Известие о предстоящем рекордном подорожании красной икры в России соцсети встретили скорее с иронией, напомнив о том, что на рынке ещё «заморской баклажанной» полно и что люди ещё до конца тему с подорожанием «борщевого набора» не обсудили. Особенно много комментариев написали в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885

«Переживем, кабачков полно», — замечает Ольга Бондаренко.

«О, ну стоила банка 90 гр 500 руб., сейчас будет 800 руб. Кому надо — и так купят, а кому не до икры — баклажанную будут намазывать», — соглашается Ольга Белозёрова.

«Лишь бы трюфеля не подорожали», — иронизирует читатель, подписавшийся псевдонимом Barnaulius Vulgaris.

«А то картошку совсем не с чем жарить будет», — поддерживает Максим Другов.

«Как народу-то теперь без икорки жить. Совсем оголодаем, мож., в зеркало войдем», — смеётся Семён Ванкорский.

«Новость вырвали из контекста, а почему не сказали, что и рекордный объём лососевых в этом году выловили?» — замечает Антон Савельев.

«Лишь бы морковка опять не выстрелила, а макарошек хватит…» — добавляет Евгений Приваленко.

Наталья Диева ИА REGNUM Бутерброды с красной икрой

«Рост цен на всё подряд уже не удивляет», — замечает Никита Прилепский.

«У меня друг прилетел с Камчатки вчера, был на добыче рыбы. Икры много, даже очень. Рыбы валом, но отправляют за границу, там горбуша 60 рублей и кижуч. Но пока к нам приедет и перекупят ее человек 100, вот здесь и цена на Алтае», — поделилась информацией Анастасия Гусакова.

«Давно уже специально для россиян придумали желатиновую «икру», с виду не отличить от натуральной, даже красивее, и стоит недорого», — пишет Вольдемар Свистоплястов.

«Вот что-что, а икра дорожает вообще п… насколько подорожает — я её не ем, вот когда хлеб, молоко дорожает, это п…» — не стесняясь в выражениях пишет Vlad Ivanov.

«У нас мойва скоро дороже икры будет! Рыба становится недоступной — такие вот логистические и организационные пути добычи и сбыта рыбы», — замечает Наталья Сычёва.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежая рыба

«Тут уж не до икры, рыбу вон не укупишь, горбуша свежая 300 р./кг, везде трубят: уловы, уловы, а минтай — 150 р., страшный, головы на половину туловища, чего уж тут про икру говорить…» — соглашается Ольга Цветкова.

«Мы ещё стоимость борщевого набора не до конца обсудили, а вы уже про икру…» — замечает Татьяна Печенегина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что к новогодним праздникам красная икра в России рекордно подорожает, заявил ранее директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов. По его словам, купить этот деликатес в рознице можно будет по цене 5−6 тысяч рублей за один килограмм. Сообщением заинтересовались в ФАС.

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