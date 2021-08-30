С точки зрения межэтнических угроз Россия стоит в одном шаге от точки невозврата. Малейшее послабление миграционной политики чревато для страны необратимыми процессами, которые приведут чуть ли не к замещению коренных жителей иностранцами. Такой мрачный прогноз даёт ряд телеграм-каналов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Оценки эти стали, вероятнее, своего рода интеллектуальной сублимацией общественных опасений. Жители России за короткий период стали свидетелями череды массовых драк мигрантов и других межнациональных скандалов. В числе таковых можно припомнить оскорбления в адрес русских стендап-комиком Идраком Мирзализаде и строительство «халяльного» поселения Аминовка в Подмосковье. Межнациональная повестка в массмедиа, соцсетях и мессенджерах не теряла актуальности на протяжении нескольких последних месяцев, усиливая напряженность в обществе. Это, судя по всему, и привело к появлению мрачных прогнозов в Telegram.

«Не знаю, описана ли в высокой политологии такая вещь в поведении властей, как «зомби-эффект», но все признаки такого феномена в вопросах миграционной политики налицо», — заявил телеграм-канал «Образ будущего».

В своей логической конструкции автор публикации берет за основу миграционную ситуацию во Франции и дает заключение, что в скором времени события в России начнут развиваться аналогичным образом. Мнение это он подкрепляет серией аргументов.

«Миграционный апокалипсис во Франции начался с того, что старая Франция стала нуждаться в рабочих руках. И власти сказали — хорошо, легализуем нелегалов. В это время Италия, пока не была придавлена «квотами ЕС», нелегалов просто выкидывала из страны, иногда топя в Средиземном море по неосторожности. Шлюз мигрантов во Францию «по закону» оказалось невозможно остановить. Идиотизм и злонамеренность часто прикрывают законом», — написал ТГ-канал.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

«Телега» убеждена, что сегодня российские власти, объявляя об исключительно «законном» ввозе иностранной рабочей силы, встают на рельсы французской модели. Отсюда и вывод, что Москва рискует повторить судьбу Парижа, правда, с некоторым временным лагом. Эта миграционная политика, по мнению ТГ-канала, может привести к появлению в стране теневых олигархов из стран Туркестана, политической партии по защите прав переселенцев, многочисленным бытовым конфликтам и другим аспектам, которые едва ли пойдут на пользу коренным жителям.

«Годами сокращали трудовое население. Теперь в интересах инвестиций в недвижимость закладывают допустимую норму прибыли в миграционные правила. А самое смешное вот что. Лучшие строители живут в Белоруссии, Украине, Владимирской и Кировской областях, Грузии — много где ещё, но никак не в Средней Азии. Человейники строятся ужасного качества. Зато квартиры там по карману мигрантам. Зомби вы, как есть зомби», — подытоживает «Образ будущего».

Как бы подтверждая эти мрачные прогнозы, телеграм-канал «Brief @ незыгарь» сообщил о том, что российский рынок труда в скором времени станет еще доступнее для иностранных рабочих.

«Мигрантам упростят трудоустройство в России. Специальное программное обеспечение поможет начать миграционные процедуры до его въезда в РФ», — оповестил он.

Не добавил своим читателям оптимизма в части межнациональных отношений и телеграм-канал «Октагон», констатировав, что пребывание в России трудовых мигрантов начинает переходить из экономической в политическую плоскость.

«Труженики подсобного сектора экономики из среднеазиатских республик, всегда обитавшие в дачном посёлке, услужливо предлагавшие различные работы, теперь становятся всё больше похожи на бойцов невидимого фронта в короткой передышке между сражениями. Неумело перевязанные бинтами головы, порванная и наспех застиранная одёжка, отстранённые, но полные решимости взгляды, устремлённые куда-то поверх строительной площадки», — написал телеграм-канал.

После этого автор публикации обращает внимание на эволюцию общественного отношения к иностранным рабочим. Если раньше их и СМИ, и сами люди называли преимущественно «гастарбайтерами», то сейчас используют более приятное слуху слово — мигранты.

«Термин «мигранты» звучит куда более уважительно и совсем не несёт уничижительных смысловых оттенков, хотя все понимают, что и это название чужеземцев, приехавших в Россию на заработки, по факту обозначает ровно то же самое, но в расширенном толковании», — высказывает свою позицию автор.

По его мнению, сам термин «гастарбайтеры» не был столь политизирован, как сейчас это происходит с мигрантами. Считалось, что гастарбайтеры — это те, кто приезжали трудиться в основном на стройках и согласен на любые условия работы.

«Нынешние мигранты — это уже практически ополченцы, которые днём могут класть кирпичи и мешать раствор, а вечером наперевес с лопатами отстаивать своё место под российским солнцем в жарких и многолюдных схватках с конкурентами иных национальностей», — отмечает ТГ-канал.

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Подводя итог своим измышлениям, автор приходит к выводу, что рост числа конфликтов между иностранными рабочими связан с кризисом, санитарными ограничениями, возросшей конкуренцией и как следствие стремлением выжить любой ценой, отвоевав себе возможность зарабатывать, как до начала пандемии.

Ожидать изменения ситуации в столичном регионе не стоит, убеждает своих читателей телеграм-канал «Временное Правительство». По его мнению, поведение московских властей и отдельных чиновников федерального уровня, ответственных за сферу строительства, показывает, что существующие миграционные процессы будут продолжаться и дальше.

«Грозное» выступление Собянина по поводу распоясавшихся мигрантов в Москве — это всего лишь дань моменту. Обострение русофобских настроений в Казахстане и Узбекистане, волна этнических конфликтов в разных городах России, кризис в Афганистане. Плюс обычный популизм перед выборами. Да, как мы и сообщали ранее, весь строительный блок (Ломакин, Файзуллин, Хуснуллин) временно поставил на стоп тему с завозом мигрантов, уступив здравому смыслу и аргументам силовиков. Но только временно», — спрогнозировал автор поста.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Мигранты

Противоположная позиция в Telegram присутствовала, но в гораздо более меньших масштабах. Сторонники того, что власти не позволят взять верх негативным тенденциям в сфере трудовой миграции, явно остаются в меньшинстве. В числе таких уместно назвать телеграм-канал «ПОСТПРАВДА», который напомнил, что участников массовых драк мигрантов депортируют к себе на родину.

«Тема борьбы с мигрантами, кажется, становится для властей одной из главных, уже проведены рейды, по итогам которых около 200 мигрантов депортированы, возбуждено 800 уголовных дел, тысячам выходцев из Средней Азии запрещен въезд в страну», — написал телеграм-канал.