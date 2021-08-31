Бывший заместитель главы украинского МИД Александр Чалый высказался в эфире телеканала «НАШ» о способах добиться «возвращения» Крыма в состав Украины.

Аполлинарий Васнецов. Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

Первый из них по аналогии с древнеримской историей он назвал «Карфаген должен быть разрушен». Дипломат добавил, что это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от которой западные страны постепенно отказываются из-за её неэффективности. Политик уточнил, что этот план мог бы привести к «развалу России» и сыграть на руку Киеву. Украина, по словам Чалого, не может «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы, однако ситуацию могут изменить «успехи» Киева. По его мнению, следует создать такое успешное украинское государство, к которому захотели бы «присоединиться все российские регионы».

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Заявление украинского дипломата обсудили на телеграм-канале «Запрещенная Украина» и на телеграм-канале политолога Андрея Ваджры. Многие задались вопросом, верит ли сам дипломат в то, что на Украине станет так хорошо, что к ней «захотят» присоединиться. Иные также отметили, что второй способ, о котором рассказал Чалый, отображает «мышление нищего».

«Крым ушел навсегда, пусть репу чешут, чтобы остальное не развалилось. Это Путин с Шойгу добренькие — другие развалят в хлам и никто ничего не пикнет, а санкции до одного места», — написала Ирина.

«Есть третий способ — загнать всех нациков во Львов и объявить себя частью РФ. Самый лучший вариант», — добавил Влад В.

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«А Львов рано или поздно заберут поляки», — ответил Владу В. Alexander S.

«Интересно, что скажет Чалый, когда украинские регионы захотят объединиться с более успешными соседями?» — задалась вопросом Татьяна Г.

«Тот случай, когда качество легенд для собственного увещевания уже вызывает неподдельную тревогу даже у недоброжелателя (в моем лице). Какая же деградация…» — отреагировала Inna P.

«Мышление нищего! Лишь бы к кому присоединиться. Ну вот Германия в финансовом отношении успешная, но у россиян никогда не возникало желания к ней присоединиться. Мы не хо*лы, мы лучше сами свою страну сделаем успешной», — отреагировал Maksxx spb.

«Прогрессирующий рагулизм (от слова «рагуль» — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — М.Р.) болезнь тяжёлая…» — отреагировал Сергей С.

«Хороший второй способ: они будут работать над своей успешностью, хоть заняты будут и меньше будут гавкать… заняты будут столетия», — написала Елена.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Крым наш!»

«Великолепная идея. Россия «капитулирует», присоединяется к Украине. Проводим выборы Путина, референдум о переименовании в Россию, о предоставлении безграничного суверенитета западным областям, о государственном нормальном языке. Мову разрешим в кружках краеведения и народной песни», — с сарказмом отметил Михаил М.

«Они это повторяют с 2014 года. Только мечты почему-то не сбываются. Наверно, плохо мечтают», — добавила Елена Г.

«Даже уже не смешно. Ещё Порошенко в 2014—2015 годах первым произнес эту мантру. Не срабатывает… Не могу понять — они сами верят в то, что говорят, или отрабатывают свою тарелку супа?» — задался вопросом Стас.

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