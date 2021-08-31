В Якутии всё лето шла битва с огнем. Причиной чаще всего называется аномальная погода. Свою роль сыграли реформы в лесу 2000−2010-х годов, затеянные для экономии федерального бюджета и обернувшиеся проблемами. Саха (Якутия) борется с последствиями того и другого, пожарами и помогает пострадавшим. Судя по информации из республики, отношение к ним очень человеческое. На вопрос, какая помощь оказывается погорельцам, ИА REGNUM ответил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), руководитель штаба по восстановлению села Бясь-Кюэль Дмитрий Бердников.

ЯСИА Бе-200 в операции «битва за тайгу».

Владимир Станулевич: Впервые в Якутии от лесного пожара сгорела часть села. Как это произошло?

Дмитрий Бердников: 7 августа стал днём, который разделил жизнь села Бясь-Кюэль на «до» и «после». Многие жители были уже вовлечены в противопожарные мероприятия как в селе, так и по улусу. Бушевало большое количество лесных пожаров по площадям и по количеству. Причина в аномальной сухой погоде, которая установилась в центральной части республики. По данным Якутского гидромета, самая высокая температура воздуха +39°С наблюдалась 1 июля на метеостанции Тонгулах Горного улуса. Это выше климатической нормы на 7°, грозовая активность была непростой — учёные зафиксировали такое впервые с 1888 года. Всё это стало катализатором природной стихии.

Владимир Станулевич: СМИ писали, что село сгорело полностью, но потом пресс-служба правительства уточнила — частично. Что в итоге сгорело?

Дмитрий Бердников: 7 августа глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев прилетел утром в село Бясь-Кюэль чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, которая угрожала селу верховым пожаром. Как только он вылетел из села, поступила информация, что верховой пожар перекинулся через минерализованную полосу и начали гореть постройки. С дополнительными силами глава вернулся обратно, провёл встречу с жителями, с огнеборцами, которые предотвратили уничтожение села. Если бы дополнительные силы не прибыли туда, то всё село сгорело бы.

Огнём уничтожено 6 многоквартирных домов общим количеством в 15 квартир и 26 индивидуальных жилых домов. Кроме этого, ущерб от пожара понесли 26 хозяйств: погибло 9 голов крупного рогатого скота, 8 свиней, 20 куриц и 120 кроликов. Уничтожено 10 помещений на 223 скотоместа, 8 единиц техники и 4 единицы хозоборудования. Сгорело 12 км изгородей, 212 тонн сена.

ЯСИА Полномочный представитель Президента в ДВФО Юрий Трутнев и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев осматривают место пожара у села Бясь-Кюэль

Владимир Станулевич: За село развернулась целая битва. Кто сражался с огнем?

Дмитрий Бердников: На тот момент в селе был расквартирован сводный отряд инженерных войск Минобороны России, который прибыл по поручению президента страны В. В. Путина, спасатели МЧС России, бойцы парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», пожарные Государственной противопожарной службы республики, работники ГАУ «Якутлесресурса» и другие. Сами жители села были активными участниками борьбы с пожаром. Вся эта сила смогла героически противостоять огню, который усилился от сильного ветра, доходящего до 20 метров в секунду, и сухой погодой.

У нас беспрецедентные меры поддержки со стороны федеральных органов власти. Работает большая авиационная группировка МЧС России — 5 самолетов-амфибий Бе-200, вертолёты Ми-8. В пиковую ситуацию были направлены дополнительно спасатели из Ногинского и Тульского отрядов МЧС России — всего 200 человек. Это элита ведомства. Прибыл большой транспортный вертолёт Ми-26 с водосливным устройством.

По линии Минобороны РФ в тушении принимали участие два самолёта Ил-76, вертолеты Ми-8 и сводный отряд инженерных войск Восточного военного округа с наземной техникой.

По линии Авиалесоохраны всё лето работал самолёт-зондировщик Ан-26 с установкой «Веер» для искусственного вызывания осадков. Он в России вообще единственный. При наличии ресурсных облаков самолёт доказал, что может вызывать осадки с эффективностью до 90%. Также по линии Авиалесоохраны у нас с огнём борются более 700 человек из федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы. Это практически со всех федеральных округов.

