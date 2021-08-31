Соединенные Штаты Америки не планируют существенно увеличивать финансовую «помощь» Киеву. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает 31 августа украинский телеканал «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

По словам американского политика, люди в США считают, что деньги, которые были выделены на «помощь» Украине, были потрачены впустую.

«Администрация Байдена анонсировала выделение дополнительных 60 миллионов долларов помощи на безопасность для Украины. Это в придачу к той сумме, которую США уже согласовали. Но, с другой стороны, я могу представить, что говорят в Украине: слушайте, вы потратили 3,5 триллиона долларов на Афганистан, но представьте, что было бы, если бы вы дали столько денег нам, стране, у которой есть суверенитет, армия, и как мы могли бы это использовать. Но, к сожалению, в этой стране, в Штатах, люди считают, что эти деньги были потрачены впустую», — сказал он.

Заявление американского политика обсудили на странице депутата Рады Антона Полякова в социальной сети Facebook, а также в его телеграм-канале. Многие считают, что чем меньше США будут выделять средств Украине, тем, по их мнению, лучше.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

«Та я думаю, что не столько роль коррупции. Просто деньги вкладывают не туда, где нет коррупции. А там, где есть перспектива заработать и вернуть деньги», — отреагировал один из комментирующих.

«Это они сейчас только поняли или просто выполнили свою миссию и можно сваливать?» — спросил Offspring.

«Это уже наш диагноз», — добавила Наталия Т.

«Слили Афганистан, сольют и Украину», — пишет один из комментирующих.

«Наконец-то Штаты проснулись и поняли, что дают деньги тупо в карманы паразитов у корыта!» — отметила Marina O.

«Правительство во время дефицита бюджета тратит миллиарды на всякие глупости, а потом стоит перед Европой с протянутой рукой, ожидая очередной подачки для якобы поправки финансового положения в стране. А по сути, денег для очередного дерибана, которые придется возвращать простому народу путем поднятия налогов и тарифов», — написала Наталия Ф.

«Неужели поняли, что проиграли и все было зря!!! Слава Богу! Но Украина из-за вас потеряла развитую на 2013 год экономику, изгнала президента, захватив власть, начала и не заканчивает войну, потеряла Крым и Донбасс, не менее десяти тысяч людей, детей, убитых от рук украинской армии. Зачем нужно было тратить такие деньги, чтобы лететь в США и с позором оттуда вернуться? Лучше бы решали вопрос с руководителями ДНР и ЛНР, как заканчивать бессмысленную бойню», — добавила Наталья Л.

«Волкер заявил, что в США не видят смысла вкладывать средства в Украину. По их мнению, деньги тратятся напрасно. Вот это неожиданность. А разве у нас вообще есть какая-то коррупция? У нас ее нет! Вы что-то видели? — с сарказмом задался вопросом депутат Рады Антон Поляков в своем телеграм-канале. — А про «напрасно» — это прям обидно. Правильно говорить не «напрасно», а «велике будівництво» («большое строительство» — проект по возобновлению инфраструктуры на Украине за счет бюджетных средств, часть из которых, по мнению некоторых украинских политиков и СМИ, разворовываются. — О.П.)».

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