МВД России решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России этнического азербайджанца и гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — говорится в релизе. В министерстве добавили, что в ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении. Стендапер не раз приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство.

Rakoon Пограничный контроль в аэропорту «Шереметьево»

Что об этом говорят пользователи азербайджанских соцсетей?

Михаил Шахназаров пишет на своей странице в twitter:

@Shakhnazaroff: «Гражданин Белоруссии Идрак Мирзализаде больше никогда не выйдет на российскую сцену. Пожизненный запрет на въезд! Может теперь шутить про Лукашенко. Но недолго. Или про Ильхама Алиева. Но в этом случае совсем, совсем недолго».

Ян Матейко. Станчик. 1862

Mohandas ответил:

@Daiv71780166: «А вы искренне считаете, что шутка Идрака (не вырванная из контекста) более пошлая, чем, например, шутка про певицу, автор которой решил, что она (певица из Израиля) настолько страшная, что с ней нельзя заниматься оральным сексом?»

Брат Ахмат пишет на своей странице в twitter:

@lletoos:«Комик» Идрак Мирзализаде сравнил русского человека с г… м на матрасе, в связи с чем его признали нежелательным гостем в России. Считаю, это оправдано: человек находится не на своей территории и шутит откровенно расистские шутки в сторону его основной аудитории».

Эветил ему ответил:

@Evetyl1: «А теперь ещё раз, вы выпуск смотрели? Он не сравнивал русского с г… м, эта шутка была зеркалкой на жизнь, на то, что людям неславянской внешности сложно снять себе жильё».

Nesuturamisu тоже ответил:

@anuta_belze: «За шутку депортировать в 2021? Вы ***нутый, брат?»

Kолядка пишет на своей странице в Twitter:

@kolydka2: «Идрак Мирзализаде, гаденыш, что «шутил» про русских и г… о, уехал в Белоруссию, гражданином которой он является. Ему перекрыли кислород, отменив концерт и дав понять, это навсегда, а у бацьки хайло не раззявишь. Группа «Ленинград» на прощание споёт ему «Дорожную песню»!»

@kolydka2:«Это не все хорошие новости. Он просил о возможности остаться в РФ, потому что его в РБ должны были в армию призвать, а он почему-то не хотел на службу».

SFAINЕ ответил:

@SFAINE2: «Язык до Киева доведет (Идрак Мирзализаде)»

Ru.president.az Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

Пользователи Facebook и комментаторы Youtube относятся к этому по-другому:

Роза Багичева: «Идрак, пока, пока и радуйся, что легко отделался, ущербный!»

Tanja Aslanova: «А юмор и шутка-то где? Прийти к людям в дом, неважно в чей, и вести себя как свинья, это по меньшей мере…»

Юсуб Юсубов: «Он поддерживает сепаратизм в Азербайджане (его тут ждут)».

Хайрулла Алиев: «Защитникам этого самого «задэ», видимо, нравится, что их мажут г… м, пусть даже в шутку».

АМЕЛЛА: «Задорнов тоже шутил над национальными особенностями, но делал это так ласково и любя, что мог обидеться только дурак. А тут прямое оскорбление!»