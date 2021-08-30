История со стендап-комиком Идраком Мирзализаде, кажется, подошла к концу. В МВД РФ пошутившего про русских гражданина Белоруссии признали «пожизненно нежелательным» для проживания на территории России.

Цитата из к/ф «Оно». Реж. Андрес Мускетти. 2017. Канада, США Злой клоун

«Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», — отметили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что стендапер получил в марте 2021 года вид на жительство в РФ, однако это не повлияло на решение МВД: в министерстве признали, что в ходе своего выступления в шоу «Разгоны» Мирзализаде «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство», и по этой причине его нахождение на территории страны признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

Это уже не первые злоключения стендапера, произошедшие после его высказываний о русских. Так, сразу после выхода шоу неизвестные начали угрожать мужчине, а спустя некоторое время на него напали с требованиями извиниться. В августе 2021 года Мирзализаде был арестован на 10 суток за разжигание межнациональной розни.

Цитата из видео на YouTube Идрак Мирзализаде

В соцсетях сразу же отреагировали на данную новость.

«Если вам кажется, что вам не повезло с государством, посмотрите на это бинго. Из России отсидевшего Идрака выгоняют. В Беларуси, где он вырос, его могут посадить за поддержку протестов. В Азербайджане, где он родился, его могут посадить за поддержку национального движения талышей. Если кто не знал: в 2018-м в «Вечернем Урганте» Идрак закончил выступление фразой «свободу Фахраддину Абосзода». Это один из лидеров национального движения талышей, которого Россия собиралась выдать Азербайджану. Фахраддина в итоге выдали и в 2020 [году]», — пишет пользователь Twitter Чилик.

«Звучит как достаточное основание для предоставления политического убежища в одной из стран Евросоюза. Если, конечно, его не арестуют раньше, чем он сможет выбраться», — отвечает ему пользователь Не простой покупатель булочек с маком.

«Тяжеловато ему будет оставаться комиком в Европе, аудитории не хватит», — сомневается Kristina Govorukha.

«Молния: власти Италии признали «пожизненно нежелательным» пребывание ананаса в пицце», — иронизирует Даниил Кортез.

«А как бы отнеслись к его шутке в демократических и толерантных США, если бы он про негров пошутил?» — задаётся вопросом Интеллигентъ.

Пауль Клее. Комик. 1904

«Многие остряки, которые шутят, опираясь на негатив, особенно касаясь другой нации, — заслуживают и большего наказания. Штору посадили в ОАЭ на 10 лет за то, что тот держал между пальцев ноги купюру их национальной валюты. В нашей стране 10 суток это так, как в угол поставить и пальцем помахать «ну-ну-ну, так делать нельзя». Избиением и арестом власть показывает свой характер, который требуется уважать, несмотря на снисходительность. Как уже выше сказали, если бы он был русским и в Дагестане пошутил бы про их нацию в негативном свете, его бы на следующий день уже никто не нашёл в принципе, а через неделю бы уже все забыли, не то что арест и избиение. Просто всем хочется быть безнаказанными, но не у всех это получается», — пишет пользователь «ВКонтакте» Александр Антохин.

«Это то же самое, если шутить над инвалидом, понимаешь? Шутить над инвалидом нельзя, если только он сам над собой шутить не будет. Здесь так же, если бы это шутил ещё русский, да, понять можно, он бы высмеивал пороки русского общества. Но когда это делает человек другой национальности, другой страны, и шутит про другую национальность, то тут уже извините, за такое спросить могут очень серьезно. Что, собственно, и сделали», — считает Александр Мамонтов.

«Современный стендап зачастую ходит по очень тонкой грани, и такое решение, быть может, и абсурдно, но является прецедентом и напоминает — в эпоху, когда за любое сказанное тобой слово кто-то может оскорбиться, нужно более корректно подбирать слова, тем более когда ты публичная личность! Шутка шутке рознь!» — подчёркивает Шариф Дадаев.

«Раз уж его не пустят в РФ, предлагаю ему: 1. Приехать и пошутить в Израиле про местных в таком же ключе. 2. В какую-нибудь кавказскую страну с тем же самым. И сравнить результаты», — пишет пользователь Facebook Григорий Бурмистров.

Питер Брейгель Старший. Два шута, забавляющиеся шутовскими жезлами. 1562

«Это был горький юмор. Это мысли и эмоции человека, который постоянно сталкивается с национализмом по отношению к себе. Азербайджанцам не сдаём! Сдаём русским. А он пришёл в квартиру после русских… увидел этот бардак… И обида пошла на выход. Шутка не самая удачная, но лично меня она не оскорбляет, и я понимаю его чувства. Травить человека не за что. Сказали бы — братан, эта шутка у тебя не удалась. Он бы ответил — согласен. И все. Нет, теперь полгода будут мусолить», — размышляет Анна Корочкина.

«Нельзя наказывать за слова. И на 10 суток нельзя сажать, не то что из страны высылать. Его слова были выдраны из контекста, его показательно наказывают. А вы никогда не оскорбляли словами людей другой национальности? Вспомните! И не только за глаза. Не судите и не судимы будете!» — уверена Наталья Киреева.

«Меня обидела шутка про башкирский язык [стендап-комика] Руслана Белого. Но его никто не привлек к ответственности», — отмечает Фарида Габдраупова.

«Подумайте о том, что было бы с вами в Грузии, если бы вы позволили себе так пошутить в отношении грузин. Вспомните хотя бы Познера…» — напоминает Вера Пинкас.