярского. Но они раскопками мало занимались, в основном археологические разведки проводили на Новой Земле.

Mince1 Новая Земля

На Новую землю для разработки полиметаллических месторождений пришла Первая горнорудная компания.

Виктор Державин: Геологические работы на Новой земле известны еще с XVII века, с царствования Алексея Михайловича, который организовывал туда геологические экспедиции. На Шпицбергене в начале XX века работали геологические экспедиции Русанова, Самойловича. Они застолбили угольные участки, на которых до сих пор работает наш трест Арктикуголь.

А что скажете о Земле Франца-Иосифа?

Виктор Державин: Вы можете обратиться к Боярскому, Петру Владимировичу, он работал там в 1990-е годы. Они собирали материал американских экспедиций, экспедиции Брусилова.

Николай Гернет Земля Франца-Иосифа

Насколько Арктика изучена археологами?

Виктор Державин: Арктика неплохо изучена, но не сказать, что досконально. Новая Земля практически не изучена в отличии от Шпицбергена. Северная Земля изучена, но не очень тщательно.

Что интересно археологу в Архангельской области?

Алексей Беличенко: Почти полностью не изучена средневековая археология Архангельской области, в первую очередь городища. Наиболее интересны те, которые мы в 2012—2013 годах исследовали с А. Я. Мартыновым — Поташевское, Усть Пукомское. В Вельском районе Аргуновское городище, в Шенкурском районе вообще не исследована территория. Городища — период становления российской государственности, спорные моменты, которые имеются в исторических учебниках — какие территории принадлежали Москве, какие Новгороду.

Очень слабо изучена монастырская археология, практически ее не было. Сийский монастырь копали, да не докопали. Холмогорский погост вокруг Архиерейского дома, там неожиданные открытия могут быть. Изучить бы эти захоронения, понять структуру населения древнейших времен, социальный состав, болезни, питание.

А что следует изучить в городе Архангельске?

Алексей Беличенко: Культурный слой в центре Архангельска, Гостиные дворы, Новодвинскую крепость, Пур-наволок, деревянную крепость, Соломбальское адмиралтейство. Некоторые объекты были изучены георадарщиками ВНИСМИИ приглашенными Архангельской митрополией и фондом «Император» с помощью благотворителя Владимира Крупчака, но не исследованы археологами.

sk Гостиные дворы. Архангельск

Что в Северодвинске, в Приморском районе?

Алексей Беличенко: В Северодвинске — Николо-Корецкий монастырь, его надо изучать и изучать. Приморский район, в основном там каменный век, из средневековья только деревни Луда, Уна, Ненокса — древние поморские селения. Лапоминка и Кадь упускаются из виду, потому что до них тяжело добираться.

В Мезенском районе археологи бывают очень редко, там древние поселения, начиная с железного века. То же самое в Лешуконском районе. Пинежский район — много городищ, поселений, начиная от верховий и заканчивая низовьями Пинеги — очень древний пласт, финно-угорские племена и освоение территории русскими.

Ленский район слабо изучен, много городищ и средневековых поселений. В селе Ильинско-Подомское совершенно не изучена конструкция городища. Котлас, этот древний перевалочный пункт, Онежский, Пинежский, Плесецкий районы практически не изучены, даже разведочных исследований не проводилось.