31 августа стал последним днём работы в России для журналистки BBC в Москве Сары Рейнсфорд. В связи с тем, что ей отказались продлевать рабочую визу, она должна была покинуть Россию до конца августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Въезд запрещён

Журналистка выпустила последнюю статью, написанную ею в России, где она рассказала, как она стала «угрозой национальной безопасности».

«После более 20 лет работы из Москвы я всё ещё не могу этому поверить. Я предполагала, что меня выделили еще около года назад, когда российское Министерство иностранных дел начало выдавать мне краткосрочные визы. И те мне одобряли в последнюю минуту. В какой-то момент мне сказали, что мне выдали последнюю визу, перед тем как представитель заявила, что она ошиблась. Но 10 августа меня отвели в сторону на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево и сказали, что ФСБ мне запретила въезд в Россию. Тем утром я прилетела в Москву из Беларуси, где я сообщала о подавлении массовых протестов против Александра Лукашенко», — рассказала Рейнсфорд.

President.gov.by Сара Рейнсфорд

Некоторые комментаторы не согласны с решением российских властей, они считают его признаком отсутствия демократии и свободы слова.

«Похоже, что всё складывается в последнюю битву деспотов против демократии. Помните, что только личности могут спасти демократию», — отметил @TeachYoungChild.

«Грустный день для демократии. Сара замечательный журналист, а это ведь только гвоздь в гробу для свободы слова в России», — считает @ClareWoodhead3.

Большая часть пользователей написала, что в принятом решении нет ничего удивительного, потому что его целью было дать ответ Великобритании за выдворение российского журналиста.

«Да, может быть, стоит думать так: если бы Великобритания не высылала журналиста ТАСС, тогда Сара могла бы остаться…» — предположил @ejnsofi.

«Великобритания: не разрешает российскому журналисту из государственного информационного агентства остаться. Россия: не разрешает остаться журналисту BBC. Великобритания: строит удивленное лицо», — добавил @ejnsofi.

«Это всё часть принципа «око за око», обе стороны такое сделали», — прокомментировал @peterirons.

Rakoon Пограничный контроль в аэропорту «Шереметьево»

Часть пользователей считает, что BBC сами виноваты в том, что их журналистку выгнали. Чтобы такого не случалось, не надо писать ложь про Россию.

«ВВС заявляют, что Крым принадлежит «Восточной Европе», Россия выдворяет корреспондента ВВС, а они потом удивляются», — отметил @parent_abuser.

Некоторые пользователи предположили, что журналистка действительно может представлять угрозу России.

«Она была там более 20 лет. У неё есть ресурсы по всей Российской Федерации. Внутри каждого агентства. Так она ещё и работает на Великобританию… теперь понятно?» — прокомментировал @Alex_K0_.

Ряд комментаторов думают, что Рейнсфорд убрали за то, что она говорит правду.

«Её репортажи всегда были наиболее прямыми и честными, как мне казалось», — написал @Atomc363.

«Я бы принял это (выдворение — прим. Д.С.) за комплимент», — отметил @GoodKingMortё.

«Выдворили за то, что она говорила правду», — считает @rayisstillalive.

Многие пользователи сказали, что им очень нравились репортажи Рейнсфорд, и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

«Сара была замечательным репортёром, особенно в России, всегда чувствовал, что все её новости заслуживали доверия. Надеюсь, ВВС найдут для неё подходящую должность, а не спишут её, она слишком хороша для того, чтобы её потерять», — написал @chrismacaulay9.

«Спасибо за все ваши репортажи из России. Они всегда были интересными, информативными и содержательными. Безопасного путешествия туда, куда вы решили поехать, и лучшие пожелания для того, что ждёт вас в будущем», — пожелал @DavidMcLachla19.

«Я буду скучать по вашим репортажам, но я с нетерпением жду того, чем вы будете заниматься дальше», — прокомментировал @fifimadrid.

Напомним, в начале августа британцы обсуждали решение российских властей о непродлении визы Саре Рейнсфорд. Журналистка поделилась своими первыми впечатлениями в своем Twitter-аккаунте.

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