Большую работу проводят наши местные профессиональные кадры из республиканских служб. Это и региональная «Авиалесоохрана», пожарные Государственной противопожарной службы республики, работники ГАУ «Якутлесресурса», лесничие минэкологии республики и сами местные жители. Это по-настоящему битва за тайгу.

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Петрович Трутнев на контроле держит ситуацию по лесным пожарам в республике и ход восстановительных работ. 14 августа он посетил с рабочим визитом село Бясь-Кюель, провёл оперативное совещание и встретился с жителями.

ЯСИА Ногинский и Тульский отряды МЧС в Якутии.

Владимир Станулевич: Власти Якутии уже восстанавливают село?

Дмитрий Бердников: На следующий день был создан оперативный штаб по восстановлению села Бясь-Кюель. Решением главы республики штаб возглавил я. Председатель правительства республики А. В. Тарасенко потребовал, что все должны получить максимум помощи, как и обозначил наш Ил Дархан [глава Якутии — от редакции] на встрече с жителями села. Это материальная помощь, это и строительство новых благоустроенных жилых домов семьям, чьи дома сгорели в огне, это и строительство других хозяйственных построек, в том числе и коровников.

Мы на постоянной связи с жителями и по итогам работы с населением, уточнением наличия правоустанавливающих документов и с учетом того, что есть желающие получить денежную компенсацию, начали строительство 34 индивидуальных жилых домов. На стройку АК «АЛРОСА» выделила 200 млн руб.

Также будем восстанавливать коровник на 100 голов крестьянского хозяйства «Атамай» и частные коровники. Рассматриваем возможность поставки живности из других крестьянских хозяйств.

Из дорожного фонда республики выделены субсидии на восстановление улично-дорожной сети с. Бясь-Кюель.

ЯСИА Встреча Айсена Николаева с жителями села Бясь-Кюэль

Владимир Станулевич: А как поддержали пострадавших?

Дмитрий Бердников: Распоряжением главы Якутии 10 августа 190 пострадавших получили единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей на общую сумму 5,7 млн рублей. 22 малоимущие семьи, пострадавшие от пожара, получили помощь на сумму 1,7 млн рублей. Подготовлен список получателей федеральных средств в размере 100 тысяч рублей. Это 142 человека, прописанных в сгоревших домах. Глава поручил не оставлять без внимания еще 18 лиц, фактически проживавших там без прописки, в том числе 15 детей, и организовать претензионную работу через суд.

Дети из села Бясь-Кюель уже отдыхают во всероссийской детском центре «Артек». В лагеря полетели на отдых и дети из других районов, в которых всё лето стоял дым из-за лесных пожаров. Взрослое население будет получать санаторно-курортное лечение в Подмосковье и Владимирской области — это 250 человек с различными заболеваниями.

Для возмещения материального ущерба по сельскому хозяйству выделено почти 60 млн руб. 30 августа 2021 г. всем пострадавшим сельхозтоваропроизводителям с. Бясь-Кюёль данная сумма направлена.

ЯСИА Руководитель штаба по восстановлению села Бясь-Кюэль, первый заместитель Главы правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Бердников, разговаривает с пострадавшими села Бясь-Кюэль

Владимир Станулевич: Айсен Николаев обещал погорельцам благоустроенные жилые дома. Это реально?

Дмитрий Бердников: А почему должно быть нереально? Уже 20 августа забили первые сваи под строительство новых домов. Айсен Сергеевич переживает за каждую семью и дал поручение органам власти оказать всю помощь. Этот вопрос также стоит на личном контроле президента страны Владимира Владимировича Путина. Глава республики уже несколько раз лично докладывал президенту о ходе восстановительных работ и от имени жителей села попросил у него помощи в строительстве здания новой школы и многофункционального спортивного центра. Владимир Владимирович поддержал и дал поручение правительству страны. По поручению Ил Дархана мы должны к 15 октября создать все условия для того, чтобы жители смогли уже заехать в свои новые благоустроенные дома